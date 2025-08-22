MotoGP Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Hasil lengkap latihan besar dari MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.

Pedro Acosta menempatkan KTM di puncak timesheets pada Practice MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, meski mengalami highside pada akhir sesi.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1'37.061s19/22307k
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.006s25/25303k
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.281s22/24303k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.314s22/24302k
5Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.354s21/23304k
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.368s24/26303k
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.385s28/28305k
8Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.483s22/24305k
9Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.527s24/24303k
10Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.610s22/24300k
11Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.611s23/25305k
12Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.693s25/25305k
13Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.724s24/24302k
14Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.728s23/23306k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.815s26/26307k
16Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.952s24/26303k
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.961s23/25303k
18Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.011s25/25305k
19Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.181s20/25304k
20Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.227s22/24302k
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.318s21/25301k

* Rookie

Rekor MotoGP Balaton Park:

Best lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.956s (FP1)

Acosta mengungguli Marc Marquez dengan selisih 0,006 detik setelah kecelakaan itu, dengan duo Gresini Alex Marquez dan Fermin Aldeguer untuk posisi ketiga dan keempat.

Enea Bastianini menempatkan dua KTM di lima besar di depan Franco Morbidelli (VR46), Joan Mir (Honda), pembalap pengganti Tech3 Pol Espargaro, Luca Marini dari HRC, dan Fabio Quartararo dari Yamaha yang mengklaim sepuluh tempat teratas terakhir untuk akses langsung Kualifikasi 2.

Pemimpin FP1, Marquez, berada tepat di bawah belakang Aldeguer, rival terdekatnya, Minggu lalu di Austria.

Namun, Marquez menggunakan ban Medium, sementara Aldeguer langsung memulai dengan ban belakang Soft.

Acosta memuncaki sesi latihan bebas di pertengahan sesi, sebelum Aldeguer, yang telah beralih ke ban Medium baru, mengalahkan catatan waktu Marquez di pagi hari dengan lap terbaik akhir pekan sejauh ini.

Bastianini dari Tech3 (ban belakang Soft baru) bergabung dengan Aldeguer dalam bracket 1 menit 37 detik. Tapi Marquez membalas dengan 1:37,753... dengan ban belakang Medium yang sudah berusia 17 lap. 

Acosta, Morbidelli, Alex Marquez, dan Martin adalah pembalap lain yang masuk sepuluh besar dengan ban lama.

Acosta kemudian unggul 0,464 detik dengan sisa waktu sepuluh menit, tapi mengalami highside mengerikan di putaran terakhirnya.

Ditambah kecelakaan yang dialami Johann Zarco, bendera kuning dikibarkan yang membuat serangkaian putaran dibatalkan.

Salah satunya Marc Marquez, yang naik dari posisi keenam ke posisi kedua sebelum catatan waktunya dihapus. Namun, bintang Ducati itu kembali ke posisi kedua di putaran terakhirnya, hanya terpaut 0,006 detik di belakang Acosta.

Quartararo, yang sempat berada di posisi ke-20 pada satu titik, membukukan 1:37 tengah untuk mengamankan 10 besar, dengan mengorbankan Jorge Martin.

Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang hanya berada di posisi ke-15 pagi ini, kembali terpuruk di posisi terbawah catatan waktu hampir sepanjang sore, GP25-nya terlihat tidak stabil saat direm.

Bagnaia dan Jack Miller kemudian kesal karena dihalangi Alex Marquez yang bergerak lambat dalam salah satu sesi time-attack mereka.

Marquez tampak mundur karena Pol Espargaro melambat di depannya. Insiden ini telah diselidiki oleh Steward FIM.

Bagnaia tidak mampu memperbaiki performanya di menit-menit terakhir dan harus puas di posisi ke-14, sementara Miller di posisi ke-17.

FP1

Marc Marquez memimpin timesheets pada sesi lintasan resmi pertama MotoGP di Balaton Park di Hungaria.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)1'37.956s20/22307k
2Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.277s21/21305k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.570s19/21303k
4Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.704s17/21303k
5Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.727s20/22302k
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.775s20/22303k
7Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.838s19/19298k
8Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.892s16/23303k
9Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.892s19/21301k
10Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+1.039s18/19303k
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.057s20/21299k
12Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.136s13/20300k
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.292s13/21302k
14Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.350s23/23299k
15Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+1.383s20/21305k
16Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.453s15/20300k
17Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.625s23/24300k
18Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.668s20/21303k
19Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.714s22/23302k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.931s16/22299k
21Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+2.210s22/23302k

* Rookie

Marquez, yang datang ke Balaton Park dengan 12 kemenangan beruntun, mencatatkan laptime 1 menit 37,956 detik. Unggul 0,277 detik dari Pol Espargaro, yang memakai satu set ban baru.

Catatan waktu tersebut lebih cepat dari rekor lap WorldSBK di trek ini - 1m 38.357s - yang dibuat oleh Toprak Razgatlioglu dari BMW.

Espargaro, yang menggantikan Maverick Vinales yang cedera di Tech3, adalah satu-satunya pebalap yang memiliki pengalaman MotoGP di sirkuit tersebut, dari tes privat—bersama pebalap uji Yamaha, Ducati, Honda, dan Aprilia—pada bulan Juni.

Pedro Acosta, Luca Marini, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi melengkapi enam besar FP1, sementara rekan setim Marquez yang tengah kesulitan, Francesco Bagnaia, hanya berada di posisi ke-15.

Lima menit yang buruk bagi Aprilia membuat juara dunia bertahan Jorge Martin mengalami ledakan mesin yang parah di lintasan lurus utama, dan pembalap Trackhouse Raul Fernandez mengalami nasib serupa di Tikungan 5 tak lama setelahnya.

Oli yang dijatuhkan oleh RS-GP Fernandez memaksa bendera merah dikibarkan untuk pembersihan trek.

Sementara itu, Franco Morbidelli dari VR46 menjadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan di Tikungan 1… Kemudian yang kedua, setelah terjatuh lagi di Tikungan 15.

Jack Miller dari Pramac Yamaha kemudian terjatuh di Tikungan 12 pada menit terakhir, saat ia berada di posisi ke-13.

Luca Marini, yang dilaporkan menggunakan sasis baru pagi ini, sempat menempati posisi kedua untuk HRC. Acosta dan kemudian Espargaro menyusul, sementara Marquez mencatatkan waktu putaran pertama 1 menit 37 detik di akhir pekan.

Marquez dan Acosta adalah satu-satunya pembalap di enam besar yang menyelesaikan sesi dengan ban lama.

Layout Balaton Park yang sempit berarti kecepatan tertinggi pagi ini (oleh Marc Marquez) adalah 306,8 km/jam, sama persis dengan kecepatan terbaik akhir pekan (oleh Bagnaia) di Sachsenring, Jerman.

MotoGP memulai debutnya di Balaton Park untuk Grand Prix motor Hungaria pertama sejak 1992.

Namun, keenam pembalap Ducati MotoGP menghabiskan satu hari di atas Panigale Superbike untuk mempelajari trek selama liburan musim panas.

Pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, dijadwalkan menggantikan rookie Somkiat Chantra yang cedera di LCR akhir pekan ini. Sayangnya, Espargaro dinyatakan tidak fit pada hari Kamis karena cedera punggung akibat kecelakaan sepeda baru-baru ini.

