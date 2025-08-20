Aldeguer Lebih Cepat di Tikungan Terkuat Marc Marquez di GP Austria

Data Fermin Aldeguer memberikan beberapa masukan baru untuk Marc Marquez

Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2025 Austrian MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2025 Austrian MotoGP
© Gold and Goose

Pemenang Grand Prix Austria, Marc Marquez, mengaku ia "coba meniru" gaya balap rookie Gresini, Fermin Aldeguer, di tikungan kiri karena "ia lebih cepat dari saya" di akhir balapan 28 lap.

Pembalap berusia 32 tahun itu memenangkan Grand Prix keenam beruntun akhir pekan lalu di Red Bull Ring, mempertahankan rekor tak terkalahkannya sejak Aragon.

Kemenangan ini membuatnya unggul 142 poin di klasemen kejuaraan dengan sembilan putaran tersisa, meskipun selisih kemenangannya di akhir Grand Prix Austria hanya sedikit di atas satu detik.

Setelah harus mengejar dan kemudian menyalip Marco Bezzecchi dari Aprilia, Marc Marquez mendapat ancaman dari Fermin Aldeguer yang melaju kencang.

Marquez mengakui setelah balapan bahwa hal ini "membuatnya khawatir" karena performa ban Aldeguer yang relatif baik dibandingkan pembalap Ducati lainnya.

Pembalap pabrikan Ducati itu juga mengungkapkan bahwa Aldeguer “lebih cepat dari saya” di area terkuatnya dalam balapan, yaitu tikungan kiri di Tikungan 6 dan 7.

"Memang benar, misalnya, sepanjang akhir pekan saya hanya memeriksa data saya dan tidak banyak memeriksanya," ujarnya memulai.

"Tapi saya memeriksa T3 [sektor tiga] miliknya, yang terdiri dari dua tikungan kiri dan satu tikungan kanan. Dan dia lebih cepat dari saya.

"Jadi, saya bilang 'tikungan kiri dia sedang melakukan sesuatu'. Dan saya melihat dia mempertahankan kecepatan tikungan dengan baik.

"Dan terutama dengan casing [ban] yang kami miliki akhir pekan ini, itu sesuatu yang perlu dilakukan karena jika Anda melakukan stop-and-go hanya dengan ban belakang mengambang dan akselerasi, Anda tidak akan mendapatkan cengkeraman ekstra.

"Dan di sini kami memiliki casing belakang yang berbeda, dan kecepatan tikungan itu membantunya menjaga ban dan kecepatannya, serta tidak terlalu menekan ban.

"Saya mencoba menirunya sedikit di dua tikungan itu. Selebihnya, saya menggunakan gaya berkendara saya karena di tikungan kanan dia sangat bagus dan dia berkendara dengan cara yang berbeda."

Aldeguer berhasil disalip Marquez, meskipun finis kedua merupakan hasil MotoGP terbaiknya dalam karier singkatnya.

Perjuangan rookie Gresini ini sedikit terganggu oleh start yang lambat dari posisi keenam di grid, sehingga ia turun ke posisi terluar 10 besar.

