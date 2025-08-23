Yamaha Dibela setelah Melirik Talenta "Spesial" untuk Gantikan Miller

Yamaha dibela karena melirik sosok yang bisa menggantikan Jack Miller, yang akhirnya gagal.

Pebalap Moto2 Diogo Moreira sempat diminati Yamaha untuk menggantikan Miller di tim Pramac.

Namun, Moreira kabarnya akan menolak Yamaha dan memilih LCR Honda, salah satu kandidat menarik dalam susunan pembalap MotoGP 2026.

Miller mengungkapkan bahwa kesabarannya mulai menipis karena Yamaha tidak berkomitmen untuk mempertahankan atau melepasnya musim depan.

Ia masih memiliki pilihan di Kejuaraan Dunia Superbike yang masih menunggu.

"Kami yakin mereka sedang mengejar tanda tangan Moreira," kata Michael Laverty dari TNT Sports tentang Yamaha.

"Tapi membiarkan Jack menunggu? Dia tampil baik tahun ini bersama Yamaha dan juga tampil baik untuk mereka di Suzuka.

"Semuanya terbuka. Dia ingin terus di paddock ini jika memungkinkan.

"Itu ada dalam kendali Yamaha, mereka harus membuat keputusan lalu memberi tahu Jack siapa yang akan menerima tawaran terbaik berikutnya, yang kami yakini di World Superbike.

"Dia sudah kehabisan kesabaran. Tidak menyenangkan bagi seorang pembalap ketika Anda diberi tahu, sebelum jeda musim panas, bahwa sebuah keputusan akan dibuat dan kemudian keputusan itu tidak terjadi.

"Sulit untuk fokus pada pertandingan yang ada, yaitu bermain kuat di akhir pekan ini ketika masa depan Anda dipertaruhkan."

Yamaha dibela karena melirik Diogo Moreira

Diogo Moreira

Namun, Yamaha juga tidak bisa disalahkan atas upayanya merekrut Moreira, ungkap Sylvain Guintoli.

"Anda pasti akan mempertimbangkannya," kata Guintoli. "Menurut pendapat saya, dan menurut pendapat para manajer tim MotoGP dan orang-orang yang mengamati para pembalap, ada bakat yang sangat istimewa di sana.

"Anda bisa melihat dari gaya balapnya, cara dia menggunakan tubuhnya, kelas yang dia miliki di atas motor, ada sesuatu yang sangat istimewa tentang itu.

"Meskipun Diogo belum memenangkan kejuaraan, Anda bisa melihat gaya balapnya cocok untuk motor yang lebih besar.

"Bagi saya, dia berpotensi menjadi salah satu talenta super yang akan datang. Dia adalah pembalap yang sangat istimewa.

"Jadi, ya, Anda harus mempertimbangkannya.

"Jelas ada banyak minat, dan memang seharusnya begitu."

Lebih dari sekadar paspor Brasil

Moreira akan menjadi satu-satunya pembalap Brasil - selain Franco Morbidelli yang separuh Brasil - di MotoGP jika ia bergabung dengan Honda.

Hal ini dapat meningkatkan hype saat kejuaraan akan kembali menggelar MotoGP Brasil pada tahun 2026.

Namun, kewarganegaraannya bukanlah alasan mengapa ada antrean pengagum.

“Ini tidak akan berdampak besar pada Yamaha dan Honda yang bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya,” kata Laverty. “Ini lebih menguntungkan Dorna dan Liberty Media daripada Yamaha atau Honda.

“Tetapi mereka akan diuntungkan di wilayah-wilayah tersebut dengan superstar seperti Moreira di motor mereka.

“Jika Honda yang mendapatkan tanda tangannya, penjualan mereka mungkin akan meningkat di Amerika Selatan.

“Bendera memainkan peran, tetapi bakatnya lebih penting lagi.

“Ini merupakan musim yang menunjukkan kedewasaannya. Pabrik mana pun yang mendapatkannya, ia akan menjadi aset.”

Manu Gonzalez didukung naik ke MotoGP

Meski Yamaha batal menarik Moreira, harapan Miller tetap di MotoGP juga bisa terancam oleh pimpinan klasemen Moto2 Manu Gonzales.

Ia menguji motor Trackhouse Aprilia MotoGP awal tahun ini dan berpeluang naik kelas ke kelas premier, mungkin bersama tim Pramac Yamaha.

Guintoli mendukung Gonzalez untuk naik kelas: “Benar sekali, lagi-lagi. Ia mengejutkan kami tahun ini, kami tidak menyangka ia akan sekuat ini.

“Seperti Moreira di atas motor, ia terlihat sangat mulus dan tanpa beban.

“Sepertinya ia dapat mentransfer gaya balapnya secara alami dan mudah ke MotoGP, motor yang lebih bertenaga.

“Orang-orang ini terbiasa mengendarai motor Moto2 tanpa kontrol traksi. Ketika mereka naik motor GP, performanya terasa baik. Itulah mengapa kita melihat bakat-bakat baru bermunculan seperti Fabio Quartararo.

“Saya harap mereka berdua bisa naik ke MotoGP dan mendapatkan kesempatan.”