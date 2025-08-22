Bagnaia Padamkan Kemarahannya ke Ducati di GP Austria

Francesco Bagnaia telah menarik komentarnya tentang "kehabisan kesabaran" setelah Grand Prix Austria dan menegaskan tidak ada masalah sama sekali dengan Ducati.

Pebalap Italia itu diharapkan mampu membalikkan keadaan di musim 2025 yang sulit akhir pekan lalu di Red Bull Ring, setelah memenangkan tiga edisi Grand Prix Austria sebelumnya.

Namun setelah awal akhir pekan yang kuat, ia merosot ke posisi kedelapan di Grand Prix, terpaut 12 detik lebih dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang memenangi balapan.

Setelah itu, Bagnaia mengatakan kepada berbagai media bahwa ia "kehabisan kesabaran" agar Ducati dapat menemukan solusi atas masalahnya pada GP25.

Kata-kata ini menyusul pernyataan General Manager Ducati Luigi Dall'Igna yang menyebut Grand Prix Austria Bagnaia "mengecewakan", menambahkan bahwa "setiap balapan yang berlalu adalah kesempatan yang terbuang untuk memperbaiki diri".

Bagnaia telah mengungkapkan rasa frustrasinya musim ini, tetapi setelah Grand Prix Austria adalah pertama kalinya ketegangan antara dirinya dan Ducati meningkat.

Namun, menjelang Grand Prix Hungaria akhir pekan ini, Bagnaia menarik kembali komentarnya dan mengatakan bahwa komentarnya diucapkan di tengah panasnya suasana setelah "balapan bencana".

"Masalah saya, kesalahan saya, adalah selalu bersikap transparan saat berbicara dengan semua orang," ujarnya. "Dan terkadang lebih baik, tetapi terkadang tidak.

"Dan ketika Anda menyelesaikan balapan, balapan yang buruk, seperti di Austria, gugup dan marah, Anda tiba di sini untuk berbicara dengan semua jurnalis dan bertanya 'apa yang salah dengan Anda', Anda kehilangan kesabaran.

"Dan terkadang Anda membuat pernyataan yang salah. Jadi, tidak ada masalah sama sekali dengan tim.

"Saya berbicara dengan semua orang. Kami semua berada di perahu yang sama, mencoba memahami situasinya. Ini juga tidak mudah bagi mereka, terutama bagi mereka, yang mencoba memberi saya apa yang saya butuhkan.

"Tetapi setelah tujuh bulan sejak awal musim di mana saya selalu berjuang untuk hal yang sama, kami hanya perlu mengubah sesuatu.

"Saya tidak tahu apa, tetapi jelas bahwa saya selalu lebih lambat dari tahun lalu - semua orang lebih lambat dibandingkan dengan catatan waktu putaran yang kami catat tahun lalu.

“Jadi, kita perlu memahami mengapa – maksud saya Ducati – dan memahami apa yang harus dilakukan.”

Ia menambahkan: “Saya pikir itu skenario terburuk bagi saya musim ini.

“Saya selalu sangat kompetitif [di Austria], mungkin di saat saya paling kompetitif, dalam hal kemenangan dan selisih poin.

“Dan musim ini, saya tidak bisa bertarung dan finis di urutan kedelapan, melihat semua motor menyalip saya dengan mudah, rasanya agak aneh dan kami hanya memikirkannya sejak pagi, memahami apa yang terjadi, dan mencoba sesuatu yang berbeda.”

Sesuaikan ekspektasi di Balaton Park

Dengan kesulitan Bagnaia yang tampaknya jauh dari kata berakhir, ia merasa perlu menyesuaikan ekspektasinya terhadap hasil di Balaton Park akhir pekan ini.

Ditanya apakah tempat baru memberikan peluang untuk memperebutkan podium, ia berkata: “Penting untuk memperjuangkannya.

“Saya tahu saat ini kami sedang berjuang untuk posisi lima besar dan kami harus menerimanya.

“Skenario telah berubah dibandingkan tahun lalu, tetapi mari kita coba melakukan pekerjaan yang fantastis, pekerjaan yang fantastis, dan lihat apakah kita bisa bersaing untuk posisi lima besar.”