MotoGP Hungaria 2025: Pembaruan Starting Grid setelah Dua Penalti

Starting Grid untuk MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park mengalami perubahan, dengan penalti turun tiga grid dijatuhkan untuk dua pembalap, Alex Marquez dan Jack Miller.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Starting Grid Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim Motor 1 Marc Marquez ESP Ducati Lenovo Team Ducati Desmosedici GP25 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing Aprilia RS-GP 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina Endurance VR46 Racing Team Ducati Desmosedici GP25 4 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 KTM RC16 5 Franco Morbidelli ITA Pertamina Endurance VR46 Racing Team Ducati Desmosedici GP24 6 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 7 Pedro Acosta ESP Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 8 Fermin Aldeguer ESP BK8 Gresini Racing Ducati Desmosedici GP24 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol Honda RC213V 10 Joan Mir ESP Honda HRC Castrol Honda RC213V 11 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Tech3 KTM RC16 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team Ducati Desmosedici GP25 14 Alex Marquez ESP BK8 Gresini Racing Ducati Desmosedici GP24 15 Raul Fernandez ESP Trackhouse Racing Aprilia RS-GP 16 Jorge Martin ESP Aprilia Racing Aprilia RS-GP 17 Jack Miller AUS Prima Pramac Yamaha Yamaha YZR-M1 18 Johann Zarco FRA LCR Honda Castrol Honda RC213V 19 Miguel Oliveira POR Prima Pramac Yamaha Yamaha YZR-M1 20 Alex Rins ESP Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 21 Ai Ogura JPN Trackhouse Racing Aprilia RS-GP

Marc Marquez start dari posisi pole untuk kedelapan kalinya musim ini di Balaton setelah menjadi yang tercepat dengan selisih 0,290 detik dari Marco Bezzecchi di babak Q2 kualifikasi.

Bezzecchi meraih posisi baris depan keduanya dalam dua minggu setelah lolos dari Q1, meskipun hanya mencatatkan satu putaran di Q2 karena melakukan kesalahan di awal percobaannya.

Fabio Di Giannantonio juga lolos dari Q1 dan berhasil masuk ke baris depan.

Enea Bastianini adalah satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu lap dalam 1:36 detik dan tidak berhasil masuk ke baris depan.

Ia menjadi pembalap KTM terbaik di posisi keempat, posisi yang hampir identik dengan Austria ketika ia menjadi pembalap KTM terbaik di posisi kelima.

Franco Morbidelli start dari tengah baris kedua di depan Fabio Quartararo, yang merupakan satu-satunya pembalap Yamaha di Q2 dan start di posisi keenam untuk Grand Prix hari Minggu.

Pedro Acosta start di posisi ketujuh untuk minggu kedua berturut-turut setelah mengalami kecelakaan pada motor nomor satu di tikungan delapan pada lap pembuka Q2.

Fermin Aldeguer dan Luca Marini melengkapi baris ketiga di Balaton, Marini menjadi pebalap Honda tercepat di kualifikasi.

Joan Mir memimpin baris keempat, di belakang Pol Espargaro dan Brad Binder.

Espargaro dan Binder adalah dua pebalap pertama yang mendapatkan keuntungan dari penalti grid Alex Marquez. Pebalap Gresini Racing itu lolos kualifikasi di posisi ke-11, tetapi akan start di posisi ke-14 untuk balapan hari Minggu akibat penalti tiga posisi grid yang dijatuhkan kepadanya karena melaju lambat di jalur balap saat sesi latihan.

Francesco Bagnaia juga mendapatkan peningkatan dari penalti Marquez. Pecco awalnya berada di posisi ke-15, tetapi penalti yang didapat oleh Alex Marquez dan Miller membuatnya naik ke P13.

Raul Fernandez akan start di posisi ke-15 menggantikan Bagnaia, sementara Jorge Martin akan memimpin baris keenam di posisi ke-16.

Jack Miller berada di posisi ke-17, dan kemudian Johann Zarco melengkapi baris keenam di posisi ke-18.

Miguel Oliveira, Alex Rins, dan Ai Ogura melengkapi grid di baris ketujuh.