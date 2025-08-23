Ducati "Tidak Senang" setelah Bagnaia Tersingkir dari Q1 Balaton

Kesulitan Francesco Bagnaia di MotoGP mencapai titik rendah baru pada kualifikasi GP Hungaria.

Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Francesco Bagnaia memberi Ducati dengan perasaan "tidak senang" setelah kualifikasi di posisi ke-15 di MotoGP Hungaria.

Setelah berada di posisi tiga di Austria pekan lalu, Bagnaia merosot ke posisi kedelapan di Grand Prix. Hasil itu memantik rasa frustrasi pembalap Italia tersebut, yang membuatnya mengaku bahwa ia mulai kehabisan kesabaran terhadap Ducati, komentar yang dia tarik jelang akhir pekan ini di Hungaria.

Namun, kesulitan Bagnaia mencapai titik terendahnya di Balaton Park. Pecco tidak berada di Q2 untuk pertama kalinya musim ini, dan hanya menempati posisi start ke-15 pada Sprint Race di Hungaria, yang memulai debutnya di kalender MotoGP tahun ini.

Kesulitan Bagnaia sangat kontras dengan dominasi rekan setimnya, Marc Marquez, yang berada di pole. Tak ayal, bos tim Davide Tardozzi mengaku tidak senang dengan performa juara dunia MotoGP dua kali  itu.

"Jelas kami tidak senang dengan hasil ini, Pecco, itu hal pertama," ujar Manajer Tim Ducati Lenovo, Tardozzi, kepada TNT Sports setelah Q1 di Hungaria. "Kami sekarang harus mempertimbangkan sesuatu untuk besok pagi.

"Balapan ini akan sangat sulit, dari segi psikologis dan karena sangat sulit untuk menyalip di trek ini.

"Jadi, memulai dari posisi ke-15 itu sangat sulit. Tapi, pada akhirnya, kami tidak pernah menyerah.

"Terkadang Anda harus menyentuh dasar untuk bangkit kembali. Kami percaya pada Pecco dan kami perlu melakukan sesuatu agar ia bisa tampil lebih baik di balapan-balapan berikutnya."

Ditanya tentang bagaimana Ducati dapat membantu Bagnaia secara mental, Tardozzi mengatakan bahwa fokus Ducati adalah pada solusi teknis.

"Itu sesuatu yang kami tidak anggap sebagai masalah, tetapi sekarang kami harus mencari cara teknis untuk membantunya," ujarnya.

"Kita lihat saja nanti. Kami akan banyak berdiskusi setelah sesi ini [kualifikasi] dan kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sisi teknis untuk balapan hari ini."

Ducati
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

