MotoGP Hungaria: Jack Miller dan Alex Marquez Dihukum Penalti Tiga Grid

Stewards FIM mengumumkan keputusan mengenai insiden berkendara lambat di akhir sesi Practice MotoGP Hungaria.

Alex Marquez
Alex Marquez

Jack Miller dan Alex Marquez dijatuhi penalti tiga posisi grid untuk MotoGP Hungaria hari Minggu di Balaton Park.

Keduanya dinilai berkendara dengan lambat dan mengganggu pembalap lain selama tahap akhir Practice Jumat sore yang krusial.

Francesco Bagnaia, khususnya, terlihat menunjukkan ekspresi marah.

Fabio di Giannantonio juga berada dekat dengan insiden tersebut.

Jack Miller, 2025 Hungarian MotoGP
Jack Miller, 2025 Hungarian MotoGP

Alex Marquez - yang berharap akhir pekan bersih setelah harus menjalani penalti Long Lap di Austria akhir pekan lalu - dihukum karena menghalangi Miller dan Francesco Bagnaia di Tikungan 3 dan 4.

Miller juga dihukum karena mengganggu Bagnaia di Tikungan 3.

Dalam kedua kasus, itu adalah pelanggaran pertama.

Berkendara lambat di jalur utama selama 20 menit terakhir Latihan Bebas secara khusus dicakup oleh protokol penalti yang dikeluarkan untuk tim, karena dapat secara langsung memengaruhi hasil Practice yang memperebutkan 10 tempat langsung Q2.

Alex Marquez menyelesaikan hari itu sebagai yang tercepat ketiga, di belakang Pedro Acosta dari KTM dan sang kakak, Marc Marquez.

Sementara itu, Miller hanya berada di posisi ke-17 untuk Pramac Yamaha.

Penalti tidak berlaku untuk grid Sprint MotoGP hari Sabtu. Namun, mereka akan mendapatkan penurunan di Grand Prix hari Minggu, dipaksa untuk memulai tiga posisi lebih rendah daripada di posisi kualifikasi mereka.

MotoGP Hungaria: Jack Miller dan Alex Marquez Dihukum Penalti Tiga Grid
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Ford Tingkatkan Keterlibatan Mereka dalam Proyek Mesin F1 Red Bull
5h ago
Red Bull
MotoGP News
Yamaha Tegaskan Rumor Kepergian Fabio Quartararo "Tidak Masuk Akal"
5h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, media debrief. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Acosta Menilai Highside yang Aneh di Practice GP Hungaria
6h ago
Pedro Acosta, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
MotoGP Hungaria: Jack Miller dan Alex Marquez Dihukum Penalti Tiga Grid
6h ago
Alex Marquez
F1 News
McLaren Diperingatkan Rivalitas Norris-Piastri akan Meledak
7h ago
Oscar Piastri and Lando Norris

More News

Moto2 Results
Moto2 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
7h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025
Moto3 Results
Moto3 Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
8h ago
Maximo Quiles, Moto3, 2025
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
9h ago
Pedro Acosta, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Joan Mir Sebut Layout Balaton Park Menghadirkan Peluang Overtake
11h ago
Joan Mir, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, press conference. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bos Ducati Mendesak Bagnaia untuk Memiliki Sikap yang Tepat
12h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP