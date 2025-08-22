Cedera Saat Bersepeda, Aleix Espargaro Batal Turun di Balaton

Aleix Espargaro tidak akan bisa menggantikan Somkiat Chantra di LCR Honda akhir pekan ini.

Aleix Espargaro dinyatakan tidak fit untuk menggantikan Somkiat Chantra di MotoGP Hungaria akhir pekan ini.

Pemenang tiga Grand Prix untuk Aprilia, yang bergabung dengan Honda sebagai pembalap tes dan wild card setelah pensiun akhir musim lalu, mengalami patah tulang tangan saat debut balap sepeda profesional di Tour of Austria bulan lalu.

Namun setelah pulih dan menerima kursi RC213V untuk Hungaria, LCR melaporkan bahwa pembalap Spanyol itu kembali mengalami cedera bersepeda "beberapa hari yang lalu".

"Meskipun awalnya tampak ringan, ia tiba di trek pada Kamis pagi dengan nyeri punggung yang parah," lanjut pernyataan tim.

Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa vertebra L3-nya terpengaruh. Ia kini kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Universitari Dexeus.

Mengingat situasinya, Somkiat Chantra tidak akan digantikan akhir pekan ini.

Tim IDEMITSU Honda LCR berterima kasih kepada Aleix atas kesediaannya membantu dan mendoakannya agar cepat pulih.

Dengan sesama pembalap penguji Honda, Takaaki Nakagami, absen karena cedera ligamen lutut saat menggantikan Chantra di Brno, Johann Zarco menjadi satu-satunya perwakilan LCR Honda akhir pekan ini.

Sebelumnya, Aleix melakukan penampilan wild-card sebagai pembalap tes di Jerez dan Silverstone, kemudian menggantikan Luca Marini yang cedera di Assen. Pada balapan tersebut, Espargaro membantu Chantra meraih poin pertamanya musim ini.

Adik Aleix, Pol, akan berada di trek sebagai pengganti Maverick Vinales di Tech3 KTM akhir pekan ini.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

