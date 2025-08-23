Jarak Poin Bertambah, Marc Marquez Pesimis Kunci Gelar di Misano

Peluang Marc Marquez untuk mengunci MotoGP 2025 di Misano semakin terbuka setelah kemenangan Sprint Race terbarunya di Hungaria, tetapi ia mengatakan hal itu masih "mustahil".

Pembalap pabrikan Ducati ini memenangkan sprint ke-13 dari 14 putaran untuk musim 2025 pada hari Sabtu di Balaton Park, dengan keunggulan lebih dari dua detik di setiap putaran dari pole hingga dominan.

Dengan rival terdekatnya, Alex Marquez, yang hanya berada di posisi kedelapan, Marc Marquez berhasil memperlebar keunggulannya menjadi 152 poin menjelang Grand Prix Hungaria hari Minggu.

Alex Marquez juga akan menghadapi Grand Prix yang lebih berat, karena ia turun tiga posisi dari posisi ke-11 akibat insiden yang menghalangi pada latihan Jumat.

Dengan minimnya peluang menyalip di Balaton Park, kemenangan lain bagi Marc Marquez pada hari Minggu membuat prospek untuk memastikan gelar juara sedini putaran Misano bulan September menjadi sangat mungkin.

Jika keunggulannya di kejuaraan bisa melebihi 222 poin di akhir Grand Prix San Marino, yang berarti ia membutuhkan 70 poin di tiga Grand Prix dan dua Sprint Race berikutnya, ia akan memenangkan gelar.

Namun ia tetap mengatakan kenyataan ini "mustahil" dan mencatat bahwa sirkuit "lemah" di Barcelona akan menjadi targetnya setelah Hungaria.

"Bagi saya, masih mustahil [untuk memenangkan gelar di] Misano," ujarnya kepada motogp.com. "Poinnya banyak. Saya perlu, kata mereka, keunggulan 220 poin lebih atau kurang. Saya tidak tahu persisnya.

"Tapi itu terlalu banyak. Kami menikmatinya, kami berkendara dengan sangat baik.

"Kami harus menikmati besok. Kami tahu bahwa dalam dua minggu kami akan menghadapi Catalunya, salah satu sirkuit terlemah saya.

"Dan kemudian, cobalah untuk mengendalikan diri. Tapi yang terpenting adalah menutup kejuaraan ini sesegera mungkin, tetapi tanpa mencoba sesuatu yang gila."

Kemenangan Sprint yang "Nyaman"

Marquez nyaris ditabrak Fabio Quartararo di awal Sprint Race, tetapi ia tidak mengalami masalah apa pun selama 13 lap kecuali peringatan batas lintasan di akhir balapan.

“Ya, maksud saya hari ini adalah sprint race yang nyaman,” ujarnya. “Memang sulit untuk menjaga konsentrasi, tetapi saya berkendara dengan baik.

“Sprint race lainnya, terutama sebagian besar, Alex [Marquez] sangat menekan saya karena dia sangat cepat di sprint race tersebut.

“Tetapi hari ini, karena dia kesulitan di sirkuit ini, saya langsung memulai balapan dan langsung membuka celah. Kemudian saya hanya mencoba mengendalikan keunggulan itu.”