MotoGP Hungaria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park

Hasil pemanasan MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Pemenang Sprint Race Marc Marquez membangun keunggulan 0,550 detik pada sesi warm-up menjelang MotoGP Hungaria di Balaton Park.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)1'37.354s5/6307k
2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.550s7/7302k
3Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.817s5/6304k
4Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.879s5/6304k
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.910s5/6302k
6Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.008s5/6303k
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.062s5/6303k
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.108s6/6302k
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.142s5/6304k
10Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.271s5/6306k
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.354s5/6304k
12Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.367s5/6303k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.408s4/6305k
14Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.436s4/6303k
15Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+1.526s4/6305k
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+1.534s6/6303k
17Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.555s4/6300k
18Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.653s4/4301k
19Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.688s3/6300k
20Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+1.905s4/6305k
21Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+3.164s5/5303k

* Rookie

Balaton Park MotoGP Records:

Pole Position: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)

Bintang pabrikan Ducati, yang mengincar kemenangan ke-14 berturut-turut sore ini, menegaskan keunggulan saat sebagian besar pembalap beralih dari ban belakang Soft ke Medium menjelang Grand Prix 28 lap.

Fermin Aldeguer dan juara bertahan Jorge Martin hampir menyalip Marquez, yang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengalami masalah teknis dengan Ducati-nya.

Enea Bastianini (grid ke-4) dan Fabio Quartararo (grid ke-6) akan menjalani penalti putaran panjang dalam balapan sore ini karena menyebabkan kecelakaan di lap pertama Sprint.

Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing akan mendapatkan penalti turun tiga posisi grid karena berkendara lambat di jalur balap pada latihan Jumat.

MotoGP akan memulai debutnya di Balaton Park untuk Grand Prix balap motor Hungaria yang pertama sejak 1992.

