Marc Marquez Yakin Seseorang akan Mengalahkannya dengan Motor Sama

Marc Marquez mengatakan ia akhirnya akan dikalahkan oleh rekan setimnya MotoGP.

Itu belum terjadi sebelumnya, dan juga tidak di 2025, tapi Marc Marquez yakin akan dikalahkan oleh rekan satu timnya dalam satu musim tanpa cedera di MotoGP.

Sejak debutnya di kelas utama pada tahun 2013, Marquez telah mengungguli Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Pol Espargaro, dan Joan Mir di Honda.

Marc Marquez akhirnya dikalahkan oleh adiknya Alex Marquez pada musim 2020 yang didominasi cedera, tapi Marc membalas saat mereka kembali jadi rekan satu tim di Gresini musim lalu.

Tahun ini, Marquez tampaknya akan menghadapi rekan satu tim terberat dalam kariernya sejak Pedrosa, yakni juara dunia MotoGP dua kali Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati.

Keduanya sempat bertarung di beberapa balapan musim lalu, yang menjadi penentu, tetapi sejauh ini Marc Marquez menang telak di tahun 2025.

Bagnaia memang kesulitan dengan masalah pengereman dan masuk tikungan di GP25, sementara Marquez tak tersentuh, memenangkan 14 balapan terakhir untuk membangun keunggulan 175 poin di klasemen akhir.

Satu-satunya kemenangan Bagnaia musim ini diraih saat Marc terjatuh dari posisi terdepan di COTA. Demikian pula, satu-satunya kekalahan Marquez dari Bagnaia dalam balapan yang mereka berdua selesaikan adalah di Jerez, ketika Marc terjatuh di awal balapan.

Kejutan terbesar adalah besarnya selisih poin antara Marquez dan Bagnaia, yang belum pernah naik podium dalam tiga putaran terakhir, membuatnya terpaut 227 poin dari Marc dan 52 poin di belakang Alex Marquez.

“Seseorang akan mengalahkan saya dengan motor sama”

Ditanya tentang persaingan rekan setim yang berat sebelah selama akhir pekan di Balaton Park, Marquez mengakui:

“Saya tidak bisa menjawab dengan jujur ​​[bagaimana rasanya berada di sisi lain] karena sejak saya mulai hingga hari ini, saya selalu mengalahkan rekan setim saya. Jadi saya tidak tahu pengalamannya.

“Saya akan merasakan pengalaman ini, tentu saja - di masa depan saya akan merasakan pengalaman ini karena ini adalah proses alami.

“Seseorang akan datang dan mengalahkan saya dengan motor yang sama.

“Yang bisa saya katakan adalah saya ingat ketika saya tiba di MotoGP, saya melakukan beberapa kesalahan di beberapa hari Minggu, karena Pedrosa berada di depan dan saya berusaha mengejarnya.

“Rekan setim Anda selalu menjadi tekanan tambahan, tetapi di saat yang sama, motivasi tambahan.”

 

Situasi Marquez mirip dengan apa yang dialami Valentino Rossi, yang mengalahkan seluruh rekan satu timnya di MotoGP saat ia fit dari musim 2000 ke 2012. Namun, Jorge Lorenzo mengubah itu saat ia kembali ke Yamaha tahun 2013.

Namun, Marquez yakin Bagnaia lebih dekat daripada yang ditunjukkan hasil:

“Saya pikir Pecco cukup cerdas dan berpengalaman untuk menyerap semua hal ini,” kata Marquez tentang Bagnaia yang menghadapi rekan setim yang lebih kuat untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan tim pabrikan pada tahun 2021. 

“Dia sudah menjadi juara dunia dua kali. Jadi saya pikir itu bukan masalah utamanya.

“Pada akhirnya, kita berada di MotoGP dan di motor MotoGP, ketika Anda kehilangan kepercayaan diri, Anda kehilangan 0,030-0,040 detik pada setiap titik pengereman dan pada akhirnya itu berarti 0,20 detik per putaran.

“Jadi dia sedang dalam momen untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, tetapi di saat yang sama, seperti yang kita lihat di Austria, dia adalah yang tercepat di sana pada hari Jumat.

“Pecco adalah Pecco dan akan tiba cepat atau lambat.”

Meskipun Bagnaia tidak menemukan feeling yang sama seperti GP24 tahun lalu, dan mengindikasikan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke motor itu, Marquez kembali menegaskan:

"Para pembalap pabrikan, jika kami menginginkan GP24, dari apa yang saya pahami dari teknisi saya, kami bisa memilikinya. Kami berkendara dengan spesifikasi yang serupa."

