Miller Dirumorkan Bertahan saat Keputusan Pramac Makin Dekat

Team Principal Pramac MotoGP Gino Borsoi mengatakan keputusan siapa rekan satu tim Toprak Razgatlioglu tahun 2026 akan dibuat minggu depan, dan tampaknya itu akan mengarah ke Jack Miller,.

Setelah mengumumkan juara dunia Superbike dua kali Toprak Razgatlioglu untuk menjadi pembalap mereka tahun depan, Pramac Yamaha dikaitkan beberapa nama untuk kursi kedua mereka.

Selain duet tim saat ini - Miller dan Miguel Oliveira - serta bintang Moto2 Diogo Moreira dan Manuel Gonzalez masuk dalam pertimbangan.

Meski telah menangantungi kontrak musim 2026, Oliveira kemungkinan besar tidak akan bertahan untuk beberapa waktu, sementara Miller sempat tampak yakin.

Pada hari Kamis jelang akhir pekan Hungaria, Miller menyatakan rasa frustrasinya dengan penundaan pembicaraan dengan Yamaha.

Diketahui, pembalap Auustralia itu sudah memiliki tawaran lain, rumor yang beredar adalah sebagai pengganti Alvaro Bautista di Aruba.it Ducati WorldSBK.

Tekanan yang diberikan Miller tampaknya membuahkan hasil, dengan rumor yang berkembang di paddock menyatakan dia akan bertahan di Pramac untuk musim 2026.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Borsoi dalam siaran langsung MotoGP, yang mengatakan keputusan pembalap kedua Pramac akan diambil dalam waktu dekat.

"Seperti yang bisa Anda bayangkan, ini tidak mudah," katanya. "Kami sudah mengadakan beberapa pertemuan.

"Kami, katakanlah, berada dalam situasi yang sulit karena kami benar-benar perlu tahu apa yang terbaik untuk proyek ini, dan juga untuk masa depan, kami perlu memikirkannya.

"Jadi, kami butuh beberapa hari untuk menyelesaikan semuanya.

"Batas waktunya sudah satu bulan yang lalu. Kami memundurkannya karena ini keputusan yang sulit.

"Tapi menurut saya, hanya dalam beberapa hari dan minggu depan kita akan tahu siapa yang akan menjadi pembalapnya."