MotoGP Hungaria 2025: Hasil Free Practice 2 dari Balaton Park
Hasil latihan Sabtu MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.
Marc Marquez kembali ke puncak timesheets pada sesi latihan terakhir MotoGP Hungaria di Balaton Park.
MotoGP 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'37.355s
|11/14
|306k
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.008s
|13/14
|307k
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.129s
|11/12
|306k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.491s
|10/13
|301k
|5
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.531s
|13/14
|304k
|6
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.557s
|13/14
|305k
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.567s
|14/15
|303k
|8
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.596s
|12/14
|305k
|9
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.679s
|11/14
|304k
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.746s
|11/14
|305k
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.781s
|11/14
|305k
|12
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.781s
|10/13
|304k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.808s
|10/14
|304k
|14
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.813s
|12/13
|305k
|15
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.856s
|7/13
|302k
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.859s
|10/14
|303k
|17
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.103s
|13/14
|299k
|18
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+1.134s
|4/11
|305k
|19
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.234s
|10/10
|303k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.276s
|10/14
|301k
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.282s
|13/14
|304k
* Rookie
Balaton Park MotoGP Records:
Best lap: Pedro Acosta, KTM, 1m 37.061s (2025)
Setelah mencatat waktu tercepat dengan ban belakang Medium tua pada Jumat sore, Marquez bergabung dengan pembalap lainnya (kecuali Johann Zarco) dengan ban belakang Soft untuk memulai sesi latihan terakhir.
Michelin telah mengonfirmasi bahwa ban Soft merupakan pilihan yang layak untuk Sprint sore ini dan 'sangat mungkin, juga untuk Grand Prix.
Namun Marquez menyelesaikan sesi hanya dengan selisih 0,008 detik dari pemimpin sesi Jumat, Pedro Acosta, yang kembali menunjukkan kecepatan kuat jelang kualifikasi.
Fabio di Giannantonio menempatkan dua GP25 di tiga besar, terpaut tipis 0,129 detik di belakang Marquez, tetapi Francesco Bagnaia terus kesulitan dan hanya berada di posisi ke-18 dalam catatan waktu.
Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat - termasuk di Giannantonio, Bagnaia, dan Marco Bezzecchi (kelima pagi ini) - kini akan dimulai.