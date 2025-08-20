KTM Menunjuk Pol Espargaro sebagai Pengganti Vinales di GP Hungaria

KTM mengumumkan pembalap penguji Pol Espargaro menggantikan Maverick Vinales yang cedera untuk putaran MotoGP Hungaria akhir pekan ini.

Vinales, pemenang Grand Prix 10 kali, menderita cedera bahu pada kecelakaan kualifikasi untuk Grand Prix Jerman.

Meskipun ia berusaha kembali di Grand Prix Austria minggu lalu, ia akhirnya mengundurkan diri dari balapan karena nyeri di bahunya.

Cederanya ternyata lebih rumit dari yang diperkirakan sebelumnya dan Vinales diberi waktu pemulihan selama 16 minggu pada bulan Juli.

Pol Espargaro, yang menjadi pembalap penguji KTM tahun lalu, telah dipanggil untuk menggantikan Vinales di skuad Tech3 lamanya akhir pekan ini di Hungaria.

Pembalap berusia 34 tahun ini baru-baru ini memiliki pengalaman di Balaton Park, setelah melakoni tes privat di tempat tersebut pada bulan Juni.

Ia juga baru-baru ini membantu skuad Tech3 meraih finis kesembilan di Grand Prix Ceko saat menggantikan Vinales.

"Sulit bagi Maverick untuk melewatkan balapan lain, tetapi kami melihat di Austria bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk pemulihan dan penting untuk memikirkan MotoGP ketika Anda berada dalam kondisi 100%," kata Espargaro.

"Saya sangat memahami ini! Saya ulangi lagi apa yang saya katakan di Ceko: ia melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk pabrikan, dan ia pantas untuk terus menikmati motornya, seperti yang telah dilakukan pembalap lain.

"Saya harap ia kembali secepatnya. Saat ini kami fokus pada Hungaria dan tidak mudah untuk mengganti 'chip' pembalap penguji dengan 'chip' pembalap MotoGP, mengingat level yang dimiliki kategori saat ini dan kecepatan yang dimiliki pembalap lain.

"Kami telah menjalani beberapa tes baru-baru ini dan kami dapat melihat proyek ini membuat kemajuan yang luar biasa.

"Saya senang dapat membantu tim dan pabrikan lagi dengan balapan akhir pekan ini dan, seperti biasa, ini akan memberikan nilai tambah bagi pekerjaan kami di balik layar dan di balapan."

“Kita perlu mengubah mentalitas kita dan bersiap menghadapi tantangan baru ini di Balaton Park.”

KTM menikmati peningkatan performa akhir-akhir ini, dengan Pedro Acosta meraih podium ganda di Ceko dan kembali finis tiga besar di Sprint Race Austria.

Bukan cuma Pol, kakaknya Aleix Espargaro juga akan berada di grid akhir pekan ini sebagai pengganti Somkiat Chantra yang cedera di LCR.