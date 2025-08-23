Seorang Kameramen MotoGP Nyaris Terkena Motor Terbang di Balaton Park

Operator kamera Dorna terlibat dalam insiden menakutkan dengan motor MotoGP Pedro Acosta di Balaton Park.

Pedro Acosta crash, 2025 Hungarian MotoGP
Pedro Acosta crash, 2025 Hungarian MotoGP
© Gold and Goose

Trek Balaton Park menyambut MotoGP kembali ke Hungaria untuk pertama kalinya sejak 1992, setelah menjalani sejumlah revisi keselamatan.

Layout trek diubah untuk mendapatkan persetujuan menjadi tuan rumah MotoGP karena jarak yang dekat dengan pagar pembatas. Oleh karena itu, trek ini tidak memiliki banyak area berkecepatan tinggi.

Namun, tikungan kanan Tikungan 8 tetap menjadi bagian berkecepatan tinggi dan mengalami beberapa kecelakaan pada hari Sabtu.

Salah satunya adalah kecelakaan Pedro Acosta dari KTM yang terjatuh di tahap awal sesi kualifikasi Q2.

Ia kehilangan bagian depan RC16-nya saat melewati tikungan karena getaran pada ban depan dan motornya terpelanting di gravel trap.

MotoGP merilis rekaman mengerikan dari salah satu operator kamera yang nyaris dihantam oleh motor KTM Pedro Acosta yang terbang ke menara dan benar-benar mengenai salah satu kameranya sebelum memantul ke pagar udara di bawahnya.

Operator kamera tidak terluka dalam insiden tersebut, tetapi hal itu menghadirkan rapor merah bagi keselamatan sirkuit.

Rekaman insiden tersebut muncul setelah Anggota Dewan Sirkuit Balaton Park, Gianpaolo Matteucci, berkomentar: “Kami sangat senang dengan acara sejauh ini dan bagaimana para pembalap bereaksi terhadap sirkuit ini.

“Mereka yang telah melakukan uji coba di sini sudah terkesan, dan mereka yang baru mencobanya akhir pekan ini juga mengungkapkan pandangan yang sangat serupa.

“Kata ‘unik’ adalah kata yang kami dengar dari para pembalap.

“Mereka semua menyukai tantangan dan jelas sirkuit kami telah menawarkan hal ini kepada mereka. Hari ini para penggemar tentu terhibur dan saya yakin hal yang sama akan terjadi besok untuk grand prix.”

Marc Marquez mendominasi Sprint Race hari Sabtu di Balaton Park dan menang dengan keunggulan lebih dari dua detik.

Menyalip menjadi hal yang krusial selama sprint, dengan Fabio Di Giannantonio menyalip Franco Morbidelli untuk posisi kedua di Tikungan 6 pada lap pembuka, satu-satunya pergerakan penting di barisan depan.

Fermin Aldeguer berhasil menyalip Joan Mir di akhir sprint, tetapi hanya setelah pebalap Honda itu melebar.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

