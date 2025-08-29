Poin Mendekat ke Bagnaia, Bezzecchi Tegaskan P3 Klasemen Bukan Target

Marco Bezzecchi memangkas keunggulan Francesco Bagnaia di posisi ketiga klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP menjadi 31 poin setelah kembali finis di podium di Hungaria.

Bezzecchi, yang menang di Silverstone, kini telah naik podium setidaknya sekali (Sprint dan/atau GP) dalam lima putaran terakhir.

Di Balaton Park, Bezzecchi memimpin sepuluh putaran pertama sebelum akhirnya finis di posisi ketiga di belakang Marc Marquez dan Pedro Acosta, sementara Bagnaia hanya mampu finis di posisi kesembilan.

Hasil ini membuat Bezzecchi mengejar 36 poin atas Bagnaia - koleganya di akademi pembalap VR46 - dalam tiga balapan terakhir.

Dan dengan 37 poin maksimal yang didapat dalam satu akhir pekan, Bezzecchi kini berada dalam jarak serang ke Bagnaia dengan delapan putaran tersisa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Bezzecchi, yang finis ketiga di klasemen sebagai pembalap VR46 Ducati tahun 2023, menegaskan itu bukan tujuan utamanya.

"Setelah setiap akhir pekan balapan, saya pulang dan melihat bagaimana situasinya. Tapi saat ini, itu bukan target utama saya," kata Bezzecchi di Balaton Park. "Tentu saja, jika saya bisa meraih posisi ketiga, pasti lebih baik.

"Tapi yang saya fokuskan adalah melanjutkan dengan cara ini, mencoba meningkatkan motor, dan membangun fondasi yang kokoh untuk musim depan.

"Keduanya adalah target utama saya."

Bagnaia sendiri saat ini tertinggal 52 poin dari Alex Marquez di posisi kedua, sedangkan Marc Marquez memimpin klasemen dengan keunggulan 175 poin.