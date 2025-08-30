Stoner Jelaskan Kenapa Dia Menyudahi Perseturuan dengan Rossi

Perseteruan Casey Stoner dan Valentino Rossi telah berakhir - dan ada alasannya.

Casey Stoner dan Valentino Rossi menghadiri Grand Prix Austria di Red Bull Ring beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Stoner dan Rossi terlibat interaksi hangat di Starting Grid di depan kamera TV yang segera mengambil momen tersebut.

Mereka telah menghabiskan waktu bersama tahun lalu saat Stoner mengunjungi VR46 Motoranch di Tavuilla, tetapi ini adalah kali pertama mereka terlihat sangat rukun di depan media.

"Kata orang, waktu menyembuhkan semua luka," ujar Stoner kepada TNT Sports. "Dia telah menjadi pesaing saya yang luar biasa selama bertahun-tahun.

"Ya, kami memang punya perbedaan pendapat saat balapan.

"Ada beberapa hal yang tidak saya setujui. Dia mungkin juga tidak suka dengan beberapa hal yang kurang ajar dari saya.

"Kami berpikir berbeda, melihat berbeda. Itulah indahnya olahraga motor, setiap orang berbeda.

"Jadi, saya rasa, dengan sedikit kedewasaan, setelah masa balapan kami berakhir, kita akan mendapatkan sedikit wawasan tentang orang lain."

Rossi undang Stoner hadir di Misano

Stoner dan Rossi terlibat dalam salah satu rivalitas terpanas di MotoGP.

Beberapa momen jadi sorotan pertarungan keduanya, mulai dari overtake ikonik Rossi di Corkscrew pada GP Amerika 2008, sampai momen "ambisimu melampaui bakatmu" yang diucapkan Stoner kepada usai insiden Jerez 2011.

Stoner pensiun di akhir 2012 dengan dua gelar juara kelas utama, yang masing-masing memiliki bobotnya sendiri jika dilihat kembali.

Sementara itu, Rossi mengantongi sembilan gelar juara dunia dan ketenaran serta kekayaan yang mendunia.

Di Austria akhir pekan lalu, Rossi mengundang Stoner ke putaran MotoGP Misano.

Stoner baru-baru ini membagikan cuplikan acara sepeda motor yang diikutinya di Andorra.

"Itu salah satu hal terbaik yang saya lakukan," katanya. "Saya rindu Eropa, saya rindu datang ke sini dan berbincang-bincang. Bahkan di paddock.

"Bersama keluarga, kami berkeliling selama bertahun-tahun. Berbincang-bincang kembali terasa luar biasa, bisa berbagi momen bersepeda lagi, bersantai di pegunungan sambil mencoba mendaki bukit."

