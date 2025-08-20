Honda Melihat Balaton Park sebagai Kesempatan Tarung di Depan

Duet Honda berharap akan akhir pekan yang kuat di Hungaria.

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
© Gold and Goose

Debut Sirkuit baru Balaton Park akhir pekan ini dilihat sebagai peluang bagi Honda untuk "lebih dekat dengan baris depan" menurut juara dunia 2020, Joan Mir .

Hungaria belum pernah lagi masuk kalender sejak 1992, saat kejuaraan tersebut mengunjungi Hungaroring. Sempat ada upaya untuk menggelar kembali ajang tersebut pada tahun 2010 di Balatonring, namun tidak pernah terealisasi.

Setelah modifikasi dilakukan untuk meningkatkan keselamatan setelah inspeksi awal, trek baru Balaton Park akhirnya membawa MotoGP kembali ke Hungaria akhir pekan ini.

Meskipun World Superbike telah balapan di sana, jarak tempuh MotoGP di tempat tersebut sangat minim, di mana hanya pembalap penguji yang melakukan tes di sana beberapa bulan lalu.

Melihat prospek akhir pekan di sirkuit baru seperti Balaton Park, Mir - yang sebelumnya finis keenam di Austria - berharap data yang minim terkait trek dapat membantu pabrikan Jepang tersebut.

"Setelah akhir pekan kami di Austria, saya berharap dapat kembali ke trek dan melanjutkan momentum kami," ujarnya. "Sirkuit Hongaria terlihat sangat berbeda dengan Austria, jauh lebih ketat dan lebih teknis.

"Sudah lama sejak kami memiliki sirkuit baru, dan saya pikir itu dapat membantu kami untuk lebih dekat ke depan lagi.

"Saya tertarik untuk melihat bagaimana performa MotoGP dan motor kami di sana, trek baru, tata letak yang unik – resep untuk akhir pekan yang seru.

"Selalu menyenangkan pergi ke tempat baru dan bertemu penggemar baru. Mari kita tampilkan pertunjukan yang luar biasa untuk semua pendukung Honda di sana."

Mereka yang telah berkendara di sirkuit ini selama trackday telah mencatat bahwa motor MotoGP kemungkinan besar tidak akan menyentuh gigi keenam di Balaton yang sempit dan berliku.

Secara teori, ini seharusnya cocok untuk Honda karena motornya kurang bertenaga tetapi memiliki kemampuan berbelok yang baik.

“Saya telah memeriksa balapan WorldSBK dan data dari saat tim penguji pergi ke Hungaria dan sirkuitnya terlihat sangat khusus,” kata Luca Marini.

“Saat ini saya pikir kami dapat menemukan level yang baik sejak awal akhir pekan, jadi di trek baru kami seharusnya dapat memanfaatkannya.

“Menempatkan diri di posisi grid yang lebih baik untuk balapan adalah salah satu fokus utama akhir pekan ini, bersama dengan menguji motor baru kami di sirkuit yang berbeda dengan Austria.

“Senang bertemu penggemar baru dan merasakan negara yang berbeda.”

Honda Melihat Balaton Park sebagai Kesempatan Tarung di Depan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Valtteri Bottas Selangkah Lagi Menuju Kursi Cadillac F1
4m ago
Valtteri Bottas
MotoGP News
Casey Stoner Yakin Jorge Martin akan Lebih Kuat setelah Cedera
14m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Honda Melihat Balaton Park sebagai Kesempatan Tarung di Depan
29m ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
KTM Menunjuk Pol Espargaro sebagai Pengganti Vinales di GP Hungaria
55m ago
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Czech Grand Prix
MotoGP News
Honda Ungguli Ducati untuk Merekrut Talenta Muda Pilihan Marc Marquez
2h ago
Marc Marquez

More News

MotoGP News
Aldeguer Lebih Cepat di Tikungan Terkuat Marc Marquez di GP Austria
3h ago
Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Montoya Memilih Line-Up Ideal untuk Cadillac F1 di 2026
3h ago
Juan Pablo Montoya
MotoGP News
Ducati dan Bagnaia Diminta "Hadapi Kekecewaan" setelah GP Austria yang Sulit
5h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Racing Bulls Jelaskan Rintangan Terbesar untuk Kebangkitan Lawson
5h ago
Liam Lawson, Racing Bulls
F1 News
Vasseur Ungkap Masalah saat Ferrari Kehilangan Arah di 2025
6h ago
Charles Leclerc