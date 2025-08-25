Martin Ungkap Penggantian Handlebar sebelum Finis Keempat di Balaton Park

Jorge Martin baru menyelesaikan empat akhir pekan balapan di tahun 2025 yang diganggu cedera, dengan Grand Prix Hungaria terbukti menjadi hasil terbaiknya.

Meski kesulitan finis di posisi ke-17 saat kualifikasi (yang menjadi posisi ke-16 karena penalti grid untuk pembalap lain), Jorge Martin finis di posisi kesembilan dalam sprint dan finis terbaik musim ini di posisi keempat dalam grand prix 26 lap hari Minggu.

Ini menandai langkah maju paling signifikan yang diambil Martin tahun ini di RS-GP, dengan sang juara dunia semakin "nyaman" di setiap putaran.

"Saya merasa baik," ujarnya berseri-seri. "Saya merasa fantastis. Saya masih merasa seperti belajar setiap kali mengendarai motor ini.

"Setiap putaran, saya merasa semakin nyaman. Bahkan di grid awal sebelum balapan, saya masih mengganti handlebar!

"Jadi, saya masih dalam proses itu. Lagipula, memulai dari posisi ke-16 tidaklah mudah untuk menyalip banyak pembalap selama balapan.

"Dan saya merasa sangat konsisten, bahkan putaran tercepat saya adalah putaran ke-18, saya rasa.

"Jadi, di suatu titik saya melihat Marco [Bezzecchi] semakin dekat dan saya mencoba.

"Tapi itu terlalu berisiko, jadi saya pikir lebih baik finis keempat daripada di posisi terbawah. Lebih banyak putaran, lebih banyak pengalaman, dan kami terus melaju."

Martin menambahkan: “Saya tidak terlalu memikirkan posisi saat ini.

“Yang pasti, balapannya bagus, saya belajar banyak. Saya masih perlu memahami motor ini untuk kualifikasi.

“Saya juga perlu meningkatkan performa di balapan ini. Tapi kami melakukan langkah yang tepat, jadi mari kita terus seperti ini.”

Kesimpulan menarik soal Balaton

Balaton Park terbukti sulit untuk melakukan overtake bagi kebanyakan pembalap, namun Martin menemukan banyak peluang menyalip.

“Saya sangat optimis sepanjang akhir pekan,” ujarnya. “Saya melihat banyak tempat berbeda untuk menyalip.

“Hari ini, di tikungan pertama, saya menyalip tujuh pembalap. Lalu di setiap putaran, saya menyalip banyak dari mereka.

“Saya pikir tikungan empat, tikungan lima, dan tikungan sembilan adalah tempat yang bagus. Jadi, saya selalu memanfaatkannya untuk melakukan beberapa manuver.

“Balapannya fantastis, saya menikmatinya. Agak panjang karena treknya berat, tapi saya merasa baik-baik saja.”