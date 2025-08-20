Ducati dan Bagnaia Diminta "Hadapi Kekecewaan" setelah GP Austria yang Sulit

General Manager Ducati Corse Gigi Dall’Igna mendesak Ducati dan Francesco Bagnaia "mengerahkan usaha" dan "menghadapi kekecewaan" setelah kesulitan Pecco di MotoGP Austria.

Datang ke Red Bull Ring dengan tiga kemenangan beruntun di Red Bull Ring, ekspektasi tinggi untuk Bagnaia menuju putaran MotoGP Austria akhir pekan lalu.

Tapi Bagnaia tidak menyelesaikan Sprint Race karena masalah ban, dan kecepatan kuatnya di Latihan Jumat menghilang saat Grand Prix saat ia finis kedelapan.

Setelah balapan, Dall'Igna mengatakan ke Sky Italiy bahwa balapan Bagnaia "mengecewakan", dan menambahkan bahwa setiap balapan berlalu adalah peluang yang terbuang untuk meningkat.

Bagnaia tidak menyembunyikan rasa frustrasinya, mengakui bahwa ia kehilangan kesabaran terhadap Ducati untuk menemukan solusi atas masalah dengan GP25.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dalam debrief pasca akhir pekan biasanya, tanggapan Dall'Igna lebih terukur terhadap akhir pekan Bagnaia, sekali lagi mendukung pembalap Italia itu dan mendesak kedua belah pihak untuk tidak menyerah.

"Pecco berusaha keras untuk bersaing memperebutkan podium yang tampaknya berada dalam genggamannya," Dall'Igna memulai.

"Akhir pekan ini dimulai dengan sangat menggembirakan, tetapi kemudian keadaan berubah, juga karena beberapa insiden yang tidak menguntungkan di balapan sprint dan GP.

"Untuk membuktikan bahwa kata kuncinya selalu sama: positif.

"Kami tidak meragukan potensi sang juara dan motornya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Bersama-sama, kita harus "berusaha sekuat tenaga", seperti biasa.

"Kita harus memahami dan menerima kekecewaan, menghadapinya terus-menerus tanpa pernah menyerah, dan bertahan sampai akhir."

"Pengalaman mengajarkan kita bahwa ketika segala sesuatunya berjalan salah, selalu ada sesuatu yang menambah frustrasi dan menghalangi: kita harus tetap berpikir jernih, mempertimbangkan hal-hal baik yang telah dilakukan, dan memulai lagi dari sana, seperti saat latihan di awal akhir pekan.

"Secara umum, saya senang dengan apa yang kami lakukan, saya berterima kasih kepada semua orang yang telah bekerja keras untuk ini, terlebih lagi di saat tanda-tanda reaksi dari para pesaing kita begitu kuat dan jelas."

Bagnaia saat ini tertinggal 197 poin di belakang rekan setimnya Marc Marquez di klasemen, dengan Marc mencetak lebih banyak poin dalam enam putaran terakhir dibandingkan Pecco di seluruh musim 2025.