Luca Marini Memuji Progres "Luar Biasa" Honda di MotoGP

Luca Marini menyebut progres Honda di MotoGP "luar biasa" setelah meraih lima besar pertamanya dengan pabrikan Jepang itu di MotoGP Hungaria.

Pembalap Italia itu bergabung dari VR46 Ducati sebagai pengganti Marc Marquez musim lalu, tetapi kesulitan mendapatkan performa terbaik dari RC213V hampir sepanjang tahun 2024.

Ia baru meraih poin pertamanya untuk Honda musim lalu di putaran terakhir sebelum jeda musim panas, dan itu pun hanya karena penalti yang diterima pembalap di depannya.

Marini tampil lebih kuat di tahun 2025, namun menghadapi masalah cedera setelah kecelakaan tes Suzuka 8 Hours, dan dibayangi ketidakpastian masa depan setelah Pedro Acosta dan Jorge Martin dikaitkan dengan tim Honda-nya.

Sekarang bersiap untuk tetap di tim hingga tahun 2026, Marini mencatatkan akhir pekan terbaiknya bersama Honda di Balaton Park, finis di posisi kelima Grand Prix dan keempat sprint.

"Akhir pekan ini benar-benar solid sejak awal," ujarnya. "Sejak FP1, saya merasa nyaman di trek dan layout baru.

"Saya tahu ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi kami, sebuah peluang, jadi saya berusaha bekerja sangat keras dan sangat keras di akhir pekan ini sejak awal dan mencoba meningkatkan kemampuan berkendara saya dengan motor.

"Kami banyak berkembang bersama akhir pekan ini. Kami melakukan pergerakan yang baik di set-up dan saya merasa sangat nyaman di atas motor.

"Dengan kualifikasi dan start yang baik, semuanya menjadi lebih mudah. ​​Jadi, ini benar-benar akhir pekan yang menyenangkan."

Ketika diminta membandingkan motornya saat ini dengan tahun lalu, Marini menambahkan: “Mudah membandingkannya dengan musim lalu.

“Luar biasa membandingkan dari titik awal kami dengan apa yang saya capai sekarang. Itu bagian dari sebuah proses.

“Setiap hasil yang kami raih di balapan terakhir, musim lalu, dan musim ini, adalah sesuatu yang membantu kami sampai di sini.

“Dan sekarang saya pikir kami harus membuktikannya di trek lain, terutama di trek yang lebih sulit bagi kami, seperti Barcelona.

“Di sana kami juga harus menguji dengan baik semua pembaruan yang kami miliki pada motor, karena masih belum jelas apa kompromi terbaik untuk motor ini.”

Marini dan rekan setimnya Joan Mir memakai sasis baru di Grand Prix Hungaria, yang terbukti merupakan sebuah langkah maju.

Namun, Marini yakin hasil lima besar bisa diraih lebih cepat dengan performa kualifikasi yang lebih baik.

“Saya merasa hasil seperti ini bisa saja terjadi di beberapa balapan lain sebelumnya, tetapi sayangnya tidak mungkin untuk langsung masuk ke Q2,” ujarnya.

“Lalu melewati Q1 selalu sangat sulit, dan ketika Anda memulai dari belakang, selalu ada lebih sedikit peluang untuk mencoba meraih hasil yang baik.

“Tetapi pada akhir pekan ini semuanya berjalan dengan sangat positif dan baik.”