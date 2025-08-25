Acosta Perlu Menenangkan Diri usai "Bencana" di Hari Sabtu

Setelah "bencana" hari Sabtu, Pedro Acosta membalikan keadaan dan meraih podium pada hari Minggu di MotoGP Hungaria.

Acosta memulai balapan dari posisi ketujuh, tetapi sudah berada dalam persaingan podium saat Marc Marquez menyalip Marco Bezzecchi untuk memimpin di lap ke-11.

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu membutuhkan lima lap untuk menyalip Bezzecchi, tetapi ia hampir tidak membuat kesalahan dalam 10 lap terakhir balapan dan berhasil finis di posisi kedua.

Acosta menjelaskan bahwa sirkuit Balaton Park, yang menggelar balapan MotoGP pertamanya, adalah sirkuit yang sesuai dengan karakteristik KTM.

"Ini sedikit dari segalanya," kata Acosta kepada TNT Sports setelah balapan di Hungaria. "Biasanya KTM, di trek yang tidak cepat, adalah motor yang bagus. Biasanya saya cukup baik di titik-titik pengereman ini."

Setelah menjadi penantang terdekat Marquez pada hari Jumat, mengalami bencana pada hari Sabtu dengan hanya lolos kualifikasi di posisi ketujuh dan mengalami kecelakaan di Sprint Race.

“Semuanya terasa cukup mudah pada hari Jumat, dan kemudian hari Sabtu benar-benar bencana,” ujar Pedro Acosta dalam konferensi pers pasca-balapan di Hungaria.

“Untuk ini, saya perlu sedikit menenangkan diri dan mencoba mempertahankan hasil normal karena saya pikir di trek ini, kualifikasi yang jauh dari baris pertama lebih merugikan daripada [di trek lain].

“Kami harus senang karena, setelah itu, mekanik harus membawa dua motor baru dari kecelakaan yang saya alami pada hari Jumat dan Sabtu.

“Saya juga kesulitan di Sprint dengan menyalip Martin. Untuk ini, melakukan overtake baik ke Franco [Morbidelli] dan juga Marco [Bezzecchi] cukup baik.

“Memang benar saya pikir kami berhasil menyelesaikan balapan dengan baik, hanya sedikit kurang pengalaman pada hari Sabtu agar tidak membuat kekacauan yang saya buat.

“Tapi saya rasa kami harus senang dengan akhir pekan kami dan bagaimana KTM meningkatkan performanya di setiap balapan.”

Acosta adalah salah satu dari pembalap yang menghindari bencana di lap pembuka ketika Enea Bastianini jatuh di Tikungan 12 dan motornya meluncur di tengah tikungan 13.

Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu menjelaskan bahwa ia beruntung kehilangan waktu di bagian sebelumnya.

“Untungnya, entah bagaimana saya melebar dan cukup lambat di tikungan 10 dan 11 dan mereka mengambil beberapa meter dari saya, dan saya melihat bagaimana Enea [Bastianini] jatuh ketika saya menikung di tikungan 12,” katanya di acara After the Flag MotoGP.com.

“Entah bagaimana saya melihat betapa cepatnya motornya menutup.

“Untuk ini, Marini yang cukup dekat [dengan Bastianini] pergi ke luar, saya pergi ke dalam.

“Untungnya saya bisa menyalip dengan cukup bersih, karena tidak mudah melihat semua kerikil di sekitar dan juga Enea di tengah.

“Untuk ini, kami berhasil dengan cara terbaik. Benar, umpan-umpan ke Marco [Bezzecchi] dan Morbidelli juga cukup bersih. Motornya juga bekerja dengan cukup baik.”