MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Merajai Balaton Park

Hasil lengkap balapan MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP start
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP start

Marc Marquez meraih kemenangan ke-14 beruntun dengan kemenangan MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)26 Laps
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+4.314s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+7.488s
4Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+11.069s
5Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+11.904s
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+12.608s
7Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+12.902s
8Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+14.015s
9Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+14.854s
10Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+15.473s
11Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+18.112s
12Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+19.021s
13Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+22.861s
14Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+25.938s
15Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+26.262s
16Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+55.239s
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)DNF
 Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF

* Rookie

Di belakangnya, Pedro Acosta (KTM) dan Marco Bezzecchi dari Aprilia menempatkan tiga pabrikan berbeda di podium.

Marquez mempertahankan posisi holeshot di Tikungan 1, tetapi ia berlari terlalu dalam dan disalip oleh Bezzecchi.

Pemimpin klasemen kemudian dengan gegabah coba menyalip balik di tikungan berikutnya, memicu kontak yang memungkinkan Franco Morbidelli naik ke posisi kedua.

Itu terbukti hanya kendala sementara bagi Marquez, dengan pembalap #93 itu menyalip Morbidelli di lap ke-5, lalu mengejar Bezzecchi.

Marquez menyerang untuk memimpin di Tikungan 1 di lap ke-8, tetapi pembalap Italia itu dengan tenang memotong jalur di pintu keluar. Kemudian ia kembali menggagalkan Marquez di Tikungan 5.

Perlawanan Bezzecchi akhirnya berakhir ketika Marquez kembali menempatkan GP25-nya di bawah RS-GP di Tikungan 1 dan mempertahankan posisi.

Namun tepat di belakang mereka, sebuah KTM melaju kencang.

Acosta, rival terdekat Marquez sebelum mimpi buruk kualifikasi dan Sprint, telah menyalip Morbidelli dan dengan cepat mendekati Bezzecchi.

Pembalap Spanyol itu berhasil menyalip Bezzecchi di Tikungan 1 dengan 11 lap tersisa, di mana Marquez unggul 2,7 detik, sementara Bezzecchi mempertahankan selisih waktu yang sama atas Morbidelli.

Juara bertahan Jorge Martin tampil impresif dari posisi ke-16 untuk finis keempat dengan Aprilia lainnya, sementara Luca Marini juga menyalip Morbidelli di fase akhir balapan untuk meraih hasil terbaiknya di Honda.

Pembalap VR46 itu tetap di depan setelah mengambil jalan pintas di tikungan dan diperintahkan untuk turun satu posisi.

Brad Binder dan pemain pengganti Tech3, Pol Espargaro, menjadikan tiga pembalap KTM di delapan besar.

Francesco Bagnaia akhirnya menemukan pemulihan di Balaton Park dengan naik dari posisi ke-15 ke posisi ke-7 di lap pembuka, tetapi kemudian diberi penalti long lap karena memotong  chicane.

Bagnaia finis di urutan kesembilan, setelah sebuah momen di bagian depan memungkinkan Espargaro untuk menyalip ulang di lap terakhir.

Fabio Quartararo dari Yamaha melengkapi sepuluh besar setelah juga menjalani penalti long lap, karena memicu tabrakan Sprint di Tikungan 1 kemarin.

Semua pembalap memilih ban depan Medium untuk Grand Prix, tetapi pilihan ban belakang terbagi rata.

Marc Marquez beralih dari ban belakang Soft di Sprint Race ke Medium, yang diikuti pembalap-pembalap seperti Fermin Aldeguer, duet Honda HRC, keempat pembalap Yamaha, Martin dan Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), dan rekan setimnya yang sedang kesulitan, Bagnaia.

Sementara itu, para starter di baris depan Bezzecchi dan Fabio di Giannantonio, ditambah Acosta dari KTM, menjadi beberapa dari mereka  yang memakai ban Soft.

Namun, Diggia memiliki masalah teknis tepat sebelum balapan yang memaksanya masuk pit untuk beralih ke motor cadangannya di akhir warm-up lap, dan harus memulai balapan dari pit-lane.

Enea Bastianini (ke-4 di grid) mendapatkan double long-lap penalty karena menabrak Johann Zarco di lap pertama Sprint. Namun, Bastianini kembali mengalami kecelakaan di lap pembuka, yang berarti hukumannya berlaku hingga ke Catalunya.

Zarco juga mengalami DNF ganda akhir pekan ini, tersingkir dari grand prix akibat kesalahannya sendiri di akhir balapan.

Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing mengalami penurunan posisi grid tiga posisi pada hari Minggu, turun ke posisi ke-14 dan ke-17, karena berkendara lambat di jalur balap pada sesi latihan Jumat.

Marquez dan kemudian Miller terjatuh di awal balapan, dan bergabung kembali di barisan paling belakang. Miller—yang dikabarkan telah memperpanjang kontrak dengan Pramac Yamaha untuk tahun 2026—kemudian terjatuh lagi.

Runner-up Red Bull Ring, Fermin Aldeguer, dibuat bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi setelah terjatuh dari posisi kelima, lalu mencatatkan beberapa putaran tercepat dalam balapan tersebut.

Setelah Balaton Park, pembalap dan paddock MotoGP akan bertolak ke Barcelona untuk Grand Prix Catalunya pada 5-7 September.

In this article

MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Merajai Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Hungaria di Balaton Park
2m ago
Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Merajai Balaton Park
36m ago
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP start
MotoGP News
Percakapan Juru Kamera MotoGP dengan Acosta setelah Lolos dari Insiden Horror
2h ago
Pedro Acosta's bike nearly hits cameraman
MotoGP News
MotoGP Hungaria 2025: Pembaruan Starting Grid setelah Dua Penalti
4h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park
4h ago
Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP

More News

MotoGP News
Steward MotoGP Umumkan Keputusan Penalti Quartararo dan Bastianini
17h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Jarak Poin Bertambah, Marc Marquez Pesimis Kunci Gelar di Misano
17h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Seorang Kameramen MotoGP Nyaris Terkena Motor Terbang di Balaton Park
17h ago
Pedro Acosta crash, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Pernyataan Verstappen Dianggap Menurunkan Moral Engineer Red Bull
18h ago
Max Verstappen
Moto2 Results
Moto2 Hungaria 2025: Moreira Melaju untuk Pole Keempat Musim ini
18h ago
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Hungary, 2025