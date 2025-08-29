Ai Ogura Mengejutkan dengan Kecepatan Podium di Paruh Kedua GP Hungaria
Performa pendatang baru Ai Ogura di MotoGP Hungaria tak banyak mendapat sorotan.
Ai Ogura menampilkan salah satu performa terbaik yang tidak terlalu disorot pada MotoGP Hungaria, saat ia bangkit dari posisi paling belakang ke posisi kesebelas.
Rookie Trackhouse Aprilia tersebut memulai balapan dari posisi terakhir dan finis 18,112 detik di belakang pemenang balapan, Marc Marquez.
Namun, hal itu mencerminkan sebagian cerita, dengan hanya Marquez dan runner-up Pedro Acosta yang lebih cepat dari pembalap Jepang tersebut di paruh kedua grand prix.
Ogura sudah berada di posisi ke-14 dan tertinggal 13,979 detik di belakang Marquez di pertengahan balapan, putaran ke-13 dari 26 balapan.
Selama 13 putaran tersisa, Ogura hanya tertinggal 4,113 detik dari pembalap Ducati Lenovo tersebut, dengan rata-rata 0,3 detik per putaran.
Hal itu terjadi meskipun ia menggunakan ban belakang Soft, dibandingkan dengan ban Medium untuk Marquez.
Acosta dari KTM, yang menggunakan ban belakang Soft untuk mencapai posisi kedua, hanya 1,6 detik lebih cepat dari Ogura.
Pembalap pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi (ban belakang Soft), yang melengkapi podium di posisi ketiga, bahkan 1,8 detik lebih lambat dari Ogura.
Rekan setimnya, Jorge Martin (ban belakang Medium), yang meraih hasil terbaiknya di RS-GP dengan posisi keempat, juga tertinggal 1,5 detik dari kecepatan Ogura di paruh kedua.
Fabio Quartararo juga tampil mengesankan di paruh kedua, menjadi pembalap tercepat ke-4, dengan catatan waktu lap 13-26, terpaut 0,2 detik di belakang Ogura.
Pembalap Yamaha itu memulai dari posisi keenam di grid, tetapi harus menjalani putaran panjang di awal.
KTM yang dikendarai Brad Binder dan Pol Espargaro menjadi yang tercepat berikutnya di paruh kedua (tabel lengkap di akhir berita).
Harapan Ogura meraih hasil lebih baik pupus saat ia coba mengejar ketertinggalan di sepuluh lap pertama. Setelah itu, ia lebih cepat dari setidaknya satu dari trio podium tersebut selama 12 dari 16 lap berikutnya.
“Kecepatan saya tidak terlalu buruk [dan] saya naik banyak posisi, tetapi itu semua berkat kecelakaan di depan dan beberapa penalti dari beberapa pembalap lain,” kata Ogura, yang lap balapan terbaiknya, di lap ke-12, juga tercepat ke-11 secara keseluruhan.
“Posisi yang saya naiki sebenarnya bukan karena saya. Kecepatannya lumayan, tetapi dari posisi awal saya, saya sendiri tidak terlalu banyak naik dari hasil akhir.”
Ogura, yang memulai karier MotoGP-nya dengan finis di posisi ke-4 dan ke-5 di Buriram, belum pernah finis di sepuluh besar sejak Mugello.
Patah tulang kaki di Silverstone juga turut menyebabkan Ogura merosot ke posisi ke-16 klasemen kejuaraan dunia (58 poin), sementara rivalnya, Fermin Aldeguer, naik ke posisi kedelapan untuk Gresini Ducati (126 poin).
Aldeguer meninggalkan Balaton Park dengan beberapa 'penyesalan' setelah mengalami kecelakaan, tetapi kemudian berhasil mengejar Marquez di lap-lap terakhir.
MotoGP Hungaria: Perbandingan Laptime Paruh Awal vs *Paruh Akhir
Pembalap
Waktu balap paruh awal
Jarak
Waktu balap paruh akhir
Jarak
|Marc Marquez
|21:20.1
|00:00.0
|21:17.6
|00:00.0
|Pedro Acosta
|21:21.9
|+0:01.782
|21:20.1
|+0:02.532
|Ai Ogura
|21:34.1
|+0:13.979
|21:21.7
|+0:04.133
|Fabio Quartararo
|21:31.2
|+0:11.167
|21:21.9
|+0:04.306
|Brad Binder
|21:28.2
|+0:08.138
|21:22.4
|+0:04.764
|Pol Espargaro
|21:28.8
|+0:08.704
|21:22.9
|+0:05.311
|Fabio Di Giannantonio
|21:40.8
|+0:20.745
|21:23.1
|+0:05.517
|Jorge Martin
|21:25.5
|+0:05.388
|21:23.3
|+0:05.681
|Luca Marini
|21:26.1
|+0:06.054
|21:23.5
|+0:05.850
|Marco Bezzecchi
|21:21.6
|+0:01.528
|21:23.6
|+0:05.960
|Miguel Oliveira
|21:32.4
|+0:12.350
|21:24.3
|+0:06.671
|Alex Rins
|21:36.0
|+0:15.957
|21:24.5
|+0:06.904
|Francesco Bagnaia
|21:27.8
|+0:07.727
|21:24.7
|+0:07.127
|Alex Marquez
|21:38.0
|+0:17.903
|21:25.6
|+0:08.035
|Franco Morbidelli
|21:24.2
|+0:04.148
|21:26.1
|+0:08.460
|Fermin Aldeguer
|21:24.4
|+0:04.348
|22:08.5
|+0:50.891
*Urutan berdasarkan waktu balap paruh kedua