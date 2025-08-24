MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Merajai Balaton Park

Marc Marquez meraih kemenangan ke-14 beruntun dengan kemenangan MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 26 Laps 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +4.314s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +7.488s 4 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +11.069s 5 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +11.904s 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +12.608s 7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +12.902s 8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +14.015s 9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +14.854s 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +15.473s 11 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +18.112s 12 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +19.021s 13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +22.861s 14 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +25.938s 15 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +26.262s 16 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +55.239s Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) DNF Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) DNF Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF

* Rookie

Di belakangnya, Pedro Acosta (KTM) dan Marco Bezzecchi dari Aprilia menempatkan tiga pabrikan berbeda di podium.

Marquez mempertahankan posisi holeshot di Tikungan 1, tetapi ia berlari terlalu dalam dan disalip oleh Bezzecchi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pemimpin klasemen kemudian dengan gegabah coba menyalip balik di tikungan berikutnya, memicu kontak yang memungkinkan Franco Morbidelli naik ke posisi kedua.

Itu terbukti hanya kendala sementara bagi Marquez, dengan pembalap #93 itu menyalip Morbidelli di lap ke-5, lalu mengejar Bezzecchi.

Marquez menyerang untuk memimpin di Tikungan 1 di lap ke-8, tetapi pembalap Italia itu dengan tenang memotong jalur di pintu keluar. Kemudian ia kembali menggagalkan Marquez di Tikungan 5.

Perlawanan Bezzecchi akhirnya berakhir ketika Marquez kembali menempatkan GP25-nya di bawah RS-GP di Tikungan 1 dan mempertahankan posisi.

Namun tepat di belakang mereka, sebuah KTM melaju kencang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Acosta, rival terdekat Marquez sebelum mimpi buruk kualifikasi dan Sprint, telah menyalip Morbidelli dan dengan cepat mendekati Bezzecchi.

Pembalap Spanyol itu berhasil menyalip Bezzecchi di Tikungan 1 dengan 11 lap tersisa, di mana Marquez unggul 2,7 detik, sementara Bezzecchi mempertahankan selisih waktu yang sama atas Morbidelli.

Juara bertahan Jorge Martin tampil impresif dari posisi ke-16 untuk finis keempat dengan Aprilia lainnya, sementara Luca Marini juga menyalip Morbidelli di fase akhir balapan untuk meraih hasil terbaiknya di Honda.

Pembalap VR46 itu tetap di depan setelah mengambil jalan pintas di tikungan dan diperintahkan untuk turun satu posisi.

Brad Binder dan pemain pengganti Tech3, Pol Espargaro, menjadikan tiga pembalap KTM di delapan besar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Francesco Bagnaia akhirnya menemukan pemulihan di Balaton Park dengan naik dari posisi ke-15 ke posisi ke-7 di lap pembuka, tetapi kemudian diberi penalti long lap karena memotong chicane.

Bagnaia finis di urutan kesembilan, setelah sebuah momen di bagian depan memungkinkan Espargaro untuk menyalip ulang di lap terakhir.

Fabio Quartararo dari Yamaha melengkapi sepuluh besar setelah juga menjalani penalti long lap, karena memicu tabrakan Sprint di Tikungan 1 kemarin.

Semua pembalap memilih ban depan Medium untuk Grand Prix, tetapi pilihan ban belakang terbagi rata.

Marc Marquez beralih dari ban belakang Soft di Sprint Race ke Medium, yang diikuti pembalap-pembalap seperti Fermin Aldeguer, duet Honda HRC, keempat pembalap Yamaha, Martin dan Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), dan rekan setimnya yang sedang kesulitan, Bagnaia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara itu, para starter di baris depan Bezzecchi dan Fabio di Giannantonio, ditambah Acosta dari KTM, menjadi beberapa dari mereka yang memakai ban Soft.

Namun, Diggia memiliki masalah teknis tepat sebelum balapan yang memaksanya masuk pit untuk beralih ke motor cadangannya di akhir warm-up lap, dan harus memulai balapan dari pit-lane.

Enea Bastianini (ke-4 di grid) mendapatkan double long-lap penalty karena menabrak Johann Zarco di lap pertama Sprint. Namun, Bastianini kembali mengalami kecelakaan di lap pembuka, yang berarti hukumannya berlaku hingga ke Catalunya.

Zarco juga mengalami DNF ganda akhir pekan ini, tersingkir dari grand prix akibat kesalahannya sendiri di akhir balapan.

Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing mengalami penurunan posisi grid tiga posisi pada hari Minggu, turun ke posisi ke-14 dan ke-17, karena berkendara lambat di jalur balap pada sesi latihan Jumat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Marquez dan kemudian Miller terjatuh di awal balapan, dan bergabung kembali di barisan paling belakang. Miller—yang dikabarkan telah memperpanjang kontrak dengan Pramac Yamaha untuk tahun 2026—kemudian terjatuh lagi.

Runner-up Red Bull Ring, Fermin Aldeguer, dibuat bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi setelah terjatuh dari posisi kelima, lalu mencatatkan beberapa putaran tercepat dalam balapan tersebut.

Setelah Balaton Park, pembalap dan paddock MotoGP akan bertolak ke Barcelona untuk Grand Prix Catalunya pada 5-7 September.