Joan Mir Sebut Layout Balaton Park Menghadirkan Peluang Overtake

MotoGP melakukan debutnya di Balaton Park akhir pekan ini yang menggelar Grand Prix Hungaria pertama sejak 1992, dan Joan Mir memberikan penilaian optimistis tentang layout trek dari sisi balap dan peluang overtake.

Sirkuit dengan panjang 4.075 meter dan memiliki 17 tikungan punya banyak zona pengereman keras menuju chicane. Kecepatan rata-rata yang rendah menghadirkan pandangan skeptis, dengan Francesco Bagnaia mengatakan Balaton tidak cocok untuk motor MotoGP setelah mencobanya dengan motor produksi di libur musim panas.

Namun, Mir menilai Balaton Park menghadirkan karakteristik berbeda dari kebanyakan sirkuit, yang menurutnya positif.

"Saya melakukan beberapa putaran dengan motor," ujar Mir dalam konferensi pers pra-acara di Hongaria. "Rasanya sangat kecil, cukup sempit, salah satu trek yang [paling] berbeda di kalender.

"Saya pikir memiliki tata letak yang berbeda sangat bagus karena Anda melihat sesuatu yang berbeda, mungkin beberapa karakteristik berkendara dari orang-orang yang mampu melaju lebih cepat di trek seperti ini.

"Banyak titik pengereman, banyak peluang untuk menyalip, jadi saya pikir ini akan hebat."

Mir menambahkan ada beberapa bagian trek yang mengingatkannya pada sirkuit lain, seperti Red Bull Ring atau Sirkuit Mandalika.

“Saya rasa, untuk karakter tikungannya, mungkin seperti sektor satu di Austria, chicane itu, tapi memang yang ini terlihat lebih sempit,” kata Mir.

“Selain itu, sektor dua ini terlihat mirip dengan sektor dua di Mandalika dengan tikungan-tikungan cepatnya. Jadi, ini akan menjadi perpaduan yang bagus.

“Di sini, kami tidak punya banyak tikungan cepat, sepertinya lebih banyak stop-and-go. Saya rasa karakternya sendiri, biasanya trek stop-and-go [lebih menyenangkan] untuk dilihat dari luar, menurut saya, saat ini, jadi ini akan sangat bagus.”

Apakah Balaton Park akan cocok dengan RC213V?

"Entahlah," kata pebalap Honda HRC Castrol itu, "tapi kenyataannya, ketika kami punya trek baru di kalender, saya rasa itu kesempatan bagi semua orang untuk mencoba mendapatkan kesempatan itu.

"Bagi saya, sebagai pebalap, saya harus memberikan 100 persen, maksimal; tapi bukan hanya saya harus cepat beradaptasi dengan trek – motornya juga harus cepat beradaptasi dengan trek.

"Jika Anda mulai banyak bereksperimen dengan pengaturan, semuanya akan menjadi lebih sulit. Tapi saya rasa kami bisa melakukannya dengan baik."

Saat World Superbike melakukan kunjungan perdananya ke Balaton pada akhir Juli, salah satu topik yang paling disorot adalah kecelakaan Race 1 yang mengakibatkan beberapa pembalap tersingkir di tikungan pembuka.

Mir mengatakan bahwa selalu ada risiko di awal balapan dan tikungan lambat di awal putaran tidak selalu membantu, tetapi ia juga menekankan bahwa Balaton bukan satu-satunya trek dengan bagian pembuka yang berpotensi berbahaya.

“Di MotoGP atau di dunia balap lainnya, selalu ada risiko bahwa start sangat berbahaya, dan juga ketika ada tikungan lambat, orang-orang mungkin lebih berani karena risikonya yang lebih rendah dapat menimbulkan lebih banyak masalah,” ujarnya.

“Tetapi, misalnya, nanti kami pergi ke Barcelona dan tiba di sana di tikungan pertama dengan kecepatan 250 km/jam, dengan 22 pembalap yang melaju kencang, dan itu juga merupakan situasi yang kritis dan sulit.”