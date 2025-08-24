MotoGP Hungaria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park
Hasil pemanasan MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.
Pemenang Sprint Race Marc Marquez membangun keunggulan 0,550 detik pada sesi warm-up menjelang MotoGP Hungaria di Balaton Park.
MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'37.354s
|5/6
|307k
|2
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.550s
|7/7
|302k
|3
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.817s
|5/6
|304k
|4
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.879s
|5/6
|304k
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.910s
|5/6
|302k
|6
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.008s
|5/6
|303k
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.062s
|5/6
|303k
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.108s
|6/6
|302k
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.142s
|5/6
|304k
|10
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.271s
|5/6
|306k
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.354s
|5/6
|304k
|12
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.367s
|5/6
|303k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.408s
|4/6
|305k
|14
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.436s
|4/6
|303k
|15
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+1.526s
|4/6
|305k
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+1.534s
|6/6
|303k
|17
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.555s
|4/6
|300k
|18
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.653s
|4/4
|301k
|19
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.688s
|3/6
|300k
|20
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.905s
|4/6
|305k
|21
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+3.164s
|5/5
|303k
* Rookie
Balaton Park MotoGP Records:
Pole Position: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)
Bintang pabrikan Ducati, yang mengincar kemenangan ke-14 berturut-turut sore ini, menegaskan keunggulan saat sebagian besar pembalap beralih dari ban belakang Soft ke Medium menjelang Grand Prix 28 lap.
Fermin Aldeguer dan juara bertahan Jorge Martin hampir menyalip Marquez, yang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengalami masalah teknis dengan Ducati-nya.
Enea Bastianini (grid ke-4) dan Fabio Quartararo (grid ke-6) akan menjalani penalti putaran panjang dalam balapan sore ini karena menyebabkan kecelakaan di lap pertama Sprint.
Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing akan mendapatkan penalti turun tiga posisi grid karena berkendara lambat di jalur balap pada latihan Jumat.
MotoGP akan memulai debutnya di Balaton Park untuk Grand Prix balap motor Hungaria yang pertama sejak 1992.