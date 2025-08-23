MotoGP Hungaria 2025: Hasil Free Practice 2 dari Balaton Park

Marc Marquez kembali ke puncak timesheets pada sesi latihan terakhir MotoGP Hungaria di Balaton Park.

MotoGP 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'37.355s 11/14 306k 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.008s 13/14 307k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.129s 11/12 306k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.491s 10/13 301k 5 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.531s 13/14 304k 6 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.557s 13/14 305k 7 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.567s 14/15 303k 8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.596s 12/14 305k 9 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.679s 11/14 304k 10 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.746s 11/14 305k 11 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.781s 11/14 305k 12 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.781s 10/13 304k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.808s 10/14 304k 14 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.813s 12/13 305k 15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.856s 7/13 302k 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.859s 10/14 303k 17 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.103s 13/14 299k 18 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +1.134s 4/11 305k 19 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.234s 10/10 303k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.276s 10/14 301k 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.282s 13/14 304k

* Rookie

Balaton Park MotoGP Records:

Best lap: Pedro Acosta, KTM, 1m 37.061s (2025)

Setelah mencatat waktu tercepat dengan ban belakang Medium tua pada Jumat sore, Marquez bergabung dengan pembalap lainnya (kecuali Johann Zarco) dengan ban belakang Soft untuk memulai sesi latihan terakhir.

Michelin telah mengonfirmasi bahwa ban Soft merupakan pilihan yang layak untuk Sprint sore ini dan 'sangat mungkin, juga untuk Grand Prix.

Namun Marquez menyelesaikan sesi hanya dengan selisih 0,008 detik dari pemimpin sesi Jumat, Pedro Acosta, yang kembali menunjukkan kecepatan kuat jelang kualifikasi.

Fabio di Giannantonio menempatkan dua GP25 di tiga besar, terpaut tipis 0,129 detik di belakang Marquez, tetapi Francesco Bagnaia terus kesulitan dan hanya berada di posisi ke-18 dalam catatan waktu.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat - termasuk di Giannantonio, Bagnaia, dan Marco Bezzecchi (kelima pagi ini) - kini akan dimulai.