Ai Ogura Mengejutkan dengan Kecepatan Podium di Paruh Kedua GP Hungaria

Performa pendatang baru Ai Ogura di MotoGP Hungaria tak banyak mendapat sorotan.

Ai Ogura, 2025 Hungarian MotoGP
Ai Ogura, 2025 Hungarian MotoGP

Ai Ogura menampilkan salah satu performa terbaik yang tidak terlalu disorot pada MotoGP Hungaria, saat ia bangkit dari posisi paling belakang ke posisi kesebelas.

Rookie Trackhouse Aprilia tersebut memulai balapan dari posisi terakhir dan finis 18,112 detik di belakang pemenang balapan, Marc Marquez.

Namun, hal itu mencerminkan sebagian cerita, dengan hanya Marquez dan runner-up Pedro Acosta yang lebih cepat dari pembalap Jepang tersebut di paruh kedua grand prix.

Ogura sudah berada di posisi ke-14 dan tertinggal 13,979 detik di belakang Marquez di pertengahan balapan, putaran ke-13 dari 26 balapan.

Selama 13 putaran tersisa, Ogura hanya tertinggal 4,113 detik dari pembalap Ducati Lenovo tersebut, dengan rata-rata 0,3 detik per putaran.

Hal itu terjadi meskipun ia menggunakan ban belakang Soft, dibandingkan dengan ban Medium untuk Marquez.

Acosta dari KTM, yang menggunakan ban belakang Soft untuk mencapai posisi kedua, hanya 1,6 detik lebih cepat dari Ogura.

Pembalap pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi (ban belakang Soft), yang melengkapi podium di posisi ketiga, bahkan 1,8 detik lebih lambat dari Ogura.

Rekan setimnya, Jorge Martin (ban belakang Medium), yang meraih hasil terbaiknya di RS-GP dengan posisi keempat, juga tertinggal 1,5 detik dari kecepatan Ogura di paruh kedua.

Fabio Quartararo juga tampil mengesankan di paruh kedua, menjadi pembalap tercepat ke-4, dengan catatan waktu lap 13-26, terpaut 0,2 detik di belakang Ogura.

Pembalap Yamaha itu memulai dari posisi keenam di grid, tetapi harus menjalani putaran panjang di awal.

KTM yang dikendarai Brad Binder dan Pol Espargaro menjadi yang tercepat berikutnya di paruh kedua (tabel lengkap di akhir berita).

Hungarian MotoGP Lap Times: Podium finishers+ Ai Ogura
Hungarian MotoGP Lap Times: Podium finishers+ Ai Ogura

Harapan Ogura meraih hasil lebih baik pupus saat ia coba mengejar ketertinggalan di sepuluh lap pertama. Setelah itu, ia lebih cepat dari setidaknya satu dari trio podium tersebut selama 12 dari 16 lap berikutnya.

“Kecepatan saya tidak terlalu buruk [dan] saya naik banyak posisi, tetapi itu semua berkat kecelakaan di depan dan beberapa penalti dari beberapa pembalap lain,” kata Ogura, yang lap balapan terbaiknya, di lap ke-12, juga tercepat ke-11 secara keseluruhan.

“Posisi yang saya naiki sebenarnya bukan karena saya. Kecepatannya lumayan, tetapi dari posisi awal saya, saya sendiri tidak terlalu banyak naik dari hasil akhir.”

Ogura, yang memulai karier MotoGP-nya dengan finis di posisi ke-4 dan ke-5 di Buriram, belum pernah finis di sepuluh besar sejak Mugello.

Patah tulang kaki di Silverstone juga turut menyebabkan Ogura merosot ke posisi ke-16 klasemen kejuaraan dunia (58 poin), sementara rivalnya, Fermin Aldeguer, naik ke posisi kedelapan untuk Gresini Ducati (126 poin).

Aldeguer meninggalkan Balaton Park dengan beberapa 'penyesalan' setelah mengalami kecelakaan, tetapi kemudian berhasil mengejar Marquez di lap-lap terakhir.

MotoGP Hungaria: Perbandingan Laptime Paruh Awal vs *Paruh Akhir

Pembalap

Waktu balap paruh awal

Jarak

Waktu balap paruh akhir

Jarak

Marc Marquez21:20.100:00.021:17.600:00.0
Pedro Acosta21:21.9+0:01.78221:20.1+0:02.532
Ai Ogura21:34.1+0:13.97921:21.7+0:04.133
Fabio Quartararo21:31.2+0:11.16721:21.9+0:04.306
Brad Binder21:28.2+0:08.13821:22.4+0:04.764
Pol Espargaro21:28.8+0:08.70421:22.9+0:05.311
Fabio Di Giannantonio21:40.8+0:20.74521:23.1+0:05.517
Jorge Martin21:25.5+0:05.38821:23.3+0:05.681
Luca Marini21:26.1+0:06.05421:23.5+0:05.850
Marco Bezzecchi21:21.6+0:01.52821:23.6+0:05.960
Miguel Oliveira21:32.4+0:12.35021:24.3+0:06.671
Alex Rins21:36.0+0:15.95721:24.5+0:06.904
Francesco Bagnaia21:27.8+0:07.72721:24.7+0:07.127
Alex Marquez21:38.0+0:17.90321:25.6+0:08.035
Franco Morbidelli21:24.2+0:04.14821:26.1+0:08.460
Fermin Aldeguer21:24.4+0:04.34822:08.5+0:50.891

*Urutan berdasarkan waktu balap paruh kedua

Ai Ogura Mengejutkan dengan Kecepatan Podium di Paruh Kedua GP Hungaria
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Ai Ogura Mengejutkan dengan Kecepatan Podium di Paruh Kedua GP Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Yakin Seseorang akan Mengalahkannya dengan Motor Sama
1h ago
Marc Marquez, Francesco Bagnaia
MotoGP Feature
Ai Ogura Mengejutkan dengan Kecepatan Podium di Paruh Kedua GP Hungaria
2h ago
Ai Ogura, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Ungkit 2015, Morbidelli Klaim Rossi Lebih Baik dari Marc Marquez
2h ago
Valentino Rossi, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP
F1 News
Kimi Antonelli Tanggapi Kritikan Marko atas Keputusan Mercedes
3h ago
Kimi Antonelli, Mercedes
F1 Results
F1 GP Belanda 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Zandvoort
4h ago
Lando Norris topped FP1

More News

F1 News
Russell Ungkap Progres dari Pembicaraan Kontrak Baru Mercedes
5h ago
George Russell, Mercedes
F1 News
Gasly Bahas Kemungkinan Mobil F1 2026 Mencapai 400 km/jam
6h ago
Pierre Gasly, Alpine
F1 News
Kenapa Hulkenberg Belum Menjajal Mobil 2026 Audi di Simulator?
8h ago
Nico Hulkenberg, Sauber
MotoGP News
Poin Mendekat ke Bagnaia, Bezzecchi Tegaskan P3 Klasemen Bukan Target
10h ago
Bezzecchi, Bagnaia, Marc Marquez
F1 News
Pembelaan Langka Alonso untuk Hamilton yang Kesulitan di Ferrari
10h ago
Lewis Hamilton and Fernando Alonso