Acosta Perlu Menenangkan Diri usai "Bencana" di Hari Sabtu

Pedro Acosta meraih podium MotoGP keduanya musim ini di Grand Prix Hungaria.

Pedro Acosta, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah "bencana" hari Sabtu, Pedro Acosta membalikan keadaan dan meraih podium pada hari Minggu di MotoGP Hungaria.

Acosta memulai balapan dari posisi ketujuh, tetapi sudah berada dalam persaingan podium saat Marc Marquez menyalip Marco Bezzecchi untuk memimpin di lap ke-11.

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu membutuhkan lima lap untuk menyalip Bezzecchi, tetapi ia hampir tidak membuat kesalahan dalam 10 lap terakhir balapan dan berhasil finis di posisi kedua.

Acosta menjelaskan bahwa sirkuit Balaton Park, yang menggelar balapan MotoGP pertamanya, adalah sirkuit yang sesuai dengan karakteristik KTM.

"Ini sedikit dari segalanya," kata Acosta kepada TNT Sports setelah balapan di Hungaria. "Biasanya KTM, di trek yang tidak cepat, adalah motor yang bagus. Biasanya saya cukup baik di titik-titik pengereman ini."

Setelah menjadi penantang terdekat Marquez pada hari Jumat, mengalami bencana pada hari Sabtu dengan hanya lolos kualifikasi di posisi ketujuh dan mengalami kecelakaan di Sprint Race.

“Semuanya terasa cukup mudah pada hari Jumat, dan kemudian hari Sabtu benar-benar bencana,” ujar Pedro Acosta dalam konferensi pers pasca-balapan di Hungaria.

“Untuk ini, saya perlu sedikit menenangkan diri dan mencoba mempertahankan hasil normal karena saya pikir di trek ini, kualifikasi yang jauh dari baris pertama lebih merugikan daripada [di trek lain].

“Kami harus senang karena, setelah itu, mekanik harus membawa dua motor baru dari kecelakaan yang saya alami pada hari Jumat dan Sabtu.

“Saya juga kesulitan di Sprint dengan menyalip Martin. Untuk ini, melakukan overtake baik ke Franco [Morbidelli] dan juga Marco [Bezzecchi] cukup baik.

“Memang benar saya pikir kami berhasil menyelesaikan balapan dengan baik, hanya sedikit kurang pengalaman pada hari Sabtu agar tidak membuat kekacauan yang saya buat.

“Tapi saya rasa kami harus senang dengan akhir pekan kami dan bagaimana KTM meningkatkan performanya di setiap balapan.”

Acosta adalah salah satu dari pembalap yang menghindari bencana di lap pembuka ketika Enea Bastianini jatuh di Tikungan 12 dan motornya meluncur di tengah tikungan 13.

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu menjelaskan bahwa ia beruntung kehilangan waktu di bagian sebelumnya.

“Untungnya, entah bagaimana saya melebar dan cukup lambat di tikungan 10 dan 11 dan mereka mengambil beberapa meter dari saya, dan saya melihat bagaimana Enea [Bastianini] jatuh ketika saya menikung di tikungan 12,” katanya di acara After the Flag MotoGP.com.

“Entah bagaimana saya melihat betapa cepatnya motornya menutup.

“Untuk ini, Marini yang cukup dekat [dengan Bastianini] pergi ke luar, saya pergi ke dalam.

“Untungnya saya bisa menyalip dengan cukup bersih, karena tidak mudah melihat semua kerikil di sekitar dan juga Enea di tengah.

“Untuk ini, kami berhasil dengan cara terbaik. Benar, umpan-umpan ke Marco [Bezzecchi] dan Morbidelli juga cukup bersih. Motornya juga bekerja dengan cukup baik.”

Acosta Perlu Menenangkan Diri usai
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

NASCAR News
Mantan Pembalap F1 Rubens Barichello Menangi Kejuaraan NASCAR Brasil
2h ago
Rubens Barrichello
MotoGP News
Acosta Perlu Menenangkan Diri usai "Bencana" di Hari Sabtu
2h ago
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Tim Rival Dikabarkan Coba Membajak Perez dan Bottas dari Cadillac
3h ago
Sergio Perez
MotoGP News
Di Giannantonio Sesali Kesempatan yang Terlewat di GP Hungaria
3h ago
Fabio di Giannantonio, bike problem, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Oscar Piastri dan Zak Brown Meluruskan Rumor "Gesekan" di McLaren
16h ago
Zak Brown, Oscar Piastri

More News

MotoGP News
Bagnaia Temukan "Pertanda Bagus" dari Akhir GP Hungaria yang Kacau
16h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Tidak Ingin Mengunci Gelar di Kandang Valentino Rossi
16h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Hungaria 2025: Alonso Torehkan Kemenangan Debut Moto2
17h ago
David Alonso, Diogo Moreira, Manuel Gonzalez, Moto2, Hungary, 2025
Moto3 Results
Moto3 Hungaria 2025: Quiles Curi Kemenangan dari Perrone di Lap Pamungkas
19h ago
Maximo Quiles, Valentin Perrone, Moto3, Hungary, 2025
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park
19h ago
Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP