Aprilia Jelaskan Penyebab Ledakan Mesin Jorge Martin di FP1 Balaton

Kecelakaan Jorge Martin di Austria dianggap sebagai faktor dari masalah teknis dengan Aprilianya di FP1 GP Austria.

Jorge Martin, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix. Credit: Gold and Goose
Jorge Martin, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix. Credit: Gold and Goose
© Gold & Goose

Jorge Martin menjadi salah satu dari dua pebalap Aprilia yang mengalami kegagalan teknis pada FP1 MotoGP Hungaria.

Mesin RS-GP milik pebalap Spanyol itu menyerah saat ia berakselerasi dari tikungan terakhir. Martin memarkir motornya di gravel, dan motor itu berdiri tegak di tengah gravel sebelum para marshal tiba di sana.

Tak lama kemudian, Trackhouse Aprilia milik Raul Fernandez juga mengalami masalah teknis, kali ini saat pengereman di tikungan kelima.

Motor Fernandez menumpahkan oli di lintasan yang membuat bendera merah dikibarkan.

Jorge Martin
Jorge Martin

Berbicara di siaran internasional MotoGP, Team Manager Aprilia Racing Paolo Bonora mengatakan bahwa Martin mengendarai motor yang dia jatuhkan di akhir Grand Prix Austria.

"Pertama-tama, perlu dikatakan bahwa kita harus memahami kedua masalah ini dengan lebih baik," kata Bonora. "Mungkin ada dua alasan berbeda.

"Pada hari Jumat, saat FP1, kami memasang mesin yang lebih sering digunakan pada motor dan mesin tersebut lebih sering digunakan oleh kedua pembalap [Martin dan Fernandez].

"Khususnya, untuk Jorge [Martin], perlu diingat bahwa ia menggunakan motor yang dibawanya jatuh di Spielberg saat [balapan].

"Kami memeriksa semuanya setelah balapan dan, sejujurnya, kami melakukan semua pemeriksaan untuk memastikan bahwa kami membawa mesin yang dapat digunakan di trek balap dengan keandalan yang tepat.

"Namun, setelah asap, penting untuk memahami apa yang terjadi dan, saat ini, teknisi kami sedang menganalisis kedua mesin tersebut."

Martin dan Fernandez kembali ke trek setelah red flag, menyelesaikan sesi di posisi ke-10 dan P16. Sementara itu, Marco Bezzecchi jadi Aprilia teratas di posisi keenam.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

