Stoner Ungkap Satu Nama yang Bisa Membantu Kebangkitan Bagnaia

Francesco Bagnaia tengah menjalani musim terburuknya bersama tim pabrikan Ducati saat pembalap Italia itu tak kunjung menemukan feeling yang dicarinya dari bagian depan GP25.

Setelah 14 putaran, ia hanya memenangkan satu Grand Prix dan tertinggal 227 poin dari rekan setimnya yang memimpin klasemen, Marc Marquez.

Grand Prix Hungaria baru-baru ini menandai titik terendah baru bagi Bagnaia di tahun 2025, karena ia kesulitan sepanjang akhir pekan dan finis di posisi kesembilan di Grand Prix.

Namun, ia merasa lebih positif setelah perubahan set-up yang radikal untuk grand prix memberinya kepercayaan diri terbaik di bagian depan GP25 yang ia miliki sepanjang tahun.

Berbicara di Grand Prix Austria minggu sebelumnya, juara dunia dua kali Casey Stoner mengakui "sulit" untuk benar-benar memahami masalah yang dihadapi Bagnaia.

Sosok kunci untuk membantu Bagnaia

Stoner, Gabarrini

Namun, ia percaya akan ada perubahan cepat saat Bagnaia dan Crew Chiefnya Christian Gabarrini - yang sebelumnya bekerja dengan Stoner - menemukan solusinya.

"Sangat sulit untuk mengetahui persis di mana letak masalahnya," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP.

"Namun di saat yang sama, ini bukan pertama kalinya kita melihat Pecco mengalami hal ini dan kesulitan, mungkin di paruh pertama musim, untuk menemukan performanya dan menemukan apa yang dibutuhkannya.

"Ia cukup berhati-hati dalam segala hal yang ia lakukan.

"Jadi, ketika Anda memiliki seseorang seperti Marc sebagai rekan setim, pada kenyataannya itu akan membantu Anda untuk masa depan karena - meskipun ini musim yang sulit baginya - Anda selalu belajar paling banyak di tahun-tahun terburuk dan momen-momen terburuk Anda.

"Saya pikir menjelang akhir musim ini, atau mungkin bahkan untuk tahun depan, apa pun yang ia pelajari dari tahun ini dapat membuatnya jauh lebih kuat dan mungkin menjadi tantangan yang jauh lebih besar di masa depan.

"Kita tunggu saja. Pecco dan Cristian biasanya bekerja dengan sangat, sangat baik, dan mereka akan menemukan alasannya dan mencoba menemukan apa yang mereka cari.

"Dan jika dia mendapatkan kembali perasaan itu, segalanya bisa membaik dengan cepat."