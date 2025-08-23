Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Balaton Park
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race hari Sabtu di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.
Marc Marquez meraih kemenangan ke-13 beruntun di Sprint Race MotoGP Hungaria, dan duo VR46 meraih podium ganda di belakang Luca Marini yang mengklaim hasil terbaiknya untuk Honda.
Dengan Alex Marquez yang finis kedelapan, Marc Marquez kini unggul 152 poin. Pembalap Spanyol itu membutuhkan keunggulan 222 untuk menyegel gelar di Misano, putaran terakhir sebelum flyaway.
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Balaton Park
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|430
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|278
|(-152)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|221
|(-209)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|181
|(-249)
|5
|^1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|153
|(-277)
|6
|˅1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|151
|(-279)
|7
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|144
|(-286)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|126
|(-304)
|9
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|114
|(-316)
|10
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|103
|(-327)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|82
|(-348)
|12
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|73
|(-357)
|13
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|69
|(-361)
|14
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|63
|(-367)
|15
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|61
|(-369)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|53
|(-377)
|17
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|52
|(-378)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|46
|(-384)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|42
|(-388)
|20
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-420)
|21
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|10
|(-420)
|22
|^1
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|8
|(-422)
|23
|˅1
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-422)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-424)
|25
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|6
|(-424)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1
|(-429)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie