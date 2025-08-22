Bos Ducati Mendesak Bagnaia untuk Memiliki Sikap yang Tepat

Team Manager Lenovo Ducati merasa Francesco Bagnaia pantas meraih hasil lebih baik di Grand Prix Austria, namun mendesak pembalap Italia itu "memiliki sikap tepat" untuk dibantu.

Juara dunia dua kali itu menghadapi Grand Prix yang digambarkannya sebagai sebuah "bencana" di Austria akhir pekan lalu, di mana ia tertinggal 12 detik dari pemenang di posisi kedelapan.

Kecepatan Marc Marquez untuk kemenangan hanya lebih cepat 0,2 detik dari Bagnaia saat memenangi balapan 2024, yang berarti Pecco lebih lambat 12 detik di Red Bull Ring dalam satu tahun.

Setelah Grand Prix Austria, Bagnaia memberi tahu media bahwa kesabarannya mulai diuji di tengah kesulitannya dengan GP25, meski ia akhirnya menarik komentar itu pada hari Kamis di Grand Prix Hungaria.

Tardozzi membela Bagnaia, menyatakan bahwa hasil GP Austria 'bukanlah sesuatu yang pantas ia dapatkan', tetapi Ducati juga harus "mengelola pikirannya" sambil membantunya beradaptasi dengan GP25.

"Kami telah mengadakan banyak pertemuan dengan para insinyur," ujar Tardozzi kepada MotoGP World Feed pada Jumat pagi.

"Gigi [Dall'Igna] dan para insinyur telah mengadakan banyak pertemuan selama hari-hari itu untuk menganalisis mengapa hal itu terjadi karena itu bukanlah hasil yang pantas bagi Pecco karena bakat dan kemampuannya.

"Jadi, kita lihat saja nanti. Kami pikir kami bisa selangkah lebih maju di Hongaria. Pagi ini dia harus mengendarai beberapa komponen baru, tetapi kita lihat saja apa yang bisa dia lakukan."

Tardozzi menambahkan: “Pada akhirnya kami harus mengendalikan pikirannya karena kami memiliki masalah dengan motornya, yang berarti motornya tidak sesuai dengan gaya berkendaranya saat ini dan kepercayaan dirinya.

“Tetapi pada akhirnya kami harus memahami alasannya dan kami berharap Pecco memiliki sikap yang tepat untuk membiarkannya melanjutkan balapan.”

Dari tiga GP25 di grid, hanya Marc Marquez yang berhasil meraih kesuksesan. Namun Tardozzi tidak yakin itu berarti motornya secara fundamental lebih buruk daripada model tahun lalu.

“Dalam beberapa hal, untuk kedua pembalap itu [Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio], ya, sementara kami memimpin klasemen dengan motor 2025,” ujarnya.

“Jadi, kami pikir motornya bagus, tetapi mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan gaya berkendara kedua pembalap Italia itu. Kita lihat saja nanti karena kami yakin akan menemukan jalannya.”