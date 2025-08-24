MotoGP Hungaria 2025: Pembaruan Starting Grid setelah Dua Penalti
Berikut ini adalah pembaruan starting grid untuk Grand Prix MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park.
Starting Grid untuk MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park mengalami perubahan, dengan penalti turun tiga grid dijatuhkan untuk dua pembalap, Alex Marquez dan Jack Miller.
MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Starting Grid Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|1
|Marc Marquez
|ESP
|Ducati Lenovo Team
|Ducati Desmosedici GP25
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing
|Aprilia RS-GP
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina Endurance VR46 Racing Team
|Ducati Desmosedici GP25
|4
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3
|KTM RC16
|5
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina Endurance VR46 Racing Team
|Ducati Desmosedici GP24
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha YZR-M1
|7
|Pedro Acosta
|ESP
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM RC16
|8
|Fermin Aldeguer
|ESP
|BK8 Gresini Racing
|Ducati Desmosedici GP24
|9
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol
|Honda RC213V
|10
|Joan Mir
|ESP
|Honda HRC Castrol
|Honda RC213V
|11
|Pol Espargaro
|ESP
|Red Bull KTM Tech3
|KTM RC16
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM RC16
|13
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati Desmosedici GP25
|14
|Alex Marquez
|ESP
|BK8 Gresini Racing
|Ducati Desmosedici GP24
|15
|Raul Fernandez
|ESP
|Trackhouse Racing
|Aprilia RS-GP
|16
|Jorge Martin
|ESP
|Aprilia Racing
|Aprilia RS-GP
|17
|Jack Miller
|AUS
|Prima Pramac Yamaha
|Yamaha YZR-M1
|18
|Johann Zarco
|FRA
|LCR Honda Castrol
|Honda RC213V
|19
|Miguel Oliveira
|POR
|Prima Pramac Yamaha
|Yamaha YZR-M1
|20
|Alex Rins
|ESP
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha YZR-M1
|21
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Racing
|Aprilia RS-GP
Marc Marquez start dari posisi pole untuk kedelapan kalinya musim ini di Balaton setelah menjadi yang tercepat dengan selisih 0,290 detik dari Marco Bezzecchi di babak Q2 kualifikasi.
Bezzecchi meraih posisi baris depan keduanya dalam dua minggu setelah lolos dari Q1, meskipun hanya mencatatkan satu putaran di Q2 karena melakukan kesalahan di awal percobaannya.
Fabio Di Giannantonio juga lolos dari Q1 dan berhasil masuk ke baris depan.
Enea Bastianini adalah satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu lap dalam 1:36 detik dan tidak berhasil masuk ke baris depan.
Ia menjadi pembalap KTM terbaik di posisi keempat, posisi yang hampir identik dengan Austria ketika ia menjadi pembalap KTM terbaik di posisi kelima.
Franco Morbidelli start dari tengah baris kedua di depan Fabio Quartararo, yang merupakan satu-satunya pembalap Yamaha di Q2 dan start di posisi keenam untuk Grand Prix hari Minggu.
Pedro Acosta start di posisi ketujuh untuk minggu kedua berturut-turut setelah mengalami kecelakaan pada motor nomor satu di tikungan delapan pada lap pembuka Q2.
Fermin Aldeguer dan Luca Marini melengkapi baris ketiga di Balaton, Marini menjadi pebalap Honda tercepat di kualifikasi.
Joan Mir memimpin baris keempat, di belakang Pol Espargaro dan Brad Binder.
Espargaro dan Binder adalah dua pebalap pertama yang mendapatkan keuntungan dari penalti grid Alex Marquez. Pebalap Gresini Racing itu lolos kualifikasi di posisi ke-11, tetapi akan start di posisi ke-14 untuk balapan hari Minggu akibat penalti tiga posisi grid yang dijatuhkan kepadanya karena melaju lambat di jalur balap saat sesi latihan.
Francesco Bagnaia juga mendapatkan peningkatan dari penalti Marquez. Pecco awalnya berada di posisi ke-15, tetapi penalti yang didapat oleh Alex Marquez dan Miller membuatnya naik ke P13.
Raul Fernandez akan start di posisi ke-15 menggantikan Bagnaia, sementara Jorge Martin akan memimpin baris keenam di posisi ke-16.
Jack Miller berada di posisi ke-17, dan kemudian Johann Zarco melengkapi baris keenam di posisi ke-18.
Miguel Oliveira, Alex Rins, dan Ai Ogura melengkapi grid di baris ketujuh.