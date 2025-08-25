Alex Marquez Sebut Balaton Park "Akhir Pekan yang Perlu Dilupakan"

Alex Marquez finis di urutan ke-14 setelah terjatuh pada MotoGP Hungaria di Balaton Park.

Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Alex Marquez melihat harapannya untuk meraih gelar semakin jauh setelah akhir pekan yang penuh bencana di Balaton Park.

Pembalap Gresini Racing itu hanya menempati posisi ke-11 di kualifikasi - dengan penalti tiga posisi untuk Grand Prix - dan finis kedelapan di Sprint Race.

Naik dua posisi menuju P12 pada akhir lap pertama, Alex Marquez terjatuh di Tikungan 1 pada lap kedua. Ia masih bisa melanjutkan balapan dan meraih dua poin dengan finis ke-14.

Marquez mengatakan pada hari Minggu bahwa ia tidak punya kecepatan di Balaton, namun berharap putaran berikutnya di Barcelona memberinya "skenario terbaik" untuk bangkit.

"Akhir pekan yang harus dilupakan," Alex Marquez menyimpulkan akhir pekannya kepada MotoGP.com setelah Grand Prix Hungaria.

"Kami tidak memiliki kecepatan yang dibutuhkan sepanjang akhir pekan – kami tidak buruk, tetapi bukan kecepatan yang biasa kami miliki. Kami sangat kesulitan.

"Memang benar kami memiliki beberapa masalah pada pengaturan, tetapi gaya berkendara saya juga tidak terbaik sepanjang akhir pekan, terutama untuk trek ini.

"Kami perlu menerima informasi, tetap tenang, jangan panik.

"Di Austria kami sangat cepat, kami berada di baris depan, dan kami berjuang untuk kemenangan Sprint. Jadi, kami hanya perlu santai.

"Sekarang kami memiliki skenario terbaik di depan kami, yaitu Catalunya, untuk membangun kembali kepercayaan diri dan menjalani akhir pekan yang solid yang akan penting bagi kejuaraan kami.

"Jadi, itulah yang akan kami coba dan sejak saat itu kami akan berusaha untuk tampil tuntas di semua balapan."

Dengan Marc Marquez menikmati akhir pekan sempurna lainnya lewat kemenangan Sprint Race dan Grand Prix, kini Alex tertinggal 175 poin.

Alex Marquez Sebut Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
BREAKING: Yamaha Umumkan Debut Prototype Mesin V4 di Misano
31m ago
Augusto Fernandez, 2025 Czech MotoGP
MotoGP News
Martin Ungkap Penggantian Handlebar sebelum Finis Keempat di Balaton Park
37m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Sebut Balaton Park "Akhir Pekan yang Perlu Dilupakan"
1h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
"Ini Bukan Perpisahan" - Jonathan Rea Umumkan Pensiun di Akhir Musim 2025
2h ago
Jonathan Rea
WSBK News
Aruba.it Ducati Umumkan Iker Lecuona sebagai Pengganti Alvaro Bautista
3h ago
Alvaro Bautista

More News

F1 News
Barichello Mendukung Hamilton Untuk Menang dengan Ferrari
3h ago
Rubens Barrichello
MotoGP News
Bastianini Akui Beruntung Menghindari Kontak dari Insiden MotoGP Hungaria
3h ago
Enea Bastianini 2025 Hungarian MotoGP
NASCAR News
Mantan Pembalap F1 Rubens Barichello Menangi Kejuaraan NASCAR Brasil
7h ago
Rubens Barrichello
MotoGP News
Acosta Perlu Menenangkan Diri usai "Bencana" di Hari Sabtu
7h ago
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Tim Rival Dikabarkan Coba Membajak Perez dan Bottas dari Cadillac
7h ago
Sergio Perez