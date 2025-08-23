Bagnaia Keluhkan Para Pembalap yang Berdebat di Racing Line

Francesco Bagnaia jelaskan sudut pandangnya dari momen yang membuat Alex Marquez dan Jack Miller dihukum penalti grid.

Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia

Dari tiga pembalap yang terlihat berargumen pada akhir sesi Practice di Balaton Park, hanya Francesco Bagnaia yang lolos dari penalti.

Steward MotoGP kemudian menghukum Alex Marquez dan Jack Miller dengan penurunan grid tiga posisi karena menghalangi pembalap Ducati Lenovo tersebut, yang bereaksi dengan gestur marah di trek.

"Sejujurnya, saya tidak melihat apa yang terjadi. Saya hanya berusaha melakukan time attack kedua, seperti biasa, dan mereka hanya berdebat di racing line," ujar Bagnaia kepada MotoGP.com. "Mereka berdua berada di tengah."

Itu adalah salah satu momen yang merusak sesi Practice Bagnaia, di mana ia hanya berada di posisi ke-14.

Namun, Bagnaia sadar bahwa Balaton Park akan menjadi trek yang menyulitkan baginya setelah mengujinya dengan Panigale saat libur musim panas.

"Setelah uji coba dengan Panigale, saya tahu saya akan kesulitan di sini karena sirkuit ini memiliki semua jenis tikungan yang sejauh ini kami alami tahun ini, yaitu tikungan yang membutuhkan pengereman mendadak, mencondongkan badan sambil tetap mengerem, lalu membelokkan motor di bagian akhir tikungan.

"Kami tahu ini akan sulit dan memang begitu, tetapi kami harus melihat sisi positifnya, karena saya berhasil memperkecil jarak dengan posisi pertama sepanjang hari. Saya akan menjalani satu sesi lagi besok untuk membuat kemajuan lebih lanjut."

Miller: 'Itu bukan tempat yang tepat untuk melakukannya'

Jack Miller, 2025 Hungarian MotoGP
Jack Miller, 2025 Hungarian MotoGP

Sementara itu, Miller dianggap telah ditahan oleh Alex Marquez, tetapi kemudian juga menghalangi Bagnaia.

“Alex kesal dengan Diggia karena, saya rasa, sektor terakhir di lap terbaiknya. Lalu saya sendiri yang memulai lap panas dan dia tertahan di tengah lintasan, di pergantian arah antara Tikungan 1 dan 2,” jelas Miller.

“[Alex] mengisyaratkan betapa kecewanya dia, dan itu bukan tempat yang tepat untuk melakukan itu. Tapi bagaimanapun, untungnya itu terjadi di ban pertama dan kami bisa memperbaiki performa di ban kedua, tetapi tidak cukup.”

Miller menyelesaikan sesi di posisi ke-17, yang berarti ia akan bergabung dengan Bagnaia di Kualifikasi 1 hari Sabtu.

Alex Marquez tercepat ketiga, mengamankan tempatnya di Kualifikasi 2.

