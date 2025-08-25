Bezzecchi Pasrah saat Marc Marquez Mengejar di GP Hungaria

Marco Bezzecchi melawan Marc Marquez “sebisa mungkin” di MotoGP Hungaria.

Marc Marquez, Marco Bezzecchi, 2025 Hungarian MotoGP
Setelah memimpin sepuluh putaran pertama MotoGP Hungaria hari Minggu, Marco Bezzecchi mungkin merasa frustrasi dengan posisi ketiga.

Namun, pebalap Aprilia itu meninggalkan Balaton Park dengan kepuasan setelah berhasil finis di podium meskipun di akhir pekan ia kurang cepat.

“Hari Jumat kami memulai dengan banyak masalah, jadi senang bisa kembali menjalani hari Sabtu yang baik,” kata Bezzecchi.

“Saya pikir kunci trek ini, untuk memperebutkan podium, adalah baris pertama di kualifikasi. Karena kecepatan saya tidak sebaik di Austria, saya sedikit lebih lambat.”

Memang, Bezzecchi memasuki Grand Prix setelah hanya berada di peringkat ke-15 saat pemanasan.

“[Minggu pagi] saya sangat gugup karena saya tahu saya tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk balapan yang baik,” ujarnya kepada TNT Sport.

“Saya marah kepada siapa pun! Sulit, terutama bagi tim saya, untuk mengendalikan saya.

“Untungnya, semuanya baik-baik saja dan balapannya fantastis.”

Pasrah saat Marc Marquez mendekat

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
© Gold and Goose

Setelah merebut holeshot dan selamat dari kontak dengan Marc Marquez di tikungan pembuka, Bezzecchi tahu dia akan kalah setelah ban belakang Medium Marquez mencapai temperatur idealnya.

Marquez mengejar pembalap di depan dengan serangkaian lap 1 menit 37 detik, menyalip Franco Morbidelli di putaran kelima sebelum mengejar Bezzecchi.

Bez, yang menggunakan ban belakang Soft untuk membantu stabilitas saat pengereman, tahu ia tak bisa menandingi ritme pembalap Spanyol itu.

“Saya sempat kesulitan beberapa putaran sebelum [menyalip Marquez] karena saya menyadari bahwa di sisi kiri, ban belakang saya sudah aus,” jelas Bezzecchi.

“Masalahnya adalah saya membutuhkan ban belakang Soft untuk menghentikan motor dengan lebih baik. Ketika saya melihat di papan pit bahwa Marc menyalip Franky, saya mencatatkan waktu 0,8 detik [lebih lambat] dan saya tahu ia bisa mengejar saya dengan mudah.

“Jadi dalam beberapa putaran ia berada di belakang saya, dan saya berusaha melawan sekuat tenaga, tetapi saya tahu ia lebih kuat.”

Bezzecchi melakukan apa yang dia untuk menahan Marquez, tapi itu tidak cukup karena #93 berhasil menyalipnya, dan langsung menunjukkan kecepatan aslinya dengan laptime terbaik balapan 1 menit 37,699 detik.

Sambil bersiap menghadapi Marquez, Bezzecchi mengakui ia sempat terkecoh oleh kecepatan Pedro Acosta dari KTM, yang menyalipnya dengan sepuluh lap tersisa.

“Sejujurnya, saya tidak menyangka akan kehilangan posisi juga dari Pedro. Tapi ketika dia menyalip saya, dia juga sangat, sangat kuat. Jadi pada akhirnya, saya hanya berusaha meraih podium ini.”

Bezzecchi, yang tidak dapat mencatatkan waktu di bawah 1 menit 38 detik, menjadi yang paling lambat dari tiga pembalap teratas selama 15 dari 16 putaran terakhir - tetapi tetap menjaga selisih waktu aman 3,5 detik dari rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, di posisi keempat.

Hasil ini memantapkan posisi Bezzecchi sebagai pembalap non-Ducati teratas di posisi keempat, tapi kini ia hanya terpaut 31 poin di belakang Francesco Bagnaia.

