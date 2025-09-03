Stoner Ungkap Satu Nama yang Bisa Membantu Kebangkitan Bagnaia

Mantan pebalap Ducati Casey Stoner menyebutkan satu nama yang dapat membantu kebangkitan Francesco Bagnaia.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 German MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 German MotoGP
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia tengah menjalani musim terburuknya bersama tim pabrikan Ducati saat pembalap Italia itu tak kunjung menemukan feeling yang dicarinya dari bagian depan GP25.

Setelah 14 putaran, ia hanya memenangkan satu Grand Prix dan tertinggal 227 poin dari rekan setimnya yang memimpin klasemen, Marc Marquez.

Grand Prix Hungaria baru-baru ini menandai titik terendah baru bagi Bagnaia di tahun 2025, karena ia kesulitan sepanjang akhir pekan dan finis di posisi kesembilan di Grand Prix.

Namun, ia merasa lebih positif setelah perubahan set-up yang radikal untuk grand prix memberinya kepercayaan diri terbaik di bagian depan GP25 yang ia miliki sepanjang tahun.

Berbicara di Grand Prix Austria minggu sebelumnya, juara dunia dua kali Casey Stoner mengakui "sulit" untuk benar-benar memahami masalah yang dihadapi Bagnaia.

Sosok kunci untuk membantu Bagnaia

Stoner, Gabarrini
Stoner, Gabarrini

Namun, ia percaya akan ada perubahan cepat saat Bagnaia dan Crew Chiefnya Christian Gabarrini - yang sebelumnya bekerja dengan Stoner - menemukan solusinya.

"Sangat sulit untuk mengetahui persis di mana letak masalahnya," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP. 

"Namun di saat yang sama, ini bukan pertama kalinya kita melihat Pecco mengalami hal ini dan kesulitan, mungkin di paruh pertama musim, untuk menemukan performanya dan menemukan apa yang dibutuhkannya.

"Ia cukup berhati-hati dalam segala hal yang ia lakukan.

"Jadi, ketika Anda memiliki seseorang seperti Marc sebagai rekan setim, pada kenyataannya itu akan membantu Anda untuk masa depan karena - meskipun ini musim yang sulit baginya - Anda selalu belajar paling banyak di tahun-tahun terburuk dan momen-momen terburuk Anda.

"Saya pikir menjelang akhir musim ini, atau mungkin bahkan untuk tahun depan, apa pun yang ia pelajari dari tahun ini dapat membuatnya jauh lebih kuat dan mungkin menjadi tantangan yang jauh lebih besar di masa depan.

"Kita tunggu saja. Pecco dan Cristian biasanya bekerja dengan sangat, sangat baik, dan mereka akan menemukan alasannya dan mencoba menemukan apa yang mereka cari.

"Dan jika dia mendapatkan kembali perasaan itu, segalanya bisa membaik dengan cepat."

Stoner Ungkap Satu Nama yang Bisa Membantu Kebangkitan Bagnaia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Stoner Ungkap Satu Nama yang Bisa Membantu Kebangkitan Bagnaia
47s ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 German MotoGP
F1 News
Verstappen Buat Red Bull Takjub dengan 'Penyelamatan' GP Belanda
15m ago
Max Verstappen
F1 News
Bos Mercedes Tegaskan Hamilton Salah soal Klaim "Tidak Berguna"
28m ago
Lewis Hamilton
F1 News
McLaren Tak Langsung 'Silau' saat Tawaran Sponsor Utama Muncul
1h ago
McLaren
MotoGP News
Quartararo: MotoGP Catalunya "Salah Satu Favorit Saya, Tapi…"
2h ago
Fabio Quartararo, 2025 Hungarian MotoGP

More News

F1 News
Wolff Percaya 100% Terhadap Antonelli setelah GP Belanda yang Horror
5h ago
Kimi Antonelli
MotoGP News
Bagnaia Membawa Perubahan Besar Balaton Park ke Catalunya
5h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Duo VR46 Mengejar Pedro Acosta Menuju MotoGP Barcelona
6h ago
Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Menunjuk Satu Pabrikan Rival yang "Semakin Dekat"
6h ago
Marc Marquez
F1 News
Isack Hadjar Diprediksi sebagai Pembalap Red Bull Berikutnya
6h ago
Isack Hadjar