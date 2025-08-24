Bagnaia Temukan "Pertanda Bagus" dari Akhir GP Hungaria yang Kacau

Francesco Bagnaia mengatakan dua kesalahan yang ia buat di MotoGP Grand Prix Hungaria adalah "pertanda baik" karena Ducati-nya lebih kompetitif saat pengereman.

Juara dunia dua kali itu mengalami akhir pekan terburuknya musim ini di Balaton Park, di mana ia kesulitan finis di posisi ke-14 saat kualifikasi dan ke-13 saat Sprint.

Karena tidak dapat menemukan feel depan yang dibutuhkan untuk pengereman, Ducati mencoba berbagai perubahan set-up radikal sepanjang akhir pekan, dan upaya tersebut tampaknya membuahkan hasil pada hari Minggu.

Bagnaia memang hanya finis di posisi kesembilan saat bendera finis, tetapi harus menjalani penalti long lap karena memotong lintasan, sementara kesalahan di akhir balapan membuatnya tertinggal di belakang Pol Espargaro dari KTM.

Bagnaia optimistis setelah GP Hungaria yang sulit

Namun, Bagnaia yang optimis mengatakan kesalahan yang ia buat saat pengereman pada hari Minggu disebabkan oleh "perasaan saya jauh lebih baik".

"Jauh lebih baik daripada sisa akhir pekan ini," ujarnya. "Jadi, saya masih belum puas dengan hasilnya, tetapi saya puas dengan perasaan saya.

"Kami berhasil meningkatkan apa yang perlu kami tingkatkan.

"Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dan kru saya, yang telah membuat ini berjalan lancar, karena akhirnya saya bisa merasakan motornya, saya bisa merasakan bagian depan, saya bisa mengerem dengan keras.

"Dalam dua situasi, saya melakukan overshot di dua tikungan karena saya merasa jauh lebih baik.

"Jadi, ini pertanda baik dan saya menantikan untuk pergi ke Barcelona dengan perasaan ini dan akhirnya melihat di mana kami bisa bertarung."

Bagnaia menuju balapan Minggu dengan mengalami lebih banyak masalah di warm-up, dengan salah satu mobilnya mengalami masalah girboks.

Dengan rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez, meraih double Sprint-Grand Prix lainnya, Bagnaia kini tertinggal 227 poin di posisi tiga klasemen.

Dalam perebutan posisi kedua, Alex Marquez unggul 52 poin atas Bagnaia, sementara Marco Bezzecchi hanya tertinggal 31 poin di posisi keempat.