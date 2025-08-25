Alex Marquez Sebut Balaton Park "Akhir Pekan yang Perlu Dilupakan"

Alex Marquez melihat harapannya untuk meraih gelar semakin jauh setelah akhir pekan yang penuh bencana di Balaton Park.

Pembalap Gresini Racing itu hanya menempati posisi ke-11 di kualifikasi - dengan penalti tiga posisi untuk Grand Prix - dan finis kedelapan di Sprint Race.

Naik dua posisi menuju P12 pada akhir lap pertama, Alex Marquez terjatuh di Tikungan 1 pada lap kedua. Ia masih bisa melanjutkan balapan dan meraih dua poin dengan finis ke-14.

Marquez mengatakan pada hari Minggu bahwa ia tidak punya kecepatan di Balaton, namun berharap putaran berikutnya di Barcelona memberinya "skenario terbaik" untuk bangkit.

"Akhir pekan yang harus dilupakan," Alex Marquez menyimpulkan akhir pekannya kepada MotoGP.com setelah Grand Prix Hungaria.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami tidak memiliki kecepatan yang dibutuhkan sepanjang akhir pekan – kami tidak buruk, tetapi bukan kecepatan yang biasa kami miliki. Kami sangat kesulitan.

"Memang benar kami memiliki beberapa masalah pada pengaturan, tetapi gaya berkendara saya juga tidak terbaik sepanjang akhir pekan, terutama untuk trek ini.

"Kami perlu menerima informasi, tetap tenang, jangan panik.

"Di Austria kami sangat cepat, kami berada di baris depan, dan kami berjuang untuk kemenangan Sprint. Jadi, kami hanya perlu santai.

"Sekarang kami memiliki skenario terbaik di depan kami, yaitu Catalunya, untuk membangun kembali kepercayaan diri dan menjalani akhir pekan yang solid yang akan penting bagi kejuaraan kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, itulah yang akan kami coba dan sejak saat itu kami akan berusaha untuk tampil tuntas di semua balapan."

Dengan Marc Marquez menikmati akhir pekan sempurna lainnya lewat kemenangan Sprint Race dan Grand Prix, kini Alex tertinggal 175 poin.