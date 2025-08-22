MotoGP Hungaria: Jack Miller dan Alex Marquez Dihukum Penalti Tiga Grid

Jack Miller dan Alex Marquez dijatuhi penalti tiga posisi grid untuk MotoGP Hungaria hari Minggu di Balaton Park.

Keduanya dinilai berkendara dengan lambat dan mengganggu pembalap lain selama tahap akhir Practice Jumat sore yang krusial.

Francesco Bagnaia, khususnya, terlihat menunjukkan ekspresi marah.

Fabio di Giannantonio juga berada dekat dengan insiden tersebut.

Alex Marquez - yang berharap akhir pekan bersih setelah harus menjalani penalti Long Lap di Austria akhir pekan lalu - dihukum karena menghalangi Miller dan Francesco Bagnaia di Tikungan 3 dan 4.

Miller juga dihukum karena mengganggu Bagnaia di Tikungan 3.

Dalam kedua kasus, itu adalah pelanggaran pertama.

Berkendara lambat di jalur utama selama 20 menit terakhir Latihan Bebas secara khusus dicakup oleh protokol penalti yang dikeluarkan untuk tim, karena dapat secara langsung memengaruhi hasil Practice yang memperebutkan 10 tempat langsung Q2.

Alex Marquez menyelesaikan hari itu sebagai yang tercepat ketiga, di belakang Pedro Acosta dari KTM dan sang kakak, Marc Marquez.

Sementara itu, Miller hanya berada di posisi ke-17 untuk Pramac Yamaha.

Penalti tidak berlaku untuk grid Sprint MotoGP hari Sabtu. Namun, mereka akan mendapatkan penurunan di Grand Prix hari Minggu, dipaksa untuk memulai tiga posisi lebih rendah daripada di posisi kualifikasi mereka.