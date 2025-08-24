Marc Marquez Tidak Ingin Mengunci Gelar di Kandang Valentino Rossi

Marc Marquez semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah meraih 37 poin untuk akhir pekan ketujuh beruntun dengan memenangi Grand Prix Hungaria di Balaton Park.

Selamat dari insiden awal balapan dengan Marco Bezzecchi, Marquez pulih dari posisi ketiga untuk mengambil pimpinan balapan pada Lap 11 dan melintasi garis finis dengan keunggulan 4,314 detik.

Dengan pesaing terdekatnya, Alex Marquez, hanya finis ke-14 setelah kecelakaan awal, Marc kini unggul 175 poin di klasemen dan menghadapi prospek nyata untuk mengunci gelar MotoGP ketujuhnya di Grand Prix San Marino.

Untuk mewujudkannya, ia harus pergi dari Grand Prix Catalan dengan keunggulan minimal 185 poin, dan kemudian perlu menambah jaraknya menjadi 222 poin di Misano untuk dinobatkan sebagai juara.

Meski kini ia sudah mulai memikirkan gelar, Marc Marquez menginginkan kesempatan pertamanya datang di Grand Prix Jepang atau Indonesia karena "Saya menginginkan yang terbaik" untuk adiknya di Catalunya.

"Ya," jawabnya ketika ditanya apakah dia mulai memikirkan gelar. "Tentu saja, sekarang semakin dekat, tetapi kami harus mempertahankan mentalitas dan fokus yang sama.

"Kemarin, kami berbicara sedikit dengan para jurnalis Spanyol, mereka mendesak, dan mereka memberi saya angka-angkanya.

"Dan saya harus katakan, saya ingin memiliki kesempatan pertama di Jepang atau Mandalika karena jika saya mendapatkannya di Misano, itu berarti adik saya mengalami akhir pekan yang buruk di Catalunya dan saya menginginkan yang terbaik untuknya."

Marc Marquez sebut rentetan kemenangannya "tidak normal"

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP © Gold and Goose

Pembalap pabrikan Ducati ini tak terkalahkan di MotoGP sejak awal Juni, saat ia memulai rangkaian double Sprint Race-Grand Prix di Aragon.

Namun ia tidak menganggap rentetan ini "normal", meskipun ia mengakui ia berkendara "nyaman" pada hari Minggu di Hungaria.

"Saya tidak bisa berbohong, hari ini nyaman," tambahnya. "Hari ini saya berkendara dengan sangat baik.

"Memang benar, seperti yang kita lihat, apa pun bisa terjadi di dua tikungan pertama.

"Tetapi setelah momen itu, saya hanya menenangkan diri dan saya hanya mencoba memanaskan ban belakang saya dengan baik karena saya menggunakan ban Medium.

"Dan sejak saat itu saya membangun balapan dan segera setelah saya memimpin balapan, saya merasa baik, saya melaju dengan lancar di trek."

"Saya berada di jalur yang tepat. Jadi, hari ini memang hari yang sangat baik. Tapi ini tidak normal. Menang setiap akhir pekan bukanlah hal normal, memenangkan setiap Sprint Race bukanlah hal yang normal. Kelihatannya seperti itu, tapi kenyataannya tidak.

"Tapi hari itu akan tiba, dan di situlah saya perlu memahami, seseorang akan lebih cepat dari kami di Sprint atau Grand Prix, dan kemudian lebih baik meraih posisi kedua, ketiga [dan mendapatkan] poin untuk kejuaraan."