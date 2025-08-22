Jack Miller Peringatkan Yamaha Soal Kursi MotoGP 2026

Kabar bahwa talenta Moto2 Diogo Moreira akan bergabung dengan Honda di MotoGP musim depan tampaknya telah membuka jalan Jack Miller untuk bertahan di Pramac Yamaha.

Namun saat ia tiba di Balaton Park pada hari Kamis, Miller menegaskan dia belum memiliki informasi terkait siapa rekan satu tim Toprak Razgatlioglu untuk 2026.

Pembalap Australia itu memperingatkan bahwa ia tidak bisa menunggu selamanya dan akan "beralih" ke opsi lain jika keputusan "tidak segera datang."

"Saya sudah lebih dari cukup sabar. Jika Anda menginginkan saya, Anda menginginkan saya, jika tidak, Anda tidak perlu. Sejelas itu," MotoGP.com mengutip Miller dalam wawancara medianya.

"Tebakan Anda sama bagusnya dengan tebakan saya saat ini, dalam hal strategi dan rencana mereka.

"Saya punya pilihan, dan saya akan melanjutkan dengan pilihan-pilihan itu jika keputusan tidak segera datang."

Alternatif Miller diperkirakan berada di luar MotoGP, termasuk menggantikan Alvaro Bautista di Aruba.it Ducati WorldSBK.

Manuel Gonzalez masuk dalam radar Pramac?

Berbeda dengan Miller, Miguel Oliveira bergabung dengan Pramac lewat kontrak dua musim.

Namun, pebalap Portugal itu - yang melewatkan tiga putaran karena cedera - baru mencetak enam poin musim ini, dan dikabarkan bahwa ia gagal mencapai target performa yang dibutuhkan untuk mengamankan tahun kedua.

Sementara itu, Miller telah mencetak 52 poin, menempatkannya di posisi kedua di belakang Fabio Quartararo dalam hierarki Yamaha, dengan Alex Rins di antara duo Pramac.

Di atas kertas, keputusan Miller vs Oliveira akan sangat menguntungkan pebalap Australia itu.

Namun fakta bahwa Miller dibiarkan menunggu - terlepas dari rencana Moreira di HRC - menunjukkan bahwa Yamaha melirik opsi lainnya, seperti pemimpin klasemen Moto2, Manuel Gonzalez.

Selain tampil impresif di kategori Moto2, Gonzales juga tampil mengagumkan saat melakoni tes satu hari dengan Trackhouse Aprilia di Aragon.

Namun, merekrut Gonzalez berarti dua rookie di Pramac, sementara Yamaha perlu mengembangkan mesin V4 barunya, yang diperkirakan akan debut pada tahun 2026, dan mesin 850cc untuk tahun 2027.

Jika Miller dan Oliveira hengkang, maka Alex Rins akan menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang memiliki pengalaman menggunakan V4.

“Saya sangat antusias untuk mengembangkan dan memajukan [V4] untuk mencoba membantu mereka,” kata Miller.

“Saya merasa memiliki banyak informasi untuk diberikan, banyak masukan untuk diberikan, dan dapat membantu dalam proyek seperti itu.

“Jika mereka tidak melihat nilai di balik itu, ya sudahlah, saya mengerti dan saya akan beralih ke sesuatu yang berbeda.”

Miller, pemenang empat kali balapan MotoGP, memiliki hasil balapan terbaiknya, yaitu posisi kelima musim ini.

Ia juga finis kedua sebagai bagian dari tim Suzuka 8 Hours Yamaha selama jeda musim panas.