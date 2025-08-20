Honda Ungguli Ducati untuk Merekrut Talenta Muda Pilihan Marc Marquez

Keinginan Marc Marquez pupus saat Honda menangkan pertarungan untuk bintang masa depan.

Honda dikabarkan telah memenangkan persaingan untuk mendapat tanda tangan calon bintang MotoGP yang direkomendasikan Marc Marquez.

Diogo Moreira dari Moto2 akan bergabung dengan Honda, alih-alih Yamaha, dalam susunan pembalap MotoGP 2026, menurut Motorsport.com.

Ini juga merupakan pukulan bagi Marc Marquez yang "mendorong" Ducati untuk merekrut Moreira.

Sky Italia menegaskan bahwa kedekatan Marquez dengan Moreira membuatnya berusaha meyakinkan para petinggi Ducati untuk menawarkan kontrak.

Kewenangan Marquez di Ducati mungkin terbukti menentukan.

Namun, kini Honda yang telah mengalahkan Yamaha dalam persaingan dua pabrikan untuk mengikat Moreira.

Diogo Moreira akan gabung Honda di MotoGP

Moreira akan menandatangani kontrak tiga tahun dengan Honda, dan membalap untuk LCR Honda sebagai pengganti Somkiat Chantra tahun depan, lapor Motorsport.com.

Ini berarti ia akan menjadi pebalap MotoGP Brasil, bersama Franco Morbidelli - yang berdarah campuran Brasil - saat Grand Prix Brasil kembali digelar tahun depan.

Moreira tampil impresif di Moto2 musim ini, di mana ia tertinggal 35 poin dari pemimpin klasemen Manuel Gonzalez.

Meskipun Gonzalez sempat menguji Trackhouse Aprilia MotoGP di tes Aragon, ia akan dikalahkan penandatanganan kontrak MotoGP oleh Moreira.

Moreira, yang telah meraih dua kemenangan di  Moto2 musim ini, dianggap "sempurna" untuk MotoGP.

"Kelasnya – cara dia berkendara, betapa mulusnya dia, dan masukan kecil dari posisi tubuhnya, semuanya sempurna," ujar Sylvain Guintoli kepada TNT Sports. "Dia akan menjadi pembalap MotoGP yang sempurna, dan dia membuktikannya."

