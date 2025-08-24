Percakapan Juru Kamera MotoGP dengan Acosta setelah Lolos dari Insiden Horror

Pedro Acosta dan juru kamera yang terlibat dalam momen yang mengerikan di MotoGP Hungaria berbincang setelah insiden tersebut.

Seorang juru kamera, bernama Joao, hampir tertabrak KTM Acosta, yang terpental terkendali setelah kecelakaan.

Acosta mengalami kecelakaan saat kualifikasi pada hari Sabtu di tikungan kanan Tikungan 8 dan motornya terpental ke udara, menuju tempat para juru kamera ditempatkan.

RC16 milik Acosta sempat berbenturan dengan kamera dan pagar - tetapi Joao selamat tanpa cedera, dan mengacungkan jempol.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮



We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺

"Saya baik-baik saja," kata Joao kepada Acosta saat mereka bertemu setelahnya.

Pedro Acosta bertanya: "Benarkah?"

Joao: "Itu menakutkan!"

Acosta: "Sejujurnya, aku melihatmu lebih baik sekarang daripada saat kejadian itu."

Joao: "Ya. Aku melihatmu melihat ke atas sana."

Acosta: "Sepedanya terbang cukup tinggi."

Joao: "Tiga meter."

Acosta: "Jadi, kamu baik-baik saja?"

Joao: "Ya. Sepedanya tidak menyentuhku. Hanya saja mengenai kamera."

Acosta: "Untungnya."

Joao: "Kameranya bisa diperbaiki."

Acosta: "Senang bertemu denganmu, aku senang kamu baik-baik saja. Mau lihat kotaknya?"

Pedro Acosta

Hari Joao yang diwarnai mengerikan diakhiri dengan tur pribadi ke pitbox KTM bersama pebalap bintang mereka.

Acosta memberinya beberapa merchandise bertanda tangan, sambil berkata: "Ini untukmu, maaf atas ketakutanmu.

"Hanya tahu bahwa kamu baik-baik saja sudah lebih dari cukup."

Namun, insiden kecil ini memicu pertanyaan besar seputar keselamatan di Balaton Park, yang menjadi venue MotoGP Hungaria pertama 1992 setelah melakukan penyesuaian keselamatan.

Secara keseluruhan, trek berkecepatan rendah karena penyesuaian yang diperlukan. Namun, Tikungan 8, tempat Acosta berada di antara beberapa pembalap yang mengalami kecelakaan pada hari Sabtu, merupakan area berkecepatan tinggi.

Acosta finis di posisi ke-17 dalam sprint hari Sabtu yang dimenangkan Marc Marquez.