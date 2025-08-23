MotoGP Hungaria 2025: Hasil Free Practice 2 dari Balaton Park

Hasil latihan Sabtu MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Marc Marquez kembali ke puncak timesheets pada sesi latihan terakhir MotoGP Hungaria di Balaton Park.

MotoGP 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)1'37.355s11/14306k
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.008s13/14307k
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.129s11/12306k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.491s10/13301k
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.531s13/14304k
6Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.557s13/14305k
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.567s14/15303k
8Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.596s12/14305k
9Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.679s11/14304k
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.746s11/14305k
11Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.781s11/14305k
12Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.781s10/13304k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.808s10/14304k
14Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.813s12/13305k
15Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.856s7/13302k
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.859s10/14303k
17Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.103s13/14299k
18Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+1.134s4/11305k
19Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.234s10/10303k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.276s10/14301k
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.282s13/14304k

* Rookie

Balaton Park MotoGP Records:

Best lap: Pedro Acosta, KTM, 1m 37.061s (2025)

Pedro Acosta

Setelah mencatat waktu tercepat dengan ban belakang Medium tua pada Jumat sore, Marquez bergabung dengan pembalap lainnya (kecuali Johann Zarco) dengan ban belakang Soft untuk memulai sesi latihan terakhir.

Michelin telah mengonfirmasi bahwa ban Soft merupakan pilihan yang layak untuk Sprint sore ini dan 'sangat mungkin, juga untuk Grand Prix.

Namun Marquez menyelesaikan sesi hanya dengan selisih 0,008 detik dari pemimpin sesi Jumat, Pedro Acosta, yang kembali menunjukkan kecepatan kuat jelang kualifikasi.

Fabio di Giannantonio menempatkan dua GP25 di tiga besar, terpaut tipis 0,129 detik di belakang Marquez, tetapi Francesco Bagnaia terus kesulitan dan hanya berada di posisi ke-18 dalam catatan waktu.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat - termasuk di Giannantonio, Bagnaia, dan Marco Bezzecchi (kelima pagi ini) - kini akan dimulai.

MotoGP Hungaria 2025: Hasil Free Practice 2 dari Balaton Park
