MotoGP Hungaria 2025: Pembaruan Starting Grid setelah Dua Penalti

Berikut ini adalah pembaruan starting grid untuk Grand Prix MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park.

Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Starting Grid untuk MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park mengalami perubahan, dengan penalti turun tiga grid dijatuhkan untuk dua pembalap, Alex Marquez dan Jack Miller.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Starting Grid Grand Prix

PosPembalapNATTimMotor
1Marc MarquezESPDucati Lenovo TeamDucati Desmosedici GP25
2Marco BezzecchiITAAprilia RacingAprilia RS-GP
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina Endurance VR46 Racing TeamDucati Desmosedici GP25
4Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3KTM RC16
5Franco MorbidelliITAPertamina Endurance VR46 Racing TeamDucati Desmosedici GP24
6Fabio QuartararoFRAMonster Energy Yamaha MotoGPYamaha YZR-M1
7Pedro AcostaESPRed Bull KTM Factory RacingKTM RC16
8Fermin AldeguerESPBK8 Gresini RacingDucati Desmosedici GP24
9Luca MariniITAHonda HRC CastrolHonda RC213V
10Joan MirESPHonda HRC CastrolHonda RC213V
11Pol EspargaroESPRed Bull KTM Tech3KTM RC16
12Brad BinderRSARed Bull KTM Factory RacingKTM RC16
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo TeamDucati Desmosedici GP25
14Alex MarquezESPBK8 Gresini RacingDucati Desmosedici GP24
15Raul FernandezESPTrackhouse RacingAprilia RS-GP
16Jorge MartinESPAprilia RacingAprilia RS-GP
17Jack MillerAUSPrima Pramac YamahaYamaha YZR-M1
18Johann ZarcoFRALCR Honda CastrolHonda RC213V
19Miguel OliveiraPORPrima Pramac YamahaYamaha YZR-M1
20Alex RinsESPMonster Energy Yamaha MotoGPYamaha YZR-M1
21Ai OguraJPNTrackhouse RacingAprilia RS-GP

Marc Marquez start dari posisi pole untuk kedelapan kalinya musim ini di Balaton setelah menjadi yang tercepat dengan selisih 0,290 detik dari Marco Bezzecchi di babak Q2 kualifikasi.

Bezzecchi meraih posisi baris depan keduanya dalam dua minggu setelah lolos dari Q1, meskipun hanya mencatatkan satu putaran di Q2 karena melakukan kesalahan di awal percobaannya.

Fabio Di Giannantonio juga lolos dari Q1 dan berhasil masuk ke baris depan.

Enea Bastianini adalah satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu lap dalam 1:36 detik dan tidak berhasil masuk ke baris depan. 

Ia menjadi pembalap KTM terbaik di posisi keempat, posisi yang hampir identik dengan Austria ketika ia menjadi pembalap KTM terbaik di posisi kelima.

Franco Morbidelli start dari tengah baris kedua di depan Fabio Quartararo, yang merupakan satu-satunya pembalap Yamaha di Q2 dan start di posisi keenam untuk Grand Prix hari Minggu.

Pedro Acosta start di posisi ketujuh untuk minggu kedua berturut-turut setelah mengalami kecelakaan pada motor nomor satu di tikungan delapan pada lap pembuka Q2.

Fermin Aldeguer dan Luca Marini melengkapi baris ketiga di Balaton, Marini menjadi pebalap Honda tercepat di kualifikasi.

Joan Mir memimpin baris keempat, di belakang Pol Espargaro dan Brad Binder.

Espargaro dan Binder adalah dua pebalap pertama yang mendapatkan keuntungan dari penalti grid Alex Marquez. Pebalap Gresini Racing itu lolos kualifikasi di posisi ke-11, tetapi akan start di posisi ke-14 untuk balapan hari Minggu akibat penalti tiga posisi grid yang dijatuhkan kepadanya karena melaju lambat di jalur balap saat sesi latihan.

Francesco Bagnaia juga mendapatkan peningkatan dari penalti Marquez. Pecco awalnya berada di posisi ke-15, tetapi penalti yang didapat oleh Alex Marquez dan Miller membuatnya naik ke P13.

Raul Fernandez akan start di posisi ke-15 menggantikan Bagnaia, sementara Jorge Martin akan memimpin baris keenam di posisi ke-16.

Jack Miller berada di posisi ke-17, dan kemudian Johann Zarco melengkapi baris keenam di posisi ke-18.

Miguel Oliveira, Alex Rins, dan Ai Ogura melengkapi grid di baris ketujuh.

MotoGP Hungaria 2025: Pembaruan Starting Grid setelah Dua Penalti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Merajai Balaton Park
11m ago
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP start
MotoGP News
Percakapan Juru Kamera MotoGP dengan Acosta setelah Lolos dari Insiden Horror
2h ago
Pedro Acosta's bike nearly hits cameraman
MotoGP News
MotoGP Hungaria 2025: Pembaruan Starting Grid setelah Dua Penalti
4h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Balaton Park
4h ago
Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Steward MotoGP Umumkan Keputusan Penalti Quartararo dan Bastianini
17h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP

More News

MotoGP News
Jarak Poin Bertambah, Marc Marquez Pesimis Kunci Gelar di Misano
17h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Seorang Kameramen MotoGP Nyaris Terkena Motor Terbang di Balaton Park
17h ago
Pedro Acosta crash, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Pernyataan Verstappen Dianggap Menurunkan Moral Engineer Red Bull
17h ago
Max Verstappen
Moto2 Results
Moto2 Hungaria 2025: Moreira Melaju untuk Pole Keempat Musim ini
18h ago
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Hungary, 2025
Moto3 Results
Moto3 Hungaria 2025: Quilles Tegaskan Keunggulan dengan Pole
19h ago
Maximo Quiles, Pole Position, qualifying, Moto3, 2025, Hungary