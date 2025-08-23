MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Kendalikan Sprint, Bagnaia P13

Marc Marquez tak terhentikan untuk menjadi orang pertama yang memenangi balapan MotoGP di sirkuit Balaton Park pada Sprint Race hari Sabtu.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 13 Laps 2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +2.095s 3 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +3.595s 4 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +4.890s 5 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +5.692s 6 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +6.147s 7 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +6.266s 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +7.332s 9 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +10.779s 10 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +12.905s 11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +13.148s 12 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +14.097s 13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +14.891s 14 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +15.342s 15 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +15.467s 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +21.007s 17 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +22.245s 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1 lap Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) DNF

* Rookie

Memulai dari posisi pole, Marquez muncul dengan aman di posisi terdepan setelah melewati tikungan-tikungan awal yang sulit.

Terjadi kekacauan di belakangnya saat Fabio Quartararo - yang start keenam di grid - melewatkan titik pengeremannya, menabrak Marco Bezzecchi,, lalu jatuh setelah bertabrakan dengan Enea Bastianini.

Bastianini, yang turun ke posisi paling belakang, langsung menabrak Johann Zarco saat mencoba mengejar ketertinggalan di putaran selanjutnya.

Kedua insiden tersebut akan diselidiki setelah balapan, dengan Quartararo dan Bastianini kemungkinan akan menerima penalti untuk Grand Prix hari Minggu.

Kecelakaan awal tersebut membuat Marquez kini dikuntit dua Ducati VR46 milik Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli, diikuti oleh Honda milik Luca Marini dan Joan Mir.

Rookie Gresini, Fermin Aldeguer, berjibaku untuk ke posisi kelima, lalu bergabung dengan Marini di depan untuk mengejar Morbidelli dan meraih posisi terakhir di podium.

Namun, Morbidelli berhasil meraih finis terbaiknya sejak Qatar, sementara Marini merayakan hasil terbaiknya di Honda.

Bezzecchi naik ke posisi ketujuh, di depan Alex Marquez (start dari posisi ke-11) di garis finis. Juara bertahan, Jorge Martin, meraih poin terakhir.

Pedro Acosta, rival terdekat Marquez di sesi latihan sebelum kecelakaan yang membuat pebalap KTM itu berada di posisi ketujuh saat kualifikasi, semakin terpuruk di tikungan pertama yang kacau.

Akhirnya, Acosta terjatuh saat mencoba merebut posisi kesepuluh dari Martin di pertengahan balapan.

Itu adalah Sprint Race yang buruk bagi Francesco Bagnaia. Ia mencoba perubahan setup besar untuk Sprint, namun pembalap Italia itu tidak bisa berbuat banyak dan hanya mampu finis ke-13.

Semua pembalap memilih ban depan medium dan ban belakang lunak yang telah ditentukan.

Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing akan menerima penalti tiga posisi start pada hari Minggu, karena berkendara lambat di jalur balap pada latihan Jumat.