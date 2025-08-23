MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Pole, Bagnaia Tersingkir di Q1

Marc Marquez meraih pole position pertama di Balaton Park pada sesi kualifikasi MotoGP Hungaria 2025.

* Rookie

Rekor MotoGP Balaton Park:

Best lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)

Sang pemuncak klasemen, yang mengincar kemenangan ke-13 berturut-turut di Sprint sore ini, segera menguasai sesi dan finis dengan selisih 0,290 detik dari Marco Bezzecchi.

Bezzecchi dan Fabio di Giannantonio sama-sama berjuang keras di Kualifikasi 1 sebelum mengamankan start di barisan terdepan.

Enea Bastianini dari Tech3 memimpin baris kedua, sementara pembalap pabrikan KTM Pedro Acosta yang tercepat pada hari Jumat dan dianggap sebagai rival terdekat Marquez, memulai kualifikasi Q2 dengan buruk.

Acosta mengalami kecelakaan lowside saat bagian depan motornya mengalami chattering, membuat KTM-nya terpelanting di gravel.

Pembalap Spanyol itu segera berlari ke pit-lane dan kembali dengan RC16 cadangannya untuk mencatatkan waktu, tetapi hanya mampu berada di posisi ketujuh.

Rekan setim di Giannantonio di VR46, Franco Morbidelli, dan Fabio Quartararo dari Yamaha, akan menjadi starter di antara Bastianini dan Acosta.

Runner-up Red Bull Ring, Fermin Aldeguer (Gresini Ducati), dan pembalap HRC, Luca Marini dan Joan Mir, melengkapi sepuluh besar di depan Alex Marquez dan pengganti Tech3, Pol Espargaro, yang terjatuh.

Layout sirkuit Balaton Park yang ketat, berliku, dan sulit dilewati membuat sesi pagi ini disebut-sebut sebagai kualifikasi terpenting musim ini.

Masalah pengereman yang dialami Francesco Bagnaia membuat juara dunia dua kali itu tidak bisa melangkah dari Q1 dan harus start dari posisi grid ke-15.

Alex Marquez dan Miller masing-masing akan menjalani hukuman penalti tiga posisi grid pada hari Minggu, karena berkendara lambat di jalur balap pada sesi latihan Jumat.