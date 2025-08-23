MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Kendalikan Sprint, Bagnaia P13

Hasil Sprint Race MotoGP Hungaria 2025 dari Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Marc Marquez, Bastianini, Quartararo, 2025 Hungarian MotoGP Sprint
Marc Marquez tak terhentikan untuk menjadi orang pertama yang memenangi balapan MotoGP di sirkuit Balaton Park pada Sprint Race hari Sabtu.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)13 Laps
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+2.095s
3Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+3.595s
4Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+4.890s
5Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+5.692s
6Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+6.147s
7Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+6.266s
8Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+7.332s
9Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+10.779s
10Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+12.905s
11Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+13.148s
12Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+14.097s
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+14.891s
14Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+15.342s
15Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+15.467s
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+21.007s
17Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+22.245s
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1 lap
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)DNF

* Rookie

Memulai dari posisi pole, Marquez muncul dengan aman di posisi terdepan setelah melewati tikungan-tikungan awal yang sulit.

Terjadi kekacauan di belakangnya saat Fabio Quartararo - yang start keenam di grid - melewatkan titik pengeremannya, menabrak Marco Bezzecchi,, lalu jatuh setelah bertabrakan dengan Enea Bastianini.

Bastianini, yang turun ke posisi paling belakang, langsung menabrak Johann Zarco saat mencoba mengejar ketertinggalan di putaran selanjutnya.

Kedua insiden tersebut akan diselidiki setelah balapan, dengan Quartararo dan Bastianini kemungkinan akan menerima penalti untuk Grand Prix hari Minggu.

Kecelakaan awal tersebut membuat Marquez kini dikuntit dua Ducati VR46 milik Fabio di Giannantonio dan Franco Morbidelli, diikuti oleh Honda milik Luca Marini dan Joan Mir.

Rookie Gresini, Fermin Aldeguer, berjibaku untuk ke posisi kelima, lalu bergabung dengan Marini di depan untuk mengejar Morbidelli dan meraih posisi terakhir di podium.

Namun, Morbidelli berhasil meraih finis terbaiknya sejak Qatar, sementara Marini merayakan hasil terbaiknya di Honda.

Bezzecchi naik ke posisi ketujuh, di depan Alex Marquez (start dari posisi ke-11) di garis finis. Juara bertahan, Jorge Martin, meraih poin terakhir.

Pedro Acosta, rival terdekat Marquez di sesi latihan sebelum kecelakaan yang membuat pebalap KTM itu berada di posisi ketujuh saat kualifikasi, semakin terpuruk di tikungan pertama yang kacau.

Akhirnya, Acosta terjatuh saat mencoba merebut posisi kesepuluh dari Martin di pertengahan balapan.

Itu adalah Sprint Race yang buruk bagi Francesco Bagnaia. Ia mencoba perubahan setup besar untuk Sprint, namun pembalap Italia itu tidak bisa berbuat banyak dan hanya mampu finis ke-13.

Semua pembalap memilih ban depan medium dan ban belakang lunak yang telah ditentukan.

Alex Marquez dan Jack Miller masing-masing akan menerima penalti tiga posisi start pada hari Minggu, karena berkendara lambat di jalur balap pada latihan Jumat.

