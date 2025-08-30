Marc Marquez Beberkan Momen Kunci di Balik Dominasi MotoGP 2025

MotoGP Aragon menjadi awal dari rentetan 14 kemenangan beruntun Marc Marquez yang memberi pembalap Lenovo Ducati itu keunggulan 175 poin yang sulit dikejar.

Tapi meski #93 menyadari adanya terobosan di MotorLand, dia menegaskan itu datang pada tes pasca akhir pekan, bukan selama akhir pekan.

Ditanya tentang pengamatan adik sekaligus rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Alex, yang menyatakan bahwa Marc kini terlihat lebih kuat dari awal musim, Marc Marquez mengonfirmasi: "Ya, sejak Tes Aragon kami telah membuat kemajuan.

"Kami telah membuat kemajuan dalam pengaturan motor dan juga selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dengan aerodinamika baru. Terutama pengaturan motor."

Bagaimana Marquez menjinakkan GP25?

GP25 terbukti menjadi motor yang rumit untuk dikuasai oleh rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dan Fabio di Giannantonio dari VR46.

Namun Marquez menjelaskan bahwa terobosan itu bukan berasal dari perubahan radikal, melainkan dari penyelarasan Desmosedici-nya agar lebih dekat dengan geometri dasar yang digunakan oleh pebalap Ducati lainnya.

“Yang kami lakukan hanyalah untuk lebih dekat dengan pebalap Ducati lainnya. Dan sekarang semua orang membalap dengan geometri dan dimensi yang sama,” ujarnya.

“Jadi di paruh pertama musim ini saya membalap dengan motor yang berbeda, lebih gugup, tetapi sekarang motornya lebih mudah dikendarai.”

Marquez tak terkalahkan sejak Silverstone pada bulan Mei. Jika Sprint tidak dihitung, terakhir kali #93 memenangkan lebih dari tujuh Grand Prix berturut-turut adalah pada tahun 2014.

Bahkan di musim MotoGP 2019 yang dominan, ketika ia finis pertama atau kedua di setiap grand prix kecuali DNF di COTA, tidak memiliki lebih dari lima kemenangan beruntun.

“[Bahkan] dalam mimpi terbaik saya, itu tidak normal,” katanya tentang rentetan kemenangannya yang berkelanjutan selama akhir pekan di Balaton Park.

“Impian terbaik saya adalah mencoba memperjuangkan kejuaraan dan mencoba untuk berada di dekat para pebalap top dan berjuang sampai akhir.

“Sekarang kami memiliki keuntungan yang sangat besar.

“Sepertinya setelah jeda musim panas kami memulai kembali dengan cara yang sama seperti saat finis. Yang terpenting adalah menjaga konsentrasi dan tidak terlalu percaya diri.”

Tergantung bagaimana hasil GP Catalunya akhir pekan depan, Marc Marquez berpeluang mengunci gelar di Misano jika dia meninggalkan akhir pekan dengan keunggulan 222 poin atas Alex Marquez.