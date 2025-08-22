MotoGP Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park
Hasil lengkap latihan besar dari MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, putaran ke-14 dari 22.
Pedro Acosta menempatkan KTM di puncak timesheets pada Practice MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, meski mengalami highside pada akhir sesi.
MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'37.061s
|19/22
|307k
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.006s
|25/25
|303k
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.281s
|22/24
|303k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.314s
|22/24
|302k
|5
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.354s
|21/23
|304k
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.368s
|24/26
|303k
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.385s
|28/28
|305k
|8
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.483s
|22/24
|305k
|9
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.527s
|24/24
|303k
|10
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.610s
|22/24
|300k
|11
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.611s
|23/25
|305k
|12
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.693s
|25/25
|305k
|13
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.724s
|24/24
|302k
|14
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.728s
|23/23
|306k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.815s
|26/26
|307k
|16
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.952s
|24/26
|303k
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.961s
|23/25
|303k
|18
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.011s
|25/25
|305k
|19
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.181s
|20/25
|304k
|20
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.227s
|22/24
|302k
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.318s
|21/25
|301k
* Rookie
Rekor MotoGP Balaton Park:
Best lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.956s (FP1)
Acosta mengungguli Marc Marquez dengan selisih 0,006 detik setelah kecelakaan itu, dengan duo Gresini Alex Marquez dan Fermin Aldeguer untuk posisi ketiga dan keempat.
Enea Bastianini menempatkan dua KTM di lima besar di depan Franco Morbidelli (VR46), Joan Mir (Honda), pembalap pengganti Tech3 Pol Espargaro, Luca Marini dari HRC, dan Fabio Quartararo dari Yamaha yang mengklaim sepuluh tempat teratas terakhir untuk akses langsung Kualifikasi 2.
Pemimpin FP1, Marquez, berada tepat di bawah belakang Aldeguer, rival terdekatnya, Minggu lalu di Austria.
Namun, Marquez menggunakan ban Medium, sementara Aldeguer langsung memulai dengan ban belakang Soft.
Acosta memuncaki sesi latihan bebas di pertengahan sesi, sebelum Aldeguer, yang telah beralih ke ban Medium baru, mengalahkan catatan waktu Marquez di pagi hari dengan lap terbaik akhir pekan sejauh ini.
Bastianini dari Tech3 (ban belakang Soft baru) bergabung dengan Aldeguer dalam bracket 1 menit 37 detik. Tapi Marquez membalas dengan 1:37,753... dengan ban belakang Medium yang sudah berusia 17 lap.
Acosta, Morbidelli, Alex Marquez, dan Martin adalah pembalap lain yang masuk sepuluh besar dengan ban lama.
Acosta kemudian unggul 0,464 detik dengan sisa waktu sepuluh menit, tapi mengalami highside mengerikan di putaran terakhirnya.
Ditambah kecelakaan yang dialami Johann Zarco, bendera kuning dikibarkan yang membuat serangkaian putaran dibatalkan.
Salah satunya Marc Marquez, yang naik dari posisi keenam ke posisi kedua sebelum catatan waktunya dihapus. Namun, bintang Ducati itu kembali ke posisi kedua di putaran terakhirnya, hanya terpaut 0,006 detik di belakang Acosta.
Quartararo, yang sempat berada di posisi ke-20 pada satu titik, membukukan 1:37 tengah untuk mengamankan 10 besar, dengan mengorbankan Jorge Martin.
Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang hanya berada di posisi ke-15 pagi ini, kembali terpuruk di posisi terbawah catatan waktu hampir sepanjang sore, GP25-nya terlihat tidak stabil saat direm.
Bagnaia dan Jack Miller kemudian kesal karena dihalangi Alex Marquez yang bergerak lambat dalam salah satu sesi time-attack mereka.
Marquez tampak mundur karena Pol Espargaro melambat di depannya. Insiden ini telah diselidiki oleh Steward FIM.
Bagnaia tidak mampu memperbaiki performanya di menit-menit terakhir dan harus puas di posisi ke-14, sementara Miller di posisi ke-17.
FP1
Marc Marquez memimpin timesheets pada sesi lintasan resmi pertama MotoGP di Balaton Park di Hungaria.
MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'37.956s
|20/22
|307k
|2
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.277s
|21/21
|305k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.570s
|19/21
|303k
|4
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.704s
|17/21
|303k
|5
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.727s
|20/22
|302k
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.775s
|20/22
|303k
|7
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.838s
|19/19
|298k
|8
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.892s
|16/23
|303k
|9
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.892s
|19/21
|301k
|10
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+1.039s
|18/19
|303k
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.057s
|20/21
|299k
|12
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.136s
|13/20
|300k
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.292s
|13/21
|302k
|14
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.350s
|23/23
|299k
|15
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+1.383s
|20/21
|305k
|16
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.453s
|15/20
|300k
|17
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.625s
|23/24
|300k
|18
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.668s
|20/21
|303k
|19
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.714s
|22/23
|302k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.931s
|16/22
|299k
|21
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+2.210s
|22/23
|302k
* Rookie
Marquez, yang datang ke Balaton Park dengan 12 kemenangan beruntun, mencatatkan laptime 1 menit 37,956 detik. Unggul 0,277 detik dari Pol Espargaro, yang memakai satu set ban baru.
Catatan waktu tersebut lebih cepat dari rekor lap WorldSBK di trek ini - 1m 38.357s - yang dibuat oleh Toprak Razgatlioglu dari BMW.
Espargaro, yang menggantikan Maverick Vinales yang cedera di Tech3, adalah satu-satunya pebalap yang memiliki pengalaman MotoGP di sirkuit tersebut, dari tes privat—bersama pebalap uji Yamaha, Ducati, Honda, dan Aprilia—pada bulan Juni.
Pedro Acosta, Luca Marini, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi melengkapi enam besar FP1, sementara rekan setim Marquez yang tengah kesulitan, Francesco Bagnaia, hanya berada di posisi ke-15.
Lima menit yang buruk bagi Aprilia membuat juara dunia bertahan Jorge Martin mengalami ledakan mesin yang parah di lintasan lurus utama, dan pembalap Trackhouse Raul Fernandez mengalami nasib serupa di Tikungan 5 tak lama setelahnya.
Oli yang dijatuhkan oleh RS-GP Fernandez memaksa bendera merah dikibarkan untuk pembersihan trek.
Sementara itu, Franco Morbidelli dari VR46 menjadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan di Tikungan 1… Kemudian yang kedua, setelah terjatuh lagi di Tikungan 15.
Jack Miller dari Pramac Yamaha kemudian terjatuh di Tikungan 12 pada menit terakhir, saat ia berada di posisi ke-13.
Luca Marini, yang dilaporkan menggunakan sasis baru pagi ini, sempat menempati posisi kedua untuk HRC. Acosta dan kemudian Espargaro menyusul, sementara Marquez mencatatkan waktu putaran pertama 1 menit 37 detik di akhir pekan.
Marquez dan Acosta adalah satu-satunya pembalap di enam besar yang menyelesaikan sesi dengan ban lama.
Layout Balaton Park yang sempit berarti kecepatan tertinggi pagi ini (oleh Marc Marquez) adalah 306,8 km/jam, sama persis dengan kecepatan terbaik akhir pekan (oleh Bagnaia) di Sachsenring, Jerman.
MotoGP memulai debutnya di Balaton Park untuk Grand Prix motor Hungaria pertama sejak 1992.
Namun, keenam pembalap Ducati MotoGP menghabiskan satu hari di atas Panigale Superbike untuk mempelajari trek selama liburan musim panas.
Pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, dijadwalkan menggantikan rookie Somkiat Chantra yang cedera di LCR akhir pekan ini. Sayangnya, Espargaro dinyatakan tidak fit pada hari Kamis karena cedera punggung akibat kecelakaan sepeda baru-baru ini.