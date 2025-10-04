"Dia Jenis yang Berbeda" - Mick Doohan Memuji Marc Marquez

Marc Marquez telah meraih gelar juara MotoGP ketujuhnya, tetapi apakah ia benar-benar yang terbaik sepanjang masa?

Lagipula, Valentino Rossi juga memiliki tujuh gelar juara kelas premier, sementara Giacomo Agostini memegang rekor resmi sepanjang masa dengan delapan gelar.

Namun dalam biografi Mat Oxley yang akan segera terbit, superstar era Grand Prix 500cc, Mick Doohan, memberikan pendapatnya.

"Bakat Marc berada di level yang belum pernah ada sebelumnya," kata juara 500cc/MotoGP lima kali itu.

Seperti Doohan, Marc Marquez tidak hanya mengalahkan semua penantang tetapi juga bangkit dari cedera yang mengancam kariernya.

"Bagi saya, dia hanyalah tipe yang berbeda," tambah Doohan.

Doohan hanyalah segelintir dari orang-orang paddock yang diwawancara Oxley termasuk rival, mekanik, crew chief, engineer, mekanik ban, mekanik suspensi, dan manajer tim.

Kunjungi matoxley.bigcartel.com untuk mengetahui lebih jelasnya.

Marc Marquez Biography, by Mat Oxley

Karya Oxley menyusul rilis cetak MotoGP yang diakui lainnya awal tahun ini, 'Motorcycle Grand Prix' karya Adam Wheeler.

Buku Wheeler, yang mendapat peringkat 4,7 dari 5 di Amazon, memuat hampir empat puluh wawancara untuk meliput olahraga ini dari setiap sudut pandang.

Editor MotoGP Crash.net, Peter McLaren, menggambarkannya sebagai "bacaan wajib bagi para penggemar yang ingin melihat lebih dari sekadar tayangan TV."

Untuk informasi lebih lanjut tentang 'Motorcycle Grand Prix', kunjungi: X.com/OntrackOffroad