Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Balaton Park

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race hari Sabtu di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Hungarian MotoGP
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Hungarian MotoGP

Marc Marquez meraih kemenangan ke-13 beruntun di Sprint Race MotoGP Hungaria, dan duo VR46 meraih podium ganda di belakang Luca Marini yang mengklaim hasil terbaiknya untuk Honda.

Dengan Alex Marquez yang finis kedelapan, Marc Marquez kini unggul 152 poin. Pembalap Spanyol itu membutuhkan keunggulan 222 untuk menyegel gelar di Misano, putaran terakhir sebelum flyaway.

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Balaton Park

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)430 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)278(-152)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)221(-209)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)181(-249)
5^1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)153(-277)
6˅1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)151(-279)
7=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)144(-286)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*126(-304)
9=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)114(-316)
10=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)103(-327)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)82(-348)
12=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)73(-357)
13=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)69(-361)
14=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)63(-367)
15=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)61(-369)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*53(-377)
17=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)52(-378)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)46(-384)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)42(-388)
20=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-420)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)10(-420)
22^1Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)8(-422)
23˅1Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-422)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-424)
25=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)6(-424)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1(-429)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

