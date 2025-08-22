Yamaha Tegaskan Rumor Kepergian Fabio Quartararo "Tidak Masuk Akal"

Yamaha datang ke akhir pekan Balaton Park setelah bencana di Austria di mana keempat YZR-M1 finis paling belakang, dengan Fabio Quartararo memimpin pasukan tersebut di posisi ke-15.

Itu adalah salah satu hasil terburuk Yamaha di Grand Prix, dan membuat Quartararo sedikit tersesat setelah balapan. Pembalap Prancis itu juga menekankan urgensi yang ia rasakan untuk menang, setelah tidak pernah lagi merasakannya sejak 2022.

Red Bull Ring memang bukan sirkuit yang secara langsung menguntungkan Yamaha, tetapi Pavesio mengatakan sirkuit itu bahkan lebih sulit dari yang diperkirakan.

“[Akhir pekan] yang sangat negatif dalam perjalanan yang telah dilalui sejauh ini dalam 13 pekan, di mana kami bisa meningkatkan segalanya,” kata Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Paolo Pavesio, kepada siaran TV internasional MotoGP saat FP1 di Grand Prix Hungaria.

“Mudah untuk mengatakannya, tetapi bahkan di Spielberg pun kami bisa sedikit meningkatkan performa.

“Kami tahu ini sangat sulit dan ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan, tetapi melalui kesulitan ini kami perlu belajar, terus bekerja, dan sangat senang bisa kembali ke trek.”

Yamaha bertekad 'meyakinkan' Quartararo

Meskipun menghadapi kesulitan, Pavesio tidak yakin akhir pekan di Austria berdampak pada peluang mereka untuk mempertahankan Quartararo setelah musim 2026.

“Saya rasa kami, bersama Fabio [Quartararo], telah membuat keputusan setahun yang lalu untuk menandatangani kontrak dua tahun lagi dengan 44 akhir pekan balapan,” ujarnya. “Kami baru menjalani 13 akhir pekan.

“Yang pasti, saat ini kami belum bisa membicarakan masa depan dan target utama kami adalah meyakinkan Fabio melalui paket balapan yang lebih baik.

“Tapi, sejujurnya, membicarakan hal ini sekarang, [13 balapan dalam kontrak saat ini], rasanya tidak masuk akal.”

Pavesio juga tidak berkomitmen ketika ditanya apakah kesulitan di Austria telah memberi momentum lebih besar bagi proyek V4 Yamaha.

“Seperti yang selalu kami katakan, masa depan V4 bergantung pada seberapa cepat kami dapat mencapai tingkat yang tepat untuk mengubah proyek ini dari proyek pengembangan menjadi proyek balap,” ujarnya.

“Saya rasa bukan rahasia lagi bahwa kemarin dan sehari sebelumnya Augusto [Fernandez] dan Dovi [Andrea Dovizioso] membalap di Misano.

“Sejujurnya, kami semakin dekat dengan keputusan.”

Quartararo menikmati akhir pekan yang lebih positif di Balaton Park, langsung mengamankan posisi langsung Q2 setelah menyudahi Practice di posisi kesembilan.