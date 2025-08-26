Penilaian Suram Bos VR46 setelah Melihat Data Francesco Bagnaia

Tahun 2025 bisa dibilang menjadi musim tersulit Francesco Bagnaia bersama tim pabrikan Ducati, dengan pembalap Italia itu hanya menang sekali setelah meraih 11 kemenangan Grand Prix tahun lalu.

Grand Prix Hungaria terbukti menjadi titik terendah baru bagi Pecco, yang tersingkir dari Q1 untuk pertama kalinya pada tahun 2025, tidak mencetak poin di Sprint Race, dan hanya finis kesembilan di balapan utama.

Ia kini tertinggal 227 poin dari rekan setimnya Marc Marquez di puncak klasemen, yang kembali mendulang 37 poin untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut di Balaton Park.

Bagnaia, setidaknya, mengakhiri akhir pekan di Hungaria dengan feeling Ducati telah benar-benar menyelesaikan masalah front end-nya sepanjang musim.

Berbicara dengan TNT Sports jelang Grand Prix hari Minggu, bos VR46 Uccio Salucci membahas situasi Bagnaia: "Sulit untuk mengatakan apa yang terjadi, saya tidak berada di pitboxnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tapi bagaimanapun, saya juga berbicara kemarin [setelah Sprint] dengannya dan saya bilang 'tolong Pecco, Forza', karena sekarang terkadang saya memeriksa data: dia tidak mengerem, dia tidak berkendara dengan cara yang benar sekarang.

"Sepertinya dia sedikit kehilangan motivasi, juga kepercayaan diri dengan motornya. Dan hal pertama adalah membalap lagi seperti Pecco Bagnaia, menikmatinya sedikit.

"Saya tahu ini tidak mudah, tapi tolong Pecco, cobalah, cobalah, karena dia juara MotoGP dua kali dan yang pasti dia pembalap yang fantastis. Tidak menyenangkan melihat Pecco seperti ini. Saya tidak suka ini."

Kenapa Marquez Jauh lebih Unggul dari Bagnaia di GP25?

Meski tidak berada di garasi tim pabrikan, Salucci bisa memahami kesulitan Bagnaia dengan GP25 karena pembalap mereka, Fabio Di Giannantonio juga mengalami masalah serupa di awal musim.

Uccio juga meyakini Bagnaia lebih kesulitan karena Marquez sebelumnya memakai Ducati yang tidak terlalu kuat di bagian depan. Berbeda dari Pecco yang beralih dari GP24, Marc mengambil dua lompatan dari GP23 ke GP25.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Yang pasti saat Marquez tiba, motor 2025 bukanlah motornya, terutama di awal musim karena bagian depan motor tidak memberi banyak feel kepada Pecco, maupun Di Giannantonio," tambahnya.

"Tapi bagaimanapun, tim kami mulai bekerja, Fabio tetap tenang dan kami menemukan cara yang tepat.

"Marquez tiba di tempat ia membalap tahun lalu, 2023, dan beralih ke 2025.

"Motor 2023 adalah motor yang sangat sulit. Kami mengalaminya tahun lalu, saya sangat mengenal motor ini.

“Tapi Marquez juga melaju kencang di dengan motor 2023. Dia tiba di tahun 2025, jauh lebih baik, dan dia melaju semakin cepat karena dia punya feeling bagus.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Pecco, mungkin, datang dari motor 2024 dan motor 2025 punya beberapa masalah. Marquez naik dan mudah kehilangan kendali dengan masalah seperti ini."