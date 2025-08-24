MotoGP Hungaria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park

Pemenang Sprint Race Marc Marquez membangun keunggulan 0,550 detik pada sesi warm-up menjelang MotoGP Hungaria di Balaton Park.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'37.354s 5/6 307k 2 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.550s 7/7 302k 3 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.817s 5/6 304k 4 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.879s 5/6 304k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.910s 5/6 302k 6 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.008s 5/6 303k 7 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.062s 5/6 303k 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.108s 6/6 302k 9 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.142s 5/6 304k 10 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.271s 5/6 306k 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.354s 5/6 304k 12 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.367s 5/6 303k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.408s 4/6 305k 14 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.436s 4/6 303k 15 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +1.526s 4/6 305k 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +1.534s 6/6 303k 17 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.555s 4/6 300k 18 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.653s 4/4 301k 19 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.688s 3/6 300k 20 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +1.905s 4/6 305k 21 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +3.164s 5/5 303k

* Rookie

Balaton Park MotoGP Records:

Pole Position: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)

Article continues below ADVERTISEMENT

Bintang pabrikan Ducati, yang mengincar kemenangan ke-14 berturut-turut sore ini, menegaskan keunggulan saat sebagian besar pembalap beralih dari ban belakang Soft ke Medium menjelang Grand Prix 28 lap.

Fermin Aldeguer dan juara bertahan Jorge Martin hampir menyalip Marquez, yang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengalami masalah teknis dengan Ducati-nya.

Enea Bastianini (grid ke-4) dan Fabio Quartararo (grid ke-6) akan menjalani penalti putaran panjang dalam balapan sore ini karena menyebabkan kecelakaan di lap pertama Sprint.

Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing akan mendapatkan penalti turun tiga posisi grid karena berkendara lambat di jalur balap pada latihan Jumat.

MotoGP akan memulai debutnya di Balaton Park untuk Grand Prix balap motor Hungaria yang pertama sejak 1992.