Bastianini Akui Beruntung Menghindari Kontak dari Insiden MotoGP Hungaria

Terlibat dalam dua kecelakaan di Sprint Race, lalu dijatuhi double long-lap penalty, Enea Bastianini berharap Grand Prix Hungaria yang lebih mulus.

Namun, pembalap Tech3 KTM itu justru terjebak dalam drama putaran pembuka yang lebih kacau.

Memulai dari posisi keempat di grid, Bastianini kehilangan kendali bagian depan RC16-nya di Tikungan 13 dan meluncur melewati chicane sebelum terseret kembali melintasi trek di depan rombongan yang datang dari arah berlawanan.

Untungnya, pembalap Italia itu selamat tanpa cedera. Ia mengembalikan motornya ke pit dan sempat bergabung kembali sebelum akhirnya benar-benar menyudahi balapan.

Enea Bastianini

"Setelah dua kecelakaan di Sprint dan hari ini, mudah untuk merasa sangat tidak beruntung," kata Bastianini.

"Setelah kemarin, saya merasa sedikit sakit dan kondisi fisik saya tidak 100% hari ini, dan sayangnya kami terjatuh di lap pembuka, dan saya melakukan segala yang saya bisa untuk lolos.

"Pada akhirnya, kami harus memahami bahwa kami beruntung hari ini, karena saya berada di tengah lintasan dengan pembalap di belakang, dan saya tidak tersentuh oleh siapa pun, jadi tentu saja, hari itu bisa saja buruk, dan kami harus menghargai itu.

"Bagaimanapun, akhir pekan ini positif bagi kami, meskipun kami pulang tanpa poin. Saya merasa semakin percaya diri di atas motor, jadi saya menantikan Barcelona, ​​dan semoga kami bisa menjalani akhir pekan yang hebat."

Enea Bastianini dihadapkan 'misi mustahil'

Bastianini menjadi korban saat dia ditabrak Fabio Quartararo di Tikungan 1 Sprint Race hari Sabtu, tapi kemudian bertabrakan dengan Johann Zarco, yang memberinya double long-lap penalty untuk pelanggaran keduanya musim ini.

Berbicara sebelum balapan hari Minggu, Team Principal Herve Poncharal mengakui sanksi tersebut secara efektif membatalkan hasil podium:

"Putaran panjang saja sudah sulit di trek ini. Jadi, putaran ganda yang panjang hampir seperti Misi yang Mustahil," ujarnya kepada TNT Sports.

"Podium [pada hari Sabtu] hampir berada dalam jangkauan kami. Seharusnya hari ini. Tapi kami tidak akan meraih podium.

"Jadi, mari kita tunggu Catalunya.

"Saya masih tersenyum, tetapi semua orang harus memahami betapa besar upaya, betapa besar energi, betapa besar diri Anda yang Anda dedikasikan untuk setiap balapan.

"Dan ketika balapan Anda berakhir sebelum dimulai? Anda frustrasi."

Kabar baiknya untuk Bastianini adalah penalti putaran panjang yang dialaminya tidak akan terbawa ke Barcelona, ​​meskipun ia tidak memiliki kesempatan untuk menjalani hukumannya selama Grand Prix Hungaria.