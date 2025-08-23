"Mereka Menggangu Saya" - Alex Marquez Pertanyakan Penalti Grid Balaton

Alex Marquez dihukum karena menghalangi rival pada latihan Jumat di MotoGP Hungaria. Namun, ia bersikeras bahwa ia juga menjadi korban dan dihalangi pembalap di depannya.

Kamera TV menangkap Jack Miller dan Francesco Bagnaia memberi isyarat marah kepada pembalap Gresini Ducati tersebut, yang kemudian dinilai oleh Steward FIM telah menghalangi jalur mereka.

Namun Miller juga dihukum, sementara Alex Marquez bersikeras bahwa insiden itu dimulai ketika ia terhalang - dan bahwa ia kemudian berusaha sebaik mungkin untuk menghindar.

“Semua insiden itu bermula di flying lap saya,” kata Marquez kepada MotoGP.com. “Saya melaju sangat, sangat cepat, tetapi di T4 saya melihat Jack berhenti, mencoba mengikuti seseorang. Dan juga Diggia sedang mempersiapkan flying lap-nya. Jadi mereka mengganggu saya. Terutama Diggia.

“Dan sejak saat itu, di T1-T2, saya hanya berusaha untuk berada dekat [di sisi lintasan] dan tidak mengganggu siapa pun. Tapi sepertinya saya sedikit mengganggu Jack, atau begitulah yang dia pikirkan.

"Jadi dia mengeluh kepada saya, tapi dia lupa kalau ada pembalap lain yang datang, seperti Pecco.

"Saya memang keluar dari barisan, sebenarnya di bagian dalam, tapi Jack ada di tengah. Jadi begitulah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi."

Steward kemudian memberi Marquez dan Miller penalti turun tiga grid. Marquez untuk menghalangi Miller dan Bagnaia, sedangkan Miller dihukum karena menghambat Bagnaia.

"Memang benar bahwa ketika trek baru, semua orang mencoba menemukan slipstream dan sulit untuk mengetahui area mana yang lebih baik untuk menghindari berada di tengah-tengah seseorang," tambah Marquez.

Alex,yang memulai akhir pekan dengan 142 poin di belakang saudaranya sekaligus pemimpin klasemen kejuaraan dunia, Marc, tetapi unggul 52 poin dari Bagnaia di posisi ketiga, kini menghadapi sanksi kedua berturut-turut pada hari Minggu.

Pembalap Spanyol itu menjalani penalti putaran panjang di Austria setelah bertabrakan dengan Joan Mir di Brno sebelum jeda musim panas.

"Dalam performa satu putaran, kami kompetitif, meskipun ini bukan sirkuit yang menguras habis gaya balap saya," kata Marquez.

"Marc dan Fermin [Aldeguer, rekan setimnya di Gresini] jelas merupakan dua pembalap yang lebih nyaman di sana dan akan menjadi kunci untuk bekerja dengan baik besok.

"Hari ini kami banyak berlatih dengan ban medium, sementara besok kami akan lebih fokus pada ban lunak."

Hukuman tersebut hanya akan memengaruhi posisi start Marquez di Grand Prix hari Minggu, bukan Sprint.