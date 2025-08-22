Acosta Menilai Highside yang Aneh di Practice GP Hungaria

Pedro Acosta, yang naik podium dalam tiga dari empat putaran terakhir, mengungguli pemimpin kejuaraan dunia Ducati Marc Marquez hanya dengan selisih 0,006 detik dengan laptime 1 menit 37,747 detik.

Acosta lolos tanpa cedera akibat kecelakaan, yang ia samakan dengan kecelakaan di Phillip Island tahun lalu yang menyebabkan bahunya terkilir.

"Aneh sekali," kata Acosta kepada MotoGP.com, ketika ditanya tentang highside saat lepas gas. "Saya juga mengalami kecelakaan aneh di Phillip Island.

"Kecelakaan seperti itu sebenarnya tidak normal dan hari ini persis sama dengan di Australia.

"Untuk ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Syukurlah, saya jatuh dengan cukup baik. Mari kita lihat [bagaimana perasaan saya] besok, bagaimana saya bangun."

'Mungkin Balaton Park sesuai dengan gaya balap saya'

Acosta memulai hari di posisi ketiga di timesheets FP1, kemudian melanjutkan momentum itu ke sore harinya.

Setelah tampil impresif dengan ban Medium-Soft bekas, Acosta mencatatkan waktu tercepat hari itu dengan ban baru pada putaran ketiga dari empat putarannya.

“Pada putaran pertama FP1, saya tidak berhasil melewati satu pun chicane,” ujarnya sambil tersenyum. “Namun tim bekerja sangat keras sepanjang hari untuk menyesuaikan banyak pengaturan dan semuanya berjalan cukup baik.

“Mungkin trek ini cocok dengan gaya saya, tikungan dengan titik pengereman dan semua hal lainnya. Namun juga benar bahwa ini trek yang tidak biasa bagi kami, di motor MotoGP terasa agak sempit.

“Saya cukup senang dengan hari ini, sedih karena harus mengakhiri balapan dengan kecelakaan, tetapi itu bagian dari balapan.”

Kekhawatiran bagi Acosta dan pembalap lainnnya menuju hari Sabtu bahwa - bahkan sebelum time-attack - Marquez mencatatkan 1:37,753 dengan ban Medium depan belakang yang sudah berusia 17 lap.

Catatan terbaik Acosta dengan ban bekas adalah 1 menit 38,012 detik dengan ban Medium-Soft yang sudah berusia 15 Laps. Pada hari Sabtu, ia akan mencoba ban belakang Medium.

"Memang benar Ducati masih cukup cepat di sektor mereka, dan mereka juga punya keuntungan karena datang ke sini beberapa minggu lalu," kata Acosta.

Marquez tercepat di sektor 1 dan 4, sementara RC16 milik Acosta dan Pol Espargaro masing-masing memimpin di sektor 2 dan 3.

Enam besar hari Jumat terdiri dari empat Ducati dan dua KTM, dengan Enea Bastianini dari Tech3 menjadi RC16 terbaik berikutnya di belakang Acosta di posisi kelima.

Rekan setim pabrikan, Brad Binder, tertinggal 0,815 detik dari Acosta di posisi ke-15, yang berarti ia harus memulai dari Kualifikasi 1.