Steward MotoGP Umumkan Keputusan Penalti Quartararo dan Bastianini

Fabio Quartararo dari Yamaha harus menjalani long-lap-penalty di Grand Prix MotoGP Hungaria menyusul keputusan Steward terkait insiden sprint yang melibatkannya.

Juara dunia 2021 itu lolos langsung ke Q2 pada Jumat sore, tetapi mampu tampil impresif di kualifikasi dengan posisi keenam di atas motor pabrikan Yamaha.

Dengan potensi menyalip yang diprediksi akan sangat tinggi dalam sprint 13 putaran di Balaton Park yang ketat, posisi trek setelah dua tikungan pertama menjadi krusial.

Quartararo mencoba merangsek posisi keenam dengan melakukan manuver ambisius ke arah beberapa pembalap dari dalam tikungan menuju Tikungan 1.

Namun, pembalap Prancis itu kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang Enea Bastianini dari Tech3 KTM.

Quartararo tersingkir di tempat, sementara balapan Bastianini hanya berlangsung beberapa tikungan lagi sebelum ia bertabrakan dengan Johann Zarco dari LCR Honda di akhir putaran.

Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, yang start dari posisi kedua, juga terjebak dalam insiden Quartararo dan terpaksa berhenti di Tikungan 1, yang membuatnya tercecer di posisi 10 besar. Ia hanya mampu bangkit dan finis di posisi ketujuh.

Steward FIM telah menempatkan insiden Quartararo dalam penyelidikan dan menganggapnya telah "menyebabkan situasi berbahaya dan kontak yang melibatkan pembalap No. 23".

Karena ini merupakan pelanggaran pertamanya musim ini, ia dijatuhi long-lap penalty yang harus dijalaninya di Grand Prix Hungaria hari Minggu.

Meskipun hukumannya ringan, kurangnya kesempatan menyalip membuat long-lap penalty di Balaton Park menjadi sangat merugikan.

Kecelakaan Quartararo semakin memperparah hari yang sulit bagi Yamaha, yang perwakilan teratasnya adalah Jack Miller dari Pramac yang berada di posisi ke-12 dan kehilangan poin.

Miguel Oliveira berada di posisi ke-14, sementara Alex Rins terpaksa menghindari aksi ketika Bastianini bertabrakan dengan Zarco dan hanya mampu finis di posisi ke-16 saat bendera finis.

Double long-lap penalty untuk Bastianini

Berbeda dari Quartararo, Bastianini akan menerima penalti double long lap di MotoGP Hungaria hari Minggu setelah bertabrakan dengan Johann Zarco dalam balapan Sprint hari Sabtu.

Pembalap Tech3 KTM tersebut dihukum oleh FIM Stewards karena "berkendara dengan cara yang tidak bertanggung jawab" dan "menyebabkan kecelakaan" dalam insiden di Tikungan 9 pada lap pembuka.

Bastianini kemudian mengklaim bahwa perangkat ride-height miliknya rusak setelah ditabrak oleh Fabio Quartararo di Tikungan 1, sehingga ia tidak dapat mengerem dengan benar saat melakukan pengereman.

"Saya mencoba melanjutkan balapan, tetapi perangkatnya rusak dan saya tiba di Tikungan 9 dengan motor berada di posisi rendah," kata Bastianini. "Saya mencoba mengerem jauh lebih awal dari biasanya, tetapi saya tidak menghentikan motor dan kami pun kecelakaan."

Ia menambahkan: "Saya turut prihatin untuk [Zarco], tetapi kami dapat melihat dengan jelas dari data bahwa saya mengalami masalah teknis, jadi saya berharap pihak penyelenggara balapan akan mengerti."

Namun, keputusan Stewards tidak menyebutkan keadaan yang meringankan, dan siaran pers Tech3 kemudian mengutip Bastianini yang mengatakan perangkat tersebut "tampaknya rusak", alih-alih "benar-benar rusak".

Meskipun perangkat tersebut terpasang secara tidak benar, perangkat peninggi di posisi yang diturunkan dirancang untuk membantu kinerja pengereman.

Sementara itu, rekaman helikopter dari insiden tersebut tampaknya menunjukkan Bastianini melewatkan titik pengeremannya relatif terhadap para pembalap di depannya.

Alex Rins, yang disalip Bastianini di zona pengereman tepat sebelum menabrak Zarco, berkata: "Untungnya, saya mendengar [motor] Bastianini di Tikungan 9. Saya mengangkat motor dan melaju lurus."

Karena ini adalah pelanggaran keduanya musim ini, penalti Bastianini lebih berat daripada satu putaran panjang Quartararo, yang dijatuhkan karena menyebabkan kontak di Tikungan 1 sebelumnya.

Steward menerapkan sanksi yang lebih berat untuk insiden di awal atau putaran pembukaan balapan, karena jarak antar pembalap yang lebih dekat dan peningkatan risiko cedera.

Penalti ini merupakan pukulan telak bagi Bastianini, yang lolos kualifikasi sebagai pembalap KTM teratas dengan posisi keempat di grid. Quartararo memulai balapan di sisi trek yang kotor di posisi keenam.

Putaran panjang untuk Bastianini dan Quartararo menambah penalti tiga posisi grid yang akan dijatuhkan kepada Alex Marquez dan Jack Miller, karena berkendara lambat di jalur balap saat latihan Jumat.