Acosta Menahan Diri untuk Finis Keempat di Balapan Kandang KTM

Pedro Acosta mengaku bangga telah meredam ambisi podiumnya dan mengamankan posisi keempat di MotoGP Austria hari Minggu di Red Bull Ring.

Setelah memberikan podium Sprint untuk KTM hari Sabtu, Acosta sempat berada di tiga besar setelah menyalip Francesco Bagnaia di lap ke-18 dari 28 lap.

Namun ketika rookie Gresini Ducati, Fermin Aldeguer, merebut posisi tersebut, Acosta menahan godaan untuk menyerang balik, dan memilih membawa RC16-nya pulang dengan selamat.

“Sejujurnya, jika hari ini adalah hari biasa dalam hidup Pedro Acosta, saya akan mengirim motor ke gravel,” ujarnya sambil tersenyum. “Karena saya akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih podium.”

"Tapi terkadang Anda harus berpikir bahwa ketika Anda mencari kata 'kejuaraan' di kamus, itu lebih dari satu balapan.

"Sekarang poin kami sama dengan lima besar… Kami mencari konsistensi ini dan berusaha untuk kompetitif di setiap trek.

"Kami datang dari trek yang sangat berbeda, Brno, ke sini, dan saya kompetitif di keduanya. Jadi mungkin gaya membalap baru ini membantu."

Acosta ungkap rapat dengan Pit Beirer

Pendekatan yang lebih halus itu jauh dari naluri Acosta, yang dikenal dengan gaya menyerang secara agresif saat mengerem.

“Gaya alami Anda memang tak bisa disembunyikan. Tapi saya benar-benar berusaha sangat keras,” akunya.

“Setelah Brno, kami mengadakan pertemuan dengan Pit [Beirer] dan rasanya seperti mencoba mendinginkan segalanya dan memulai kembali.

“Kami mencatatkan balapan yang bagus sejak Assen, kurang lebih. Kami harus terus melaju ke arah ini, sepertinya itu berhasil.”

Kesabaran menjadi kunci Acosta mencetak 45 poin dari dua putaran terakhir, lebih banyak dari yang didapatnya dalam enam putaran pembuka.

“Ketika sesuatu tidak berada di tangan Anda, Anda tidak bisa memaksakan diri lebih keras lagi,” ujarnya menanggapi nasihat Beirer.

“Karena terkadang, seperti Sachsenring, Anda terjatuh dan kehilangan lebih banyak poin daripada yang bisa Anda dapatkan meskipun Anda memaksakan diri lebih sedikit.

“Mungkin Sachsenring kembali masuk lima besar, dan sebaliknya saya hanya mencetak satu poin di Sprint dan nol di balapan utama.

“Terkadang saya lebih tenang, lebih positif – memang benar saya sudah lebih positif sejak berbicara dengan Aki [Ajo].

“Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, saya belum pernah mengalami musim yang buruk sampai musim ini.

“Dan tahun ini, harus saya akui, saya belajar lebih banyak daripada empat tahun terakhir.

“Yang pasti, saya memberikan lebih banyak dari diri saya sendiri daripada ketika saya memenangkan kejuaraan di Moto2.”

Acosta memasuki akhir pekan Balaton Park memiliki poin yang sama dengan duo VR46 Ducati - Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio - untuk posisi lima klasemen.