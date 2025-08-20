Casey Stoner Yakin Jorge Martin akan Lebih Kuat setelah Cedera

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
Juara dunia MotoGP dua kali, Casey Stoner, mengatakan cedera "mengerikan" Jorge Martin pada tahun 2025 kemungkinan besar akan membuatnya "lebih kuat di masa depan".

Stoner mengambil contoh Marc Marquez untuk membuktikan bahwa seorang pebalap dapat kembali dari periode cedera parah yang berulang.

Setelah memenangkan gelar juara dunia musim lalu, pebalap Spanyol itu menghadapi serangkaian cedera saat memulai perjalanannya bersama tim pabrikan Aprilia.

Jorge Martin absen dari tes pramusim setelah mengalami kecelakaan hanya 13 lap di hari pertama tes Sepang, dan cedera pergelangan tangannya semakin parah dalam insiden latihan sebelum Grand Prix Thailand.

Ia melakukan debut balapannya di putaran keempat musim di Qatar, namun kemudian mengalami kecelakaan di akhir Grand Prix saat ia ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio dari VR46, memberinya cedera tambahan.

Setelah absen lagi untuk beberapa waktu, Martin kembali di Grand Prix Ceko sebelum jeda musim panas.

Casey Stoner mendukung Jorge Martin

Casey Stoner
Casey Stoner

Casey Stoner, yang memenangkan gelar MotoGP pada tahun 2007 dan 2011, menilai perjalanan Martin sejauh ini di musim 2025: "Saya tidak bisa benar-benar menempatkan diri di posisinya, untuk melalui apa yang dia alami.

"Tetapi pada saat yang sama, kami masih memulai musim dengan pergelangan tangan yang patah dan hal-hal semacam itu setelah mengalaminya di off-season.

"Lalu dia beralih dari momen yang sangat sulit menjadi momen yang mengerikan dengan kecelakaan yang dialaminya di Qatar.

"Jadi, jelas bukan cara yang dia inginkan untuk memulai musim sebagai juara dunia.

"Tetapi sekali lagi, momen-momen seperti ini biasanya membuat Anda jauh lebih kuat di masa depan.

"Kita telah melihat Marc [Marquez] kembali dari cedera parah dan menemukan performa terbaiknya, jadi kita belum tahu apa yang akan kita harapkan dari Jorge di masa depan.

"Bagi saya, kita bisa menerima suka duka, tapi itu sesuatu yang saya pastikan tidak terlalu sering kita lakukan saat balapan.

"Jika suka terlalu lama, maka dukanya juga akan terlalu lama.

"Jadi, yang penting adalah jangan terlalu lama berada di puncak performa dan cobalah untuk tetap membumi karena titik terendah ini akan selalu menghantui kita di suatu titik dalam karier kita.

"Kita harus menghadapinya di suatu titik dan menggunakannya sebagai semua pengetahuan yang kita miliki untuk kembali dan menjadi lebih kuat."

Selama masa istirahatnya karena cedera, Martin mencoba mengaktifkan klausul keluar berbasis performa dalam kontraknya untuk pergi dari Aprilia di akhir musim.

Namun, setelah Aprilia mengancam akan menyeret masalah ini ke pengadilan, Martin akhirnya berkomitmen untuk tahun terakhir kontraknya.

