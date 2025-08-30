Jorge Martin Lebih Termotivasi di Aprilia Dibandingkan Ducati

Jorge Martin merasa dirinya kembali ke performa terbaiknya setelah GP Hungaria

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
© Gold and Goose

Juara dunia bertahan MotoGP Jorge Martin mengatakan berada di Aprilia dan mengembangkan RS-GP menjadi paket pemenang "lebih mengasyikkan" dibandingkan hanya "memenangi balapan" seperti yang ia lakukan pada tahun-tahun sebelumnya di Ducati.

Setelah menghabiskan paruh awal musim menepi karena cedera, Martin menikmati akhir pekan terkuatnya musim ini di Hungaria, saat ia berhasil pulih dari kualifikasi buruk untuk finis keempat di Grand Prix.

Itu adalah akhir pekan yang kuat bagi Aprilia dengan Marco Bezzecchi kembali naik podium, menegaskan posisinya sebagai pabrikan terbaik di belakang Ducati.

Jorge Martin: "Aku Kembali"

Baru tampil di empat putaran musim ini, Martin mengaku dia masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan Aprilia, tapi yakin bahwa dirinya telah kembali.

"Saya rasa hari ini saya merasa kembali, secara pribadi," ujarnya setelah Grand Prix Hungaria. "Saya bisa mencatatkan kecepatan yang kuat selama 26 putaran, yang tidak mudah di trek yang sulit. Dan yang pasti saya masih butuh waktu dengan motor ini.

"Saya masih 'Martinator' yang sama seperti tahun lalu. Motornya jauh lebih baik daripada tahun lalu, jadi hanya masalah waktu sebelum kami bisa memperbaiki semuanya dan berjuang meraih kemenangan."

Setelah Ducati mempromosikan Marc Marquez ke tim pabrikannya bersama Francesco Bagnaia, untuk tahun 2025, Martin memutuskan pergi dari Ducati untuk bergabung dengan Aprilia.

Pindah dari pabrikan dengan paket terbaik di grid tidak pernah mudah, tapi Martin justru menemukan motivasi lebih untuk mebangun motor pemenang di Aprilia.

"Tahun lalu saya sangat ingin memenangkan gelar, dan itu luar biasa," ujarnya. "Tapi sekarang, mengingat kembali sejarah saya, tantangan membawa Aprilia meraih kemenangan memberi saya motivasi dan kegembiraan yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan balapan.

"Jadi, hari di mana saya menang bersama Aprilia akan menjadi hari yang fantastis. Akan luar biasa. Saya harap kami bisa menang."

Martin akan tetap bersama Aprilia setidaknya hingga akhir tahun 2026 meskipun ada perselisihan kontrak dengan merek tersebut awal tahun ini.

In this article

Jorge Martin Lebih Termotivasi di Aprilia Dibandingkan Ducati
