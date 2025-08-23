MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Kendalikan Sprint, Bagnaia P13
Hasil Sprint Race MotoGP Hungaria 2025 dari Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.
Marc Marquez tak terhentikan untuk menjadi orang pertama yang memenangi balapan MotoGP di sirkuit Balaton Park pada Sprint Race hari Sabtu.
MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|13 Laps
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+2.095s
|3
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+3.595s
|4
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+4.890s
|5
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+5.692s
|6
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+6.147s
|7
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+6.266s
|8
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+7.332s
|9
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+10.779s
|10
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+12.905s
|11
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+13.148s
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+14.097s
|13
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+14.891s
|14
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+15.342s
|15
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+15.467s
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+21.007s
|17
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+22.245s
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1 lap
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
* Rookie
Memulai dari posisi pole, Marquez muncul dengan aman di posisi terdepan setelah melewati tikungan-tikungan awal yang sulit.
Terjadi kekacauan di belakangnya saat Fabio Quartararo - yang start keenam di grid - melewatkan titik pengeremannya, menabrak Marco Bezzecchi,, lalu jatuh setelah bertabrakan dengan Enea Bastianini.
Bastianini, yang turun ke posisi paling belakang, langsung menabrak Johann Zarco saat mencoba mengejar ketertinggalan di putaran selanjutnya.
Kedua insiden tersebut akan diselidiki setelah balapan, dengan Quartararo dan Bastianini kemungkinan akan menerima penalti untuk Grand Prix hari Minggu.
Kecelakaan awal tersebut membuat Marquez kini dikuntit dua Ducati VR46 milik Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli, diikuti oleh Honda milik Luca Marini dan Joan Mir.
Rookie Gresini, Fermin Aldeguer, berjibaku untuk ke posisi kelima, lalu bergabung dengan Marini di depan untuk mengejar Morbidelli dan meraih posisi terakhir di podium.
Namun, Morbidelli berhasil meraih finis terbaiknya sejak Qatar, sementara Marini merayakan hasil terbaiknya di Honda.
Bezzecchi naik ke posisi ketujuh, di depan Alex Marquez (start dari posisi ke-11) di garis finis. Juara bertahan, Jorge Martin, meraih poin terakhir.
Pedro Acosta, rival terdekat Marquez di sesi latihan sebelum kecelakaan yang membuat pebalap KTM itu berada di posisi ketujuh saat kualifikasi, semakin terpuruk di tikungan pertama yang kacau.
Akhirnya, Acosta terjatuh saat mencoba merebut posisi kesepuluh dari Martin di pertengahan balapan.
Itu adalah Sprint Race yang buruk bagi Francesco Bagnaia. Ia mencoba perubahan setup besar untuk Sprint, namun pembalap Italia itu tidak bisa berbuat banyak dan hanya mampu finis ke-13.
Semua pembalap memilih ban depan medium dan ban belakang lunak yang telah ditentukan.
Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing akan menerima penalti tiga posisi start pada hari Minggu, karena berkendara lambat di jalur balap pada latihan Jumat.