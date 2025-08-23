MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Pole, Bagnaia Tersingkir di Q1

Hasil lengkap kualifikasi dan Starting Grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Marc Marquez, 2025 Hungarian MotoGP
Marc Marquez meraih pole position pertama di Balaton Park pada sesi kualifikasi MotoGP Hungaria 2025.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)1'36.518s8/8305k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.290s6/8306k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.354s6/8306k
4Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.424s4/8304k
5Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.513s6/8300k
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.524s6/8307k
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.581s4/6303k
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.612s7/8303k
9Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.659s7/8304k
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.721s4/9305k
11Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.731s7/9308k
12Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.104s4/7309k
 Qualifying 1:     
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'37.047s7/8306k
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'37.079s6/8307k
15Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)1'37.096s5/8303k
16Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)1'37.348s7/9307k
17Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)1'37.378s6/9303k
18Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1'37.429s7/8306k
19Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'37.433s5/9304k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'37.438s6/9305k
21Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*1'37.915s7/80k

* Rookie

Rekor MotoGP Balaton Park:

Best lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)

Sang pemuncak klasemen, yang mengincar kemenangan ke-13 berturut-turut di Sprint sore ini, segera menguasai sesi dan finis dengan selisih 0,290 detik dari Marco Bezzecchi.

Bezzecchi dan Fabio di Giannantonio sama-sama berjuang keras di Kualifikasi 1 sebelum mengamankan start di barisan terdepan.

Enea Bastianini dari Tech3 memimpin baris kedua, sementara pembalap pabrikan KTM Pedro Acosta yang tercepat pada hari Jumat dan dianggap sebagai rival terdekat Marquez, memulai kualifikasi Q2 dengan buruk.

Acosta mengalami kecelakaan lowside saat bagian depan motornya mengalami chattering, membuat KTM-nya terpelanting di gravel.

Pembalap Spanyol itu segera berlari ke pit-lane dan kembali dengan RC16 cadangannya untuk mencatatkan waktu, tetapi hanya mampu berada di posisi ketujuh.

Rekan setim di Giannantonio di VR46, Franco Morbidelli, dan Fabio Quartararo dari Yamaha, akan menjadi starter di antara Bastianini dan Acosta.

Runner-up Red Bull Ring, Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), dan pembalap HRC, Luca Marini dan Joan Mir, melengkapi sepuluh besar di depan Alex Marquez dan pengganti Tech3, Pol Espargaro, yang terjatuh.

Layout sirkuit Balaton Park yang ketat, berliku, dan sulit dilewati membuat sesi pagi ini disebut-sebut sebagai kualifikasi terpenting musim ini.

Masalah pengereman yang dialami Francesco Bagnaia membuat juara dunia dua kali itu tidak bisa melangkah dari Q1 dan harus start dari posisi grid ke-15.

Alex Marquez dan Miller masing-masing akan menjalani hukuman penalti tiga posisi grid pada hari Minggu, karena berkendara lambat di jalur balap pada sesi latihan Jumat.

In this article

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

