Honda Melihat Balaton Park sebagai Kesempatan Tarung di Depan

Debut Sirkuit baru Balaton Park akhir pekan ini dilihat sebagai peluang bagi Honda untuk "lebih dekat dengan baris depan" menurut juara dunia 2020, Joan Mir .

Hungaria belum pernah lagi masuk kalender sejak 1992, saat kejuaraan tersebut mengunjungi Hungaroring. Sempat ada upaya untuk menggelar kembali ajang tersebut pada tahun 2010 di Balatonring, namun tidak pernah terealisasi.

Setelah modifikasi dilakukan untuk meningkatkan keselamatan setelah inspeksi awal, trek baru Balaton Park akhirnya membawa MotoGP kembali ke Hungaria akhir pekan ini.

Meskipun World Superbike telah balapan di sana, jarak tempuh MotoGP di tempat tersebut sangat minim, di mana hanya pembalap penguji yang melakukan tes di sana beberapa bulan lalu.

Melihat prospek akhir pekan di sirkuit baru seperti Balaton Park, Mir - yang sebelumnya finis keenam di Austria - berharap data yang minim terkait trek dapat membantu pabrikan Jepang tersebut.

"Setelah akhir pekan kami di Austria, saya berharap dapat kembali ke trek dan melanjutkan momentum kami," ujarnya. "Sirkuit Hongaria terlihat sangat berbeda dengan Austria, jauh lebih ketat dan lebih teknis.

"Sudah lama sejak kami memiliki sirkuit baru, dan saya pikir itu dapat membantu kami untuk lebih dekat ke depan lagi.

"Saya tertarik untuk melihat bagaimana performa MotoGP dan motor kami di sana, trek baru, tata letak yang unik – resep untuk akhir pekan yang seru.

"Selalu menyenangkan pergi ke tempat baru dan bertemu penggemar baru. Mari kita tampilkan pertunjukan yang luar biasa untuk semua pendukung Honda di sana."

Mereka yang telah berkendara di sirkuit ini selama trackday telah mencatat bahwa motor MotoGP kemungkinan besar tidak akan menyentuh gigi keenam di Balaton yang sempit dan berliku.

Secara teori, ini seharusnya cocok untuk Honda karena motornya kurang bertenaga tetapi memiliki kemampuan berbelok yang baik.

“Saya telah memeriksa balapan WorldSBK dan data dari saat tim penguji pergi ke Hungaria dan sirkuitnya terlihat sangat khusus,” kata Luca Marini.

“Saat ini saya pikir kami dapat menemukan level yang baik sejak awal akhir pekan, jadi di trek baru kami seharusnya dapat memanfaatkannya.

“Menempatkan diri di posisi grid yang lebih baik untuk balapan adalah salah satu fokus utama akhir pekan ini, bersama dengan menguji motor baru kami di sirkuit yang berbeda dengan Austria.

“Senang bertemu penggemar baru dan merasakan negara yang berbeda.”