MotoGP Hungaria 2025: Hasil Latihan Jumat dari Balaton Park

Pedro Acosta menempatkan KTM di puncak timesheets pada Practice MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, meski mengalami highside pada akhir sesi.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Practice Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top 1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 1'37.061s 19/22 307k 2 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.006s 25/25 303k 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.281s 22/24 303k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.314s 22/24 302k 5 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.354s 21/23 304k 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.368s 24/26 303k 7 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.385s 28/28 305k 8 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.483s 22/24 305k 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.527s 24/24 303k 10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.610s 22/24 300k 11 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.611s 23/25 305k 12 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.693s 25/25 305k 13 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.724s 24/24 302k 14 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.728s 23/23 306k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.815s 26/26 307k 16 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.952s 24/26 303k 17 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.961s 23/25 303k 18 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.011s 25/25 305k 19 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.181s 20/25 304k 20 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.227s 22/24 302k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.318s 21/25 301k

* Rookie

Rekor MotoGP Balaton Park:

Best lap: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.956s (FP1)

Acosta mengungguli Marc Marquez dengan selisih 0,006 detik setelah kecelakaan itu, dengan duo Gresini Alex Marquez dan Fermin Aldeguer untuk posisi ketiga dan keempat.

Enea Bastianini menempatkan dua KTM di lima besar di depan Franco Morbidelli (VR46), Joan Mir (Honda), pembalap pengganti Tech3 Pol Espargaro, Luca Marini dari HRC, dan Fabio Quartararo dari Yamaha yang mengklaim sepuluh tempat teratas terakhir untuk akses langsung Kualifikasi 2.

Pemimpin FP1, Marquez, berada tepat di bawah belakang Aldeguer, rival terdekatnya, Minggu lalu di Austria.

Namun, Marquez menggunakan ban Medium, sementara Aldeguer langsung memulai dengan ban belakang Soft.

Acosta memuncaki sesi latihan bebas di pertengahan sesi, sebelum Aldeguer, yang telah beralih ke ban Medium baru, mengalahkan catatan waktu Marquez di pagi hari dengan lap terbaik akhir pekan sejauh ini.

Bastianini dari Tech3 (ban belakang Soft baru) bergabung dengan Aldeguer dalam bracket 1 menit 37 detik. Tapi Marquez membalas dengan 1:37,753... dengan ban belakang Medium yang sudah berusia 17 lap.

Acosta, Morbidelli, Alex Marquez, dan Martin adalah pembalap lain yang masuk sepuluh besar dengan ban lama.

Acosta kemudian unggul 0,464 detik dengan sisa waktu sepuluh menit, tapi mengalami highside mengerikan di putaran terakhirnya.

Ditambah kecelakaan yang dialami Johann Zarco, bendera kuning dikibarkan yang membuat serangkaian putaran dibatalkan.

Salah satunya Marc Marquez, yang naik dari posisi keenam ke posisi kedua sebelum catatan waktunya dihapus. Namun, bintang Ducati itu kembali ke posisi kedua di putaran terakhirnya, hanya terpaut 0,006 detik di belakang Acosta.

Quartararo, yang sempat berada di posisi ke-20 pada satu titik, membukukan 1:37 tengah untuk mengamankan 10 besar, dengan mengorbankan Jorge Martin.

Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang hanya berada di posisi ke-15 pagi ini, kembali terpuruk di posisi terbawah catatan waktu hampir sepanjang sore, GP25-nya terlihat tidak stabil saat direm.

Bagnaia dan Jack Miller kemudian kesal karena dihalangi Alex Marquez yang bergerak lambat dalam salah satu sesi time-attack mereka.

Marquez tampak mundur karena Pol Espargaro melambat di depannya. Insiden ini telah diselidiki oleh Steward FIM.

Bagnaia tidak mampu memperbaiki performanya di menit-menit terakhir dan harus puas di posisi ke-14, sementara Miller di posisi ke-17.

FP1

Marc Marquez memimpin timesheets pada sesi lintasan resmi pertama MotoGP di Balaton Park di Hungaria.

MotoGP Hungaria 2025 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'37.956s 20/22 307k 2 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.277s 21/21 305k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.570s 19/21 303k 4 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.704s 17/21 303k 5 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.727s 20/22 302k 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.775s 20/22 303k 7 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.838s 19/19 298k 8 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.892s 16/23 303k 9 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.892s 19/21 301k 10 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +1.039s 18/19 303k 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.057s 20/21 299k 12 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.136s 13/20 300k 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.292s 13/21 302k 14 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.350s 23/23 299k 15 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +1.383s 20/21 305k 16 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.453s 15/20 300k 17 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.625s 23/24 300k 18 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.668s 20/21 303k 19 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.714s 22/23 302k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.931s 16/22 299k 21 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +2.210s 22/23 302k

* Rookie

Marquez, yang datang ke Balaton Park dengan 12 kemenangan beruntun, mencatatkan laptime 1 menit 37,956 detik. Unggul 0,277 detik dari Pol Espargaro, yang memakai satu set ban baru.

Catatan waktu tersebut lebih cepat dari rekor lap WorldSBK di trek ini - 1m 38.357s - yang dibuat oleh Toprak Razgatlioglu dari BMW.

Espargaro, yang menggantikan Maverick Vinales yang cedera di Tech3, adalah satu-satunya pebalap yang memiliki pengalaman MotoGP di sirkuit tersebut, dari tes privat—bersama pebalap uji Yamaha, Ducati, Honda, dan Aprilia—pada bulan Juni.

Pedro Acosta, Luca Marini, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi melengkapi enam besar FP1, sementara rekan setim Marquez yang tengah kesulitan, Francesco Bagnaia, hanya berada di posisi ke-15.

Lima menit yang buruk bagi Aprilia membuat juara dunia bertahan Jorge Martin mengalami ledakan mesin yang parah di lintasan lurus utama, dan pembalap Trackhouse Raul Fernandez mengalami nasib serupa di Tikungan 5 tak lama setelahnya.

Oli yang dijatuhkan oleh RS-GP Fernandez memaksa bendera merah dikibarkan untuk pembersihan trek.

Sementara itu, Franco Morbidelli dari VR46 menjadi pembalap pertama yang terjatuh di akhir pekan di Tikungan 1… Kemudian yang kedua, setelah terjatuh lagi di Tikungan 15.

Jack Miller dari Pramac Yamaha kemudian terjatuh di Tikungan 12 pada menit terakhir, saat ia berada di posisi ke-13.

Luca Marini, yang dilaporkan menggunakan sasis baru pagi ini, sempat menempati posisi kedua untuk HRC. Acosta dan kemudian Espargaro menyusul, sementara Marquez mencatatkan waktu putaran pertama 1 menit 37 detik di akhir pekan.

Marquez dan Acosta adalah satu-satunya pembalap di enam besar yang menyelesaikan sesi dengan ban lama.

Layout Balaton Park yang sempit berarti kecepatan tertinggi pagi ini (oleh Marc Marquez) adalah 306,8 km/jam, sama persis dengan kecepatan terbaik akhir pekan (oleh Bagnaia) di Sachsenring, Jerman.

MotoGP memulai debutnya di Balaton Park untuk Grand Prix motor Hungaria pertama sejak 1992.

Namun, keenam pembalap Ducati MotoGP menghabiskan satu hari di atas Panigale Superbike untuk mempelajari trek selama liburan musim panas.

Pembalap penguji HRC, Aleix Espargaro, dijadwalkan menggantikan rookie Somkiat Chantra yang cedera di LCR akhir pekan ini. Sayangnya, Espargaro dinyatakan tidak fit pada hari Kamis karena cedera punggung akibat kecelakaan sepeda baru-baru ini.